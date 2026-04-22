भारतीय ग्राहकों के लिए KTM लाई ये धांसू मोटरसाइकिल, लेकिन कंपनी सिर्फ 100 यूनिट ही बेचेगी

Apr 22, 2026 05:12 pm IST

इस मोटरसाइकिल में 1350cc 75-डिग्री V-ट्विन इंजन दिया है, जो 198bhp की जबरदस्त पावर और 151Nm का पीक टॉर्क जनरेट है। इस मॉडल में Akrapovic इवोल्यूशन लाइन टाइटेनियम एग्जॉस्ट भी लगा है, जो इसका वजन कम करने में मदद करता है।

KTM मोटरसाइकिल ने 2026 1390 सुपर डुके RR ट्रैक को अपनी अब तक की सबसे तेज मोटरसाइकिल के तौर पर पेश किया है। यह पहला ट्रैक-ओनली सुपर डुके मॉडल है, जो सिर्फ रेस पैक वाली स्ट्रीट बाइक नहीं है। इसे बिना किसी रोड-लीगल इक्विपमेंट के बनाया गया है और शुरू से ही इसे रेसट्रैक पर इस्तेमाल के हिसाब से डेवलप किया गया है। कंपनी का कहना है कि इसे FIM के कड़े रेसट्रैक नियमों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

इस मोटरसाइकिल में 1350cc 75-डिग्री V-ट्विन इंजन दिया है, जो 198bhp की जबरदस्त पावर और 151Nm का पीक टॉर्क जनरेट है। इस मॉडल में Akrapovic इवोल्यूशन लाइन टाइटेनियम एग्जॉस्ट भी लगा है, जो इसका वजन कम करने में मदद करता है। इसलिए यह समझना आसान है कि KTM इस RR ट्रैक को अपना अब तक का सबसे पावरफ़ुल प्रोडक्शन मॉडल क्यों कह रही है।

1390 सुपर डुके, रोड-लीगल 1390 सुपर डुकेट RR से 9kg हल्का है और स्टैंडर्ड 1390 सुपर डुकेट R से 20kg हल्का है। यह वजन इसलिए कम हुआ है, क्योंकि इसमें से सड़क पर चलने वाले पार्ट्स हटा दिए गए हैं। उनकी जगह हल्के पार्ट्स लगाए गए हैं, जिनमें कार्बन-फाइबर बॉडीवर्क, फोर्ज्ड मैग्नीशियम व्हील्स, टाइटेनियम स्क्रू और वह टाइटेनियम Akrapovic एग्जॉस्ट सिस्टम शामिल हैं।

RR ट्रेक में MotoGP टेक्नोलॉजी वाला WP प्रो कम्पोनेंट्स सस्पेंशन इस्तेमाल किया गया है, जबकि ब्रेकिंग के लिए सुपरबाइक-स्पेक-ब्रेम्बो सेटअप दिया गया है। ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन्स के मुताबिक, इसमें T-Drive फ्रंट ब्रेक डिस्क के साथ ब्रेम्बो GP4 MS मोनोब्लोक चार-पिस्टन कैलिपर्स लगे हैं। सुपरबाइक के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी यह काफी जबरदस्त इक्विपमेंट है। इसमें मिशेलिन पावर परफॉर्मेंस स्लिक्स टायर लगे हैं, जो इसके सर्किट इस्तेमाल को और भी बेहतर बनाते हैं।

कंपनी का यह भी कहना है कि ब्रेकिंग के दौरान ज्यादा सपोर्ट और पूरी तरह झुकने पर राइडर के साथ बेहतर तालमेल के लिए इसका टैंक बाहर की ओर झुका हुआ है, जबकि बेहतर कंट्रोल के लिए इसका हैंडलबार थोड़ा नीचे रखा गया है। इस बाइक में कार्बन-फाइबर अंडरट्रे पर लगी एक सिंगल रेस सीट दी गई है।