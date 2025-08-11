धमाल मचाने आ रही KTM 160 ड्यूक, अगस्त में होगी लॉन्चिंग; कीमत चौंका देगी!
KTM ने आखिरकार अपनी नई 160 Duke को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया पर इसका टीजर जारी किया है, जिससे साफ हो गया है कि यह बाइक जल्द ही भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाली है।
दमदार परफॉर्मेंस का वादा
नई KTM 160 Duke में 160cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलेगा, जो सीधे 200 Duke के प्लेटफॉर्म से लिया गया है। हालांकि, ऑफिशियल पावर फिगर अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि यह Yamaha MT-15 V2 जैसे राइवल्स से ज्यादा पावरफुल होगी।
क्यों चुना गया सेकंड-जेन प्लेटफॉर्म?
KTM ने थर्ड-जेन Duke प्लेटफॉर्म की जगह सेकंड-जेन 200 Duke का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला किया है, ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहे और बाइक की कीमत किफायती बनी रहे।
डिजाइन और फीचर्स
डिजाइन के मामले में यह बाइक सेकंड-जेन 200 Duke जैसी दिखेगी, लेकिन इसमें यूनिक कलर स्कीम और ग्राफिक्स मिलेंगे। पूरी तरह भारत के लिए तैयार की गई इस बाइक को खास तौर पर यूथ राइडर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
कीमत और लॉन्च डेट
नई KTM 160 Duke की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1.85 लाख रखी जा सकती है। इसका लॉन्च अगस्त 2025 के दूसरे हिस्से में होने की पूरी संभावना है।
KTM 160 Duke उन राइडर्स के लिए एक परफेक्ट पैकेज हो सकती है जो KTM की स्पोर्टी DNA और आक्रामक डिजाइन चाहते हैं लेकिन बजट में रहना पसंद करते हैं। अब देखना होगा कि यह नई बाइक भारत में 160cc सेगमेंट के किंग्स को कितना टक्कर देती है।
