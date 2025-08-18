KTM 160 Duke vs Yamaha MT-15: कौन सी बाइक आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगी?
भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में स्ट्रीटफाइटर बाइक का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। इस सेगमेंट में दो धाकड़ खिलाड़ी KTM 160 Duke और Yamaha MT-15 आमने-सामने हैं। हाल ही में लॉन्च हुई KTM 160 Duke की कीमत करीब 1.85 लाख रुपये रखी गई है। जबकि Yamaha MT-15 पहले से ही 1.70 से 1.81 लाख रुपये के प्राइस रेंज में उपलब्ध है। दोनों ही बाइक्स युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं और फीचर्स व परफॉर्मेंस के मामले में कड़ी टक्कर देती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कौन-सी बाइक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होगी?
किसका इंजन है दमदार
बता दें कि KTM 160 Duke को देखकर ही पता चलता है कि ये बाइक स्ट्रीटफाइटर लुक के शौकीनों के लिए बनाई गई है। इसमें दमदार 164.2cc का इंजन दिया गया है जो करीब 18.7bhp पावर और 15.5Nm टॉर्क पैदा करता है। वहीं, Yamaha MT-15 थोड़ी छोटी इंजन वाली बाइक है जिसमें 155cc इंजन मिलता है जो लगभग 18.1bhp पावर और 14.1Nm टॉर्क देता है। आंकड़ों में KTM थोड़ी आगे दिखती है लेकिन हल्के वजन की वजह से Yamaha की परफॉर्मेंस भी काफी चुस्त-फुर्ता है।
कुछ ऐसे हैं फीचर्स
फीचर्स पर आएं तो KTM 160 Duke में LED लाइटिंग, 5-इंच LCD डिस्प्ले, डुअल-चैनल ABS और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे मॉडर्न फीचर्स हैं। दूसरी तरफ Yamaha में कलर TFT डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ और साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसी खूबियां मिलती हैं।
कौन सा ऑप्शन बेहतर
अगर आपको थोड़ी ज्यादा पावर, स्पोर्टी लुक और अग्रेसिव परफॉर्मेंस चाहिए तो KTM 160 Duke चुन सकते हैं। वहीं, अगर आप हल्की, स्टाइलिश और टेक्नोलॉजी से भरपूर बाइक लेना चाहते हैं तो Yamaha MT-15 आपके लिए परफेक्ट विकल्प हो सकती है।
