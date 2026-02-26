इस एडवेंचर बाइक पर बंपर छूट! ₹12,748 की एक्सेसरीज फ्री, ऊपर से 10 साल वारंटी भी मिल रही

Feb 26, 2026 11:01 pm IST

KTM 390 एडवेंचर पर जबरदस्त लिमिटेड-पीरियड ऑफर मिल रहा है। कंपनी अब इस बाइक के साथ ₹12,748 तक की फ्री एक्सेसरीज दे रही है। इतना ही नहीं इसके साथ 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी बिल्कुल मुफ्त दे रही है।

अगर आप एक एडवेंचर बाइक लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि ऑस्ट्रियन ब्रांड KTM ने अपनी पॉपुलर KTM 390 Adventure रेंज पर जबरदस्त लिमिटेड-पीरियड ऑफर पेश किया है। कंपनी अब इस बाइक के साथ ₹12,748 तक के फ्री एक्सेसरीज दे रही है। इतना ही नहीं इसके साथ 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी बिल्कुल मुफ्त मिल रही है। यह ऑफर 28 फरवरी 2026 तक ही वैलिड है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्या-क्या मिलेगा फ्री में?

KTM ने इस पैकेज में कई काम के जेनुइन एक्सेसरीज (Genuine Accessories) शामिल किए हैं, जो खासतौर पर टूरिंग और ऑफ-रोडिंग को बेहतर बनाते हैं। इसमें KTM पावरपार्ट्स टूरिंग सीट मिलती है, जो लंबी राइड के लिए ज्यादा आरामदायक है।

इसके अलावा क्लियर-लेंस पॉलीकार्बोनेट हेडलैम्प प्रोटेक्टर मिलता है, जो पत्थरों और मलबे से सुरक्षा देता है। इसके अलावा सेंटर स्टैंड मिलता है, जो मेंटेनेंस और पार्किंग में आसानी देता है। इसके साथ ही लंबा लोअर मडगार्ड मिलता है, जो कीचड़ से बेहतर बचाव करता है। इसके साथ ही कंपनी रियर मडफ्लैप एक्सटेंशन और बाइक कवर भी ऑफर कर रही है।

ये सभी एक्सेसरीज अलग से लगवाने पर अच्छी-खासी रकम खर्च करनी पड़ती है, लेकिन अब यह पैकेज के साथ मुफ्त मिल रहा है।

कंपनी दे रही 10 साल की वारंटी

आम तौर पर बाइक पर सीमित सालों की वारंटी मिलती है, लेकिन इस ऑफर में 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी शामिल है। इसका मतलब है कि लंबे समय तक मेंटेनेंस को लेकर टेंशन कम रहेगी और रीसेल वैल्यू पर भी पॉजिटिव असर पड़ सकता है।

किसके लिए है बेस्ट डील?

अगर आप लंबी दूरी की टूरिंग करना चाहते हैं और वीकेंड ऑफ-रोडिंग का शौक रखते हैं या एडवेंचर सेगमेंट में एंट्री लेना चाहते हैं, तो यह ऑफर आपकी जेब पर एक्स्ट्रा बोझ डाले बिना बाइक को पूरी तरह टूर-रेडी बना देता है।

क्यों खास है यह ऑफर?

कंपनी के मुताबिक, इस लिमिटेड-पीरियड ऑफर का मकसद ग्राहकों को बेहतर ओनरशिप एक्सपीरियंस देना है और एक्सेसरीज पर अलग से होने वाले खर्च को कम करना है। अगर आप काफी समय से 390 Adventure खरीदने का सोच रहे थे, तो यह सही मौका हो सकता है, क्योंकि फ्री एक्सेसरीज़ + 10 साल वारंटी का कॉम्बिनेशन रोज-रोज नहीं मिलता।