बड़े अपडेट के साथ लॉन्च हुई KTM 200 Duke, डीलरशिप पर पहुंचना भी शुरू; जानिए खासियत

केटीएम ने अपनी पॉपुलर बाइक 200 Duke को एक बार फिर अपडेट कर दिया है। कंपनी ने फरवरी, 2026 में इस बाइक को अपडेट किया था। अब अक्टूबर में इसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं।

बड़े अपडेट के साथ लॉन्च हुई KTM 200 Duke

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KTM 200 Duke

केटीएम ने अपनी पॉपुलर बाइक 200 Duke को एक बार फिर अपडेट कर दिया है। कंपनी ने फरवरी, 2026 में इस बाइक को अपडेट किया था। अब अक्टूबर में इसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इस बार बाइक में बाइडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल और राइड-बाय-वायर जैसी टेक्नोलॉजी मिलने की बात सामने आई है। इसके साथ ही बाइक में राइड मोड्स भी दिए गए हैं। डीलरशिप पर अपडेटेड मॉडल पहुंचना शुरू हो गया है। डीलर्स के मुताबिक, इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.09 लाख रुपये हो सकती है। हालांकि, कंपनी की तरफ से इसकी लॉन्चिंग और कीमत के ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है।

नए फीचर्स से लैस हुई KTM 200 Duke बता दें कि 2026 KTM 200 Duke के नए अपडेट में सबसे खास बाइडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर है। इसकी मदद से राइडर क्लच का इस्तेमाल किए बिना गियर ऊपर और नीचे कर सकता है। इससे गियर बदलना आसान होता है और स्पोर्टी राइडिंग के दौरान भी मदद मिलती है। बाइक में अब ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, जो फिसलन वाली सड़क पर टायर की पकड़ बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, कंपनी ने इसमें राइड-बाय-वायर टेक्नोलॉजी भी जोड़ी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए इंजन तक एक्सीलरेटर के इनपुट को कंट्रोल किया जाता है।

अब मिलेंगे दो राइड मोड्स नई KTM 200 Duke में राइड-बाय-वायर के साथ दो राइड मोड्स भी दिए गए हैं। इनमें रेन और स्ट्रीट मोड शामिल हैं। रेन मोड गीली या फिसलन वाली सड़क पर बाइक चलाते समय काम आ सकता है, जबकि स्ट्रीट मोड सामान्य सड़कों पर इस्तेमाल के लिए है। इसके अलावा, बाइक के दाएं तरफ के स्विचगियर को भी अपडेट किया गया है। इसका डिजाइन KTM 390 Duke जैसी ज्यादा महंगी बाइक में मिलने वाले स्विचगियर से मिलता-जुलता है। वहीं, बाएं तरफ का स्विचगियर पहले जैसा ही रखा गया है। इन बदलावों से बाइक चलाने वाले को नए फीचर्स इस्तेमाल करने में आसानी मिलने की उम्मीद है।

पहले भी मिल चुके हैं कई बड़े अपडेट केटीएम ने फरवरी, 2026 में भी 200 Duke को अपडेट किया था। उस समय बाइक में नए कलर ऑप्शन के साथ 320mm की फ्रंट डिस्क और रेडियली माउंटेड कैलिपर्स दिए गए थे। इसके अलावा, KTM 390 Duke से हल्के अलॉय व्हील, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, नया रियर ग्रैब रेल और अपडेटेड पिलियन फुटपेग भी जोड़े गए थे। इन बदलावों के बाद अब कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स पर ज्यादा ध्यान दिया है। हालांकि, बाइक के इंजन में किसी बड़े बदलाव की जानकारी सामने नहीं आई है। अपडेटेड मॉडल में पहले की तरह WP Apex USD फ्रंट फोर्क्स मिलने की उम्मीद है।