भारतीय ग्राहकों के लिए KTM लाई ये धांसू मोटरसाइकिल, लेकिन कंपनी सिर्फ 100 यूनिट ही बेचेगी
इस मोटरसाइकिल में 1350cc 75-डिग्री V-ट्विन इंजन दिया है, जो 198bhp की जबरदस्त पावर और 151Nm का पीक टॉर्क जनरेट है। इस मॉडल में Akrapovic इवोल्यूशन लाइन टाइटेनियम एग्जॉस्ट भी लगा है, जो इसका वजन कम करने में मदद करता है।
KTM मोटरसाइकिल ने 2026 1390 सुपर डुके RR ट्रैक को अपनी अब तक की सबसे तेज मोटरसाइकिल के तौर पर पेश किया है। यह पहला ट्रैक-ओनली सुपर डुके मॉडल है, जो सिर्फ रेस पैक वाली स्ट्रीट बाइक नहीं है। इसे बिना किसी रोड-लीगल इक्विपमेंट के बनाया गया है और शुरू से ही इसे रेसट्रैक पर इस्तेमाल के हिसाब से डेवलप किया गया है। कंपनी का कहना है कि इसे FIM के कड़े रेसट्रैक नियमों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।
इस मोटरसाइकिल में 1350cc 75-डिग्री V-ट्विन इंजन दिया है, जो 198bhp की जबरदस्त पावर और 151Nm का पीक टॉर्क जनरेट है। इस मॉडल में Akrapovic इवोल्यूशन लाइन टाइटेनियम एग्जॉस्ट भी लगा है, जो इसका वजन कम करने में मदद करता है। इसलिए यह समझना आसान है कि KTM इस RR ट्रैक को अपना अब तक का सबसे पावरफ़ुल प्रोडक्शन मॉडल क्यों कह रही है।
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KTM 1390 Super Duke R
₹ 22.96 लाख
BMW S 1000 R
₹ 21.27 लाख
BMW S 1000 RR
₹ 23.25 - 28.9 लाख
Kawasaki Ninja ZX-10R
₹ 20.79 लाख
Ducati Panigale V2
₹ 19.12 - 21.1 लाख
Ducati Streetfighter V2
₹ 17.5 - 19.49 लाख
1390 सुपर डुके, रोड-लीगल 1390 सुपर डुकेट RR से 9kg हल्का है और स्टैंडर्ड 1390 सुपर डुकेट R से 20kg हल्का है। यह वजन इसलिए कम हुआ है, क्योंकि इसमें से सड़क पर चलने वाले पार्ट्स हटा दिए गए हैं। उनकी जगह हल्के पार्ट्स लगाए गए हैं, जिनमें कार्बन-फाइबर बॉडीवर्क, फोर्ज्ड मैग्नीशियम व्हील्स, टाइटेनियम स्क्रू और वह टाइटेनियम Akrapovic एग्जॉस्ट सिस्टम शामिल हैं।
RR ट्रेक में MotoGP टेक्नोलॉजी वाला WP प्रो कम्पोनेंट्स सस्पेंशन इस्तेमाल किया गया है, जबकि ब्रेकिंग के लिए सुपरबाइक-स्पेक-ब्रेम्बो सेटअप दिया गया है। ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन्स के मुताबिक, इसमें T-Drive फ्रंट ब्रेक डिस्क के साथ ब्रेम्बो GP4 MS मोनोब्लोक चार-पिस्टन कैलिपर्स लगे हैं। सुपरबाइक के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी यह काफी जबरदस्त इक्विपमेंट है। इसमें मिशेलिन पावर परफॉर्मेंस स्लिक्स टायर लगे हैं, जो इसके सर्किट इस्तेमाल को और भी बेहतर बनाते हैं।
कंपनी का यह भी कहना है कि ब्रेकिंग के दौरान ज्यादा सपोर्ट और पूरी तरह झुकने पर राइडर के साथ बेहतर तालमेल के लिए इसका टैंक बाहर की ओर झुका हुआ है, जबकि बेहतर कंट्रोल के लिए इसका हैंडलबार थोड़ा नीचे रखा गया है। इस बाइक में कार्बन-फाइबर अंडरट्रे पर लगी एक सिंगल रेस सीट दी गई है।
सिर्फ 100 यूनिट ही बनाई जाएंगी
KTM ने इस बात की पुष्टि की है कि दुनिया भर में 1390 सुपर डुके RR ट्रैक की सिर्फ 100 यूनिट ही बनाई जाएंगी और मई 2026 से यह यूरोप के ऑथराइज्ड डीलर्स के पास उपलब्ध होगी। इसकी कीमत अभी तक नहीं बताई गई है, लेकिन जो लोग सिर्फ ट्रैक पर चलाने के लिए बाइक खरीदना चाहते हैं, उन्हें इसकी ज्यादा कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की मशीन को सबसे पहले उसकी एक्सक्लूसिविटी, हार्डवेयर और उसके मकसद के आधार पर परखा जाता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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