KTM का बड़ा सरप्राइज... अफॉर्डेबल प्राइस के साथ लॉन्च की नई Duke मोटरसाइकिल, ये ₹62000 सस्ती

KTM द्वारा 390 डुके का 350 cc वाला वर्जन पेश करने का मुख्य कारण नया GST नियम है, जिसके तहत 350cc से ज्यादा कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिलों पर 40% टैक्स लगता है। 350 cc का इंजन अब 390 डुके को ग्राहकों के लिए ज्यादा आसान बनाता है, क्योंकि यह अपने 399 cc वाले मॉडल की तुलना में 62,000 सस्ता है।

KTM इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए 390 डुके का नया 350cc वाला वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस 2026 KTM 390 डुके की एक्स-शोरूम कीमत 2.77 लाख रुपए रखी गई है। वहीं, मोटरसाइकिल के 399cc वाले वर्जन को अब KTM 390 डुके R कहा जाता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.39 लाख रुपए है। ग्राहकों को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि KTM 390 डुके R की कीमत में हाल ही में 40,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी।

KTM द्वारा 390 डुके का 350 cc वाला वर्जन पेश करने का मुख्य कारण नया GST नियम है, जिसके तहत 350cc से ज्यादा कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिलों पर 40% टैक्स लगता है। 350 cc का इंजन अब 390 डुके को ग्राहकों के लिए ज्यादा आसान बनाता है, क्योंकि यह अपने 399 cc वाले मॉडल की तुलना में 62,000 सस्ता है। अच्छी बात ये है कि बाजार में ये दोनों बाइकें साथ-साथ बिकती रहेंगी।

KTM 350cc डुके का इंजन और परफॉर्मेंस

इस मोटरसाइकिल में 349 cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो 41 bhp की पावर और 33.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसकी तुलना में 399 cc का इंजन 45 bhp की पावर और 39 Nm का टॉर्क देता है। ऐसे में इसके परफॉर्मेंस के मामले में काफी गिरावट आई है। कम से कम कागजों पर तो यही लगता है। KTM के इंजीनियरों ने स्ट्रोक को घटाकर 56.1 mm (पहले 64 mm था) करके इंजन का साइज कम किया है, जबकि बोर का साइज 89 mm पर ही रखा गया है। KTM 390 डुके में 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ क्विकशिफ्टर दिया गया है।

KTM 350cc डुके का हार्डवेयर

इस मोटरसाइकिल के हार्डवेयर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2026 KTM 390 डुके में वही स्प्लिट-ट्रेलिस फ्रेम, एडजस्टेबल सस्पेंशन और वैसा ही ब्रेकिंग हार्डवेयर मिलता है। सीट की ऊंचाई 800mm से 820 mm के बीच है। मोटरसाइकिल का वजन 163.8 किलोग्राम है। इसमें TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल को भी बरकरार रखा गया है, जिसमें अलग-अलग राइड मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और कॉर्नरिंग ABS जैसे फीचर्स को रखा गया है।