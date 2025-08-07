हो जाइए तैयार! जारी हुआ KTM के इस सस्ती बाइक का टीजर, जानिए कब होगी लॉन्च

केटीएम 160 Duke जल्द ही भारतीय सड़कों पर दस्तक देने को तैयार है। कंपनी ने इसका पहला टीजर जारी कर दिया है जिससे साफ हो गया है कि KTM अब अपने एंट्री-लेवल सेगमेंट को एक नए अंदाज में पेश करने जा रही है।

यह बाइक मौजूदा 125 Duke की जगह लेगी जिसे कम बिक्री के चलते हाल ही में बंद कर दिया गया था। न्यूज वेबसाइट ऑटोकार इंडिया में छपी एक खबर के अनुसार, केटीएम 160 Duke ब्रांड की सबसे किफायती परफॉर्मेंस बाइक होगी। टीजर में इसकी झलक काफी दमदार नजर आ रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

कुछ ऐसे होंगे फीचर्स बाइक की डिजाइन और मैकेनिकल डीटेल्स को लेकर ज्यादा जानकारी टीजर में नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि नई 160 Duke को KTM 200 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इसमें वही सेकंड जेनरेशन डिजाइन मिलेगा जो 200 Duke में देखने को मिला था। इसमें फेमस ट्रेलिस फ्रेम, 43mm USD फ्रंट फोर्क्स और रियर में मोनोशॉक मिल सकता है। वहीं, फीचर्स की बात करें तो इसमें भी डुअल-चैनल ABS, LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।