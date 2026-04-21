KTM का बड़ा सरप्राइज... अफॉर्डेबल प्राइस के साथ लॉन्च की नई Duke मोटरसाइकिल, ये ₹62000 सस्ती
KTM द्वारा 390 डुके का 350 cc वाला वर्जन पेश करने का मुख्य कारण नया GST नियम है, जिसके तहत 350cc से ज्यादा कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिलों पर 40% टैक्स लगता है। 350 cc का इंजन अब 390 डुके को ग्राहकों के लिए ज्यादा आसान बनाता है, क्योंकि यह अपने 399 cc वाले मॉडल की तुलना में 62,000 सस्ता है।
KTM इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए 390 डुके का नया 350cc वाला वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस 2026 KTM 390 डुके की एक्स-शोरूम कीमत 2.77 लाख रुपए रखी गई है। वहीं, मोटरसाइकिल के 399cc वाले वर्जन को अब KTM 390 डुके R कहा जाता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.39 लाख रुपए है। ग्राहकों को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि KTM 390 डुके R की कीमत में हाल ही में 40,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी।
KTM द्वारा 390 डुके का 350 cc वाला वर्जन पेश करने का मुख्य कारण नया GST नियम है, जिसके तहत 350cc से ज्यादा कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिलों पर 40% टैक्स लगता है। 350 cc का इंजन अब 390 डुके को ग्राहकों के लिए ज्यादा आसान बनाता है, क्योंकि यह अपने 399 cc वाले मॉडल की तुलना में 62,000 सस्ता है। अच्छी बात ये है कि बाजार में ये दोनों बाइकें साथ-साथ बिकती रहेंगी।
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KTM 350cc डुके का इंजन और परफॉर्मेंस
इस मोटरसाइकिल में 349 cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो 41 bhp की पावर और 33.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसकी तुलना में 399 cc का इंजन 45 bhp की पावर और 39 Nm का टॉर्क देता है। ऐसे में इसके परफॉर्मेंस के मामले में काफी गिरावट आई है। कम से कम कागजों पर तो यही लगता है। KTM के इंजीनियरों ने स्ट्रोक को घटाकर 56.1 mm (पहले 64 mm था) करके इंजन का साइज कम किया है, जबकि बोर का साइज 89 mm पर ही रखा गया है। KTM 390 डुके में 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ क्विकशिफ्टर दिया गया है।
KTM 350cc डुके का हार्डवेयर
इस मोटरसाइकिल के हार्डवेयर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2026 KTM 390 डुके में वही स्प्लिट-ट्रेलिस फ्रेम, एडजस्टेबल सस्पेंशन और वैसा ही ब्रेकिंग हार्डवेयर मिलता है। सीट की ऊंचाई 800mm से 820 mm के बीच है। मोटरसाइकिल का वजन 163.8 किलोग्राम है। इसमें TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल को भी बरकरार रखा गया है, जिसमें अलग-अलग राइड मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और कॉर्नरिंग ABS जैसे फीचर्स को रखा गया है।
कम कीमत में बेहतर मॉडल मिलेगा
परफॉर्मेंस के मामले में यह नई बाइक KTM 390 डुके R जितनी रोमांचक नहीं होगी, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यह अपने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाले मॉडल के मुकाबले काफी अफॉर्डेबल हो गई है। यह KTM को भारतीय बाजार में अपनी टोटल सेल्स की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। 390 डुके के अलावा, 350 cc इंजन वाली KTM 390 एडवेंचर को भी 2.81 लाख रुपए एक्स-शोरूम की कीमत पर लॉन्च किया गया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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