बड़े अपडेट के साथ लॉन्च हुई KTM 200 Duke, डीलरशिप पर पहुंचना भी शुरू; जानिए खासियत
केटीएम ने अपनी पॉपुलर बाइक 200 Duke को एक बार फिर अपडेट कर दिया है। कंपनी ने फरवरी, 2026 में इस बाइक को अपडेट किया था। अब अक्टूबर में इसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं।
केटीएम ने अपनी पॉपुलर बाइक 200 Duke को एक बार फिर अपडेट कर दिया है। कंपनी ने फरवरी, 2026 में इस बाइक को अपडेट किया था। अब अक्टूबर में इसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इस बार बाइक में बाइडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल और राइड-बाय-वायर जैसी टेक्नोलॉजी मिलने की बात सामने आई है। इसके साथ ही बाइक में राइड मोड्स भी दिए गए हैं। डीलरशिप पर अपडेटेड मॉडल पहुंचना शुरू हो गया है। डीलर्स के मुताबिक, इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.09 लाख रुपये हो सकती है। हालांकि, कंपनी की तरफ से इसकी लॉन्चिंग और कीमत के ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है।
नए फीचर्स से लैस हुई KTM 200 Duke
बता दें कि 2026 KTM 200 Duke के नए अपडेट में सबसे खास बाइडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर है। इसकी मदद से राइडर क्लच का इस्तेमाल किए बिना गियर ऊपर और नीचे कर सकता है। इससे गियर बदलना आसान होता है और स्पोर्टी राइडिंग के दौरान भी मदद मिलती है। बाइक में अब ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, जो फिसलन वाली सड़क पर टायर की पकड़ बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, कंपनी ने इसमें राइड-बाय-वायर टेक्नोलॉजी भी जोड़ी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए इंजन तक एक्सीलरेटर के इनपुट को कंट्रोल किया जाता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
KTM 200 Duke
₹ 2.06 लाख
KTM 160 Duke
₹ 1.74 - 1.82 लाख
Hero Xtreme 250R
₹ 1.98 लाख
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹ 1.66 - 1.8 लाख
Bajaj Dominar 250
₹ 1.87 लाख
अब मिलेंगे दो राइड मोड्स
नई KTM 200 Duke में राइड-बाय-वायर के साथ दो राइड मोड्स भी दिए गए हैं। इनमें रेन और स्ट्रीट मोड शामिल हैं। रेन मोड गीली या फिसलन वाली सड़क पर बाइक चलाते समय काम आ सकता है, जबकि स्ट्रीट मोड सामान्य सड़कों पर इस्तेमाल के लिए है। इसके अलावा, बाइक के दाएं तरफ के स्विचगियर को भी अपडेट किया गया है। इसका डिजाइन KTM 390 Duke जैसी ज्यादा महंगी बाइक में मिलने वाले स्विचगियर से मिलता-जुलता है। वहीं, बाएं तरफ का स्विचगियर पहले जैसा ही रखा गया है। इन बदलावों से बाइक चलाने वाले को नए फीचर्स इस्तेमाल करने में आसानी मिलने की उम्मीद है।
पहले भी मिल चुके हैं कई बड़े अपडेट
केटीएम ने फरवरी, 2026 में भी 200 Duke को अपडेट किया था। उस समय बाइक में नए कलर ऑप्शन के साथ 320mm की फ्रंट डिस्क और रेडियली माउंटेड कैलिपर्स दिए गए थे। इसके अलावा, KTM 390 Duke से हल्के अलॉय व्हील, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, नया रियर ग्रैब रेल और अपडेटेड पिलियन फुटपेग भी जोड़े गए थे। इन बदलावों के बाद अब कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स पर ज्यादा ध्यान दिया है। हालांकि, बाइक के इंजन में किसी बड़े बदलाव की जानकारी सामने नहीं आई है। अपडेटेड मॉडल में पहले की तरह WP Apex USD फ्रंट फोर्क्स मिलने की उम्मीद है।
पावरट्रेन में नहीं हुआ कोई बदलाव
नई KTM 200 Duke में पहले वाला इंजन और बाकी मुख्य मैकेनिकल पार्ट्स जारी रहने की उम्मीद है। बाइक में डुअल-चैनल ABS मिलता है, जिसमें SuperMoto मोड के जरिए पीछे के पहिये का ABS बंद किया जा सकता है। इसके अलावा, इसमें 150-सेक्शन का रियर रेडियल टायर भी मिलता है। नए फीचर्स के बावजूद बाइक में क्रूज कंट्रोल मिलने की जानकारी नहीं है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें