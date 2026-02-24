नए अवतार में आई KTM 200 ड्यूक बाइक, कीमत में कोई बदलाव नहीं, लेकिन पूरा लुक चेंज; जानिए खासियत
KTM 200 ड्यूक (KTM 200 Duke) बाइक अब नए अवतार में आ गई है।KTM ने इसे नए एटलांटिक ब्लू (Atlantic Blue) कलर में लॉन्च किया है। इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इसका पूरा लुक चेंज हो गया है।
KTM ने अपनी पॉपुलर स्ट्रीटफाइटर बाइक को और भी स्टाइलिश बना दिया है। KTM इंडिया (KTM India) ने अब KTM 200 Duke को नए एटलांटिक ब्लू (Atlantic Blue) कलर में लॉन्च कर दिया है। दिल्ली की एक्स-शोरूम कीमत ₹1.94 लाख रखी गई है, जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज (Electronic Orange), डार्क गालवानो (Dark Galvano) और सिल्वर मेटालिक (Silver Metallic) कलर्स के बराबर ही है, यानी स्टाइल नया, लेकिन कीमत वही। आइए इसकी खासियत जानते हैं।
एटलांटिक ब्लू में क्या है खास?
एटलांटिक ब्लू (Atlantic Blue) कलर में 200 ड्यूक और भी ज्यादा प्रीमियम और फ्रेश लगती है। KTM 200 Duke पहले से ही अपने शार्प और एंगुलर डिजाइन के लिए जानी जाती है। आगे से पीछे तक कट्स और क्रीज, अग्रेसिव हेडलैंप डिजाइन, मस्कुलर फ्यूल टैंक और स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है। नया ब्लू शेड इस बाइक को युवाओं के बीच और भी ज्यादा आकर्षक बना सकता है।
इंजन और परफॉर्मेंस
200 ड्यूक में 199.5cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 24.67 bhp की पावर और 19.3 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। कंपनी के अनुसार इसकी टॉप स्पीड 140 kmph से ज्यादा है। शहर में क्विक एक्सेलरेशन और हाईवे पर स्टेबल परफॉर्मेंस, यही इसकी पहचान है।
हार्डवेयर और ब्रेकिंग
बाइक में स्टील ट्रेलिस फ्रेम, 43mm अपसाइड-डाउन (USD) फ्रंट फोर्क, 10-स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक, फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक (ByBre कैलिपर्स), डुअल-चैनल ABS देखने को मिलता है, यानी सिर्फ लुक ही नहीं, कंट्रोल और सेफ्टी भी पूरी मिलती है।
अगर आप एक स्पोर्टी, एग्रेसिव और स्टाइलिश 200cc बाइक की तलाश में हैं, तो नया एटलांटिक ब्लू (Atlantic Blue) कलर आपको अलग पहचान दे सकता है। इसमें वही दमदार परफॉर्मेंस और भरोसेमंद फीचर्स मिलते हैं, बस अब स्टाइल में थोड़ा और तड़का लग गया है।
