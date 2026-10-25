Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बड़े अपडेट के साथ लॉन्च हुई KTM 200 Duke, डीलरशिप पर पहुंचना भी शुरू; जानिए खासियत

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

केटीएम ने अपनी पॉपुलर बाइक 200 Duke को एक बार फिर अपडेट कर दिया है। कंपनी ने फरवरी, 2026 में इस बाइक को अपडेट किया था। अब अक्टूबर में इसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं।

ktm 200 duke 2026 launched with major updates
बड़े अपडेट के साथ लॉन्च हुई KTM 200 Duke
KTM 200 Duke
केवल
2,900/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

केटीएम ने अपनी पॉपुलर बाइक 200 Duke को एक बार फिर अपडेट कर दिया है। कंपनी ने फरवरी, 2026 में इस बाइक को अपडेट किया था। अब अक्टूबर में इसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इस बार बाइक में बाइडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल और राइड-बाय-वायर जैसी टेक्नोलॉजी मिलने की बात सामने आई है। इसके साथ ही बाइक में राइड मोड्स भी दिए गए हैं। डीलरशिप पर अपडेटेड मॉडल पहुंचना शुरू हो गया है। डीलर्स के मुताबिक, इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.09 लाख रुपये हो सकती है। हालांकि, कंपनी की तरफ से इसकी लॉन्चिंग और कीमत के ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Hero Karizma XMR
Hero Karizma XMR
₹ 1.87 - 1.88 लाख
EMI केवल2,500/ माह
अपनी EMI जानें
Vida VX2
Vida VX2
₹ 79,490 - 1.31 लाख
EMI केवल1,100/ माह
अपनी EMI जानें
ADMS TTX
ADMS TTX
₹ 1.15 लाख
EMI केवल1,600/ माह
अपनी EMI जानें
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
EMI केवल1,700/ माह
अपनी EMI जानें
Evtric Ride
Evtric Ride
₹ 94,733 - 98,100
EMI केवल1,300/ माह
अपनी EMI जानें
Tunwal Storm Advance 2
Tunwal Storm Advance 2
₹ 1.49 - 1.76 लाख
EMI केवल2,000/ माह
अपनी EMI जानें

नए फीचर्स से लैस हुई KTM 200 Duke

बता दें कि 2026 KTM 200 Duke के नए अपडेट में सबसे खास बाइडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर है। इसकी मदद से राइडर क्लच का इस्तेमाल किए बिना गियर ऊपर और नीचे कर सकता है। इससे गियर बदलना आसान होता है और स्पोर्टी राइडिंग के दौरान भी मदद मिलती है। बाइक में अब ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, जो फिसलन वाली सड़क पर टायर की पकड़ बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, कंपनी ने इसमें राइड-बाय-वायर टेक्नोलॉजी भी जोड़ी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए इंजन तक एक्सीलरेटर के इनपुट को कंट्रोल किया जाता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
KTM 200 Duke

KTM 200 Duke

₹ 2.06 लाख

EMI केवल2,700/ माह
अपनी EMI जानें
KTM 160 Duke

KTM 160 Duke

₹ 1.74 - 1.82 लाख

EMI केवल2,300/ माह
अपनी EMI जानें
Hero Xtreme 250R

Hero Xtreme 250R

₹ 1.98 लाख

EMI केवल2,600/ माह
अपनी EMI जानें
Yamaha MT 15 Version 2.0

Yamaha MT 15 Version 2.0

₹ 1.66 - 1.8 लाख

EMI केवल2,200/ माह
अपनी EMI जानें
Bajaj Dominar 250

Bajaj Dominar 250

₹ 1.87 लाख

EMI केवल2,500/ माह
अपनी EMI जानें
ktm 200 duke 2026 launched

अब मिलेंगे दो राइड मोड्स

नई KTM 200 Duke में राइड-बाय-वायर के साथ दो राइड मोड्स भी दिए गए हैं। इनमें रेन और स्ट्रीट मोड शामिल हैं। रेन मोड गीली या फिसलन वाली सड़क पर बाइक चलाते समय काम आ सकता है, जबकि स्ट्रीट मोड सामान्य सड़कों पर इस्तेमाल के लिए है। इसके अलावा, बाइक के दाएं तरफ के स्विचगियर को भी अपडेट किया गया है। इसका डिजाइन KTM 390 Duke जैसी ज्यादा महंगी बाइक में मिलने वाले स्विचगियर से मिलता-जुलता है। वहीं, बाएं तरफ का स्विचगियर पहले जैसा ही रखा गया है। इन बदलावों से बाइक चलाने वाले को नए फीचर्स इस्तेमाल करने में आसानी मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:अब ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखा होगा भारतीय या विदेशी! कार्ड का रंग भी होगा अलग?

पहले भी मिल चुके हैं कई बड़े अपडेट

केटीएम ने फरवरी, 2026 में भी 200 Duke को अपडेट किया था। उस समय बाइक में नए कलर ऑप्शन के साथ 320mm की फ्रंट डिस्क और रेडियली माउंटेड कैलिपर्स दिए गए थे। इसके अलावा, KTM 390 Duke से हल्के अलॉय व्हील, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, नया रियर ग्रैब रेल और अपडेटेड पिलियन फुटपेग भी जोड़े गए थे। इन बदलावों के बाद अब कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स पर ज्यादा ध्यान दिया है। हालांकि, बाइक के इंजन में किसी बड़े बदलाव की जानकारी सामने नहीं आई है। अपडेटेड मॉडल में पहले की तरह WP Apex USD फ्रंट फोर्क्स मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:फुल चार्ज पर 212 KM तक दौड़ता है यह इलेक्ट्रिक स्कूटर, बिक्री में बना नंबर-1

पावरट्रेन में नहीं हुआ कोई बदलाव

नई KTM 200 Duke में पहले वाला इंजन और बाकी मुख्य मैकेनिकल पार्ट्स जारी रहने की उम्मीद है। बाइक में डुअल-चैनल ABS मिलता है, जिसमें SuperMoto मोड के जरिए पीछे के पहिये का ABS बंद किया जा सकता है। इसके अलावा, इसमें 150-सेक्शन का रियर रेडियल टायर भी मिलता है। नए फीचर्स के बावजूद बाइक में क्रूज कंट्रोल मिलने की जानकारी नहीं है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsऑटो न्यूज़बड़े अपडेट के साथ लॉन्च हुई KTM 200 Duke, डीलरशिप पर पहुंचना भी शुरू