जनवरी में आ रही KTM की ये नई मोटरसाइकिल, कंपनी जल्द शुरू करेगी बुकिंग; डिलीवरी भी फटाफट मिलेगी

जनवरी में आ रही KTM की ये नई मोटरसाइकिल, कंपनी जल्द शुरू करेगी बुकिंग; डिलीवरी भी फटाफट मिलेगी

संक्षेप:

देश के स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में अपनी धाक जमा चुकी KTM मोटरसाइकिल अब नया धमाका करने को तैयार है। दरअसल, बाइकवाले की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पॉपुलर डिमांड के कारण KTM इंडिया जनवरी 2026 में 390 एडवेंचर R लॉन्च करेगी।

Dec 20, 2025 09:15 am IST Narendra Jijhontiya
देश के स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में अपनी धाक जमा चुकी KTM मोटरसाइकिल अब नया धमाका करने को तैयार है। दरअसल, बाइकवाले की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पॉपुलर डिमांड के कारण KTM इंडिया जनवरी 2026 में 390 एडवेंचर R लॉन्च करेगी। इस एडवेंचर बाइक की बुकिंग कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। वहीं, डिलीवरी भी जनवरी 2026 की शुरुआत से शुरू होने की उम्मीद है।

390 एडवेंचर R एक हार्डकोर ऑफ-रोड-ओरिएंटेड वैरिएंट है, जो उन शौकीनों के लिए है जो अच्छी ऑफ-रोड परफॉर्मेंस और टूरिंग कैपेबिलिटी वाली ADV चाहते हैं। 390 एडवेंचर R में दोनों तरफ 230mm व्हील ट्रैवल मिलता है। कम्पेरिजन के लिए, 390 एडवेंचर में आगे 200mm और पीछे 205mm का व्हील ट्रैवल है।

एक और बड़ा अंतर व्हील साइज का है। R वैरिएंट में 21-इंच का फ्रंट और 18-इंच का रियर स्पोक व्हील सेटअप भी है, जो बेहतर ऑफ-रोड परफॉर्मेंस देगा। S वैरिएंट में 21-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर ट्यूबलेस स्पोक व्हील सेटअप है। एडवेंचर R का ग्राउंड क्लीयरेंस भी ज्यादा है, जो 272mm है। दूसरी तरफ, 390 एडवेंचर S का ग्राउंड क्लीयरेंस 237mm है। 390 एडवेंचर R 6kg हल्की भी है, जिसका कर्ब वेट 176kg है।

इन चेंजेस के अलावा, R वैरिएंट काफी हद तक S वेरिएंट जैसा ही है। दोनों में 398.6cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 45.3bhp और 39Nm पावर देता है। अभी तक बाइक की अनुमानित कीमत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लगता है कि ब्रांड वैसी ही स्ट्रैटेजी अपना सकता है जैसी उसने एंड्यूरो और एंड्यूरो R के साथ की थी। इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन वाली एंड्यूरो R को एंड्यूरो से 20,000 रुपए ज्यादा कीमत पर लॉन्च की जा सकती है। KTM 390 एडवेंचर की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 3.95 लाख रुपए है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
