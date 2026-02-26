Hindustan Hindi News
इस एडवेंचर बाइक पर बंपर छूट! ₹12,748 की एक्सेसरीज फ्री, ऊपर से 10 साल वारंटी भी मिल रही

Feb 26, 2026 11:01 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
KTM 390 एडवेंचर पर जबरदस्त लिमिटेड-पीरियड ऑफर मिल रहा है। कंपनी अब इस बाइक के साथ ₹12,748 तक की फ्री एक्सेसरीज दे रही है। इतना ही नहीं इसके साथ 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी बिल्कुल मुफ्त दे रही है। 

क्या-क्या मिलेगा फ्री में?

KTM ने इस पैकेज में कई काम के जेनुइन एक्सेसरीज (Genuine Accessories) शामिल किए हैं, जो खासतौर पर टूरिंग और ऑफ-रोडिंग को बेहतर बनाते हैं। इसमें KTM पावरपार्ट्स टूरिंग सीट मिलती है, जो लंबी राइड के लिए ज्यादा आरामदायक है।

इसके अलावा क्लियर-लेंस पॉलीकार्बोनेट हेडलैम्प प्रोटेक्टर मिलता है, जो पत्थरों और मलबे से सुरक्षा देता है। इसके अलावा सेंटर स्टैंड मिलता है, जो मेंटेनेंस और पार्किंग में आसानी देता है। इसके साथ ही लंबा लोअर मडगार्ड मिलता है, जो कीचड़ से बेहतर बचाव करता है। इसके साथ ही कंपनी रियर मडफ्लैप एक्सटेंशन और बाइक कवर भी ऑफर कर रही है।

ये सभी एक्सेसरीज अलग से लगवाने पर अच्छी-खासी रकम खर्च करनी पड़ती है, लेकिन अब यह पैकेज के साथ मुफ्त मिल रहा है।

कंपनी दे रही 10 साल की वारंटी

आम तौर पर बाइक पर सीमित सालों की वारंटी मिलती है, लेकिन इस ऑफर में 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी शामिल है। इसका मतलब है कि लंबे समय तक मेंटेनेंस को लेकर टेंशन कम रहेगी और रीसेल वैल्यू पर भी पॉजिटिव असर पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें:हाथों-हाथ नहीं मिलेगी मारुति ई-विटारा, बुक करने के इतने दिन बाद मिलेगी डिलिवरी

किसके लिए है बेस्ट डील?

अगर आप लंबी दूरी की टूरिंग करना चाहते हैं और वीकेंड ऑफ-रोडिंग का शौक रखते हैं या एडवेंचर सेगमेंट में एंट्री लेना चाहते हैं, तो यह ऑफर आपकी जेब पर एक्स्ट्रा बोझ डाले बिना बाइक को पूरी तरह टूर-रेडी बना देता है।

क्यों खास है यह ऑफर?

कंपनी के मुताबिक, इस लिमिटेड-पीरियड ऑफर का मकसद ग्राहकों को बेहतर ओनरशिप एक्सपीरियंस देना है और एक्सेसरीज पर अलग से होने वाले खर्च को कम करना है। अगर आप काफी समय से 390 Adventure खरीदने का सोच रहे थे, तो यह सही मौका हो सकता है, क्योंकि फ्री एक्सेसरीज़ + 10 साल वारंटी का कॉम्बिनेशन रोज-रोज नहीं मिलता।

ये भी पढ़ें:₹5.76 लाख की 7-सीटर टोयोटा और मारुति के मॉडल पर पड़ी भारी, 23% की मिली ग्रोथ

नोट:- ऑफर 28 फरवरी 2026 तक ही उपलब्ध है, इसलिए देर करने से पहले अपने नजदीकी KTM डीलरशिप पर जरूर जानकारी लें।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

