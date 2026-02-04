आईक्यूब या चेतक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के आसपास भी नहीं, सिंगल चार्ज पर 322Km रेंज; ये ओला भी नहीं

Hindustan Hindi News
Feb 04, 2026 04:38 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय बाजार में कई इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड अब पेट्रोल स्कूटर पर भारी पड़ने लगी है। इसमें टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक ईवी, ओला S1, एथर रिज्टा जैसे कई प्रमुख मॉडल शामिल हैं। अपने डिजाइन और दमदार रेंज के चलते ये ग्राहकों का दिल जीतने में कामयाब हो रहे हैं। हालांकि, मार्केट में एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद है जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन रेंज के मामले में ये देश के सभी ई-स्कूटर पर भारी है। दरअसल, हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो कोमाकी XR7 (Komaki XR7) है।

ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज पर 322 किलोमीटर की लंबी रेंज देता है। जबकि इसकी कीमत सिर्फ 89,999 रुपए है। इसमें LIPO4 बैटरी मिलती है, जो कंपनी के दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज पर 322KM की लंबी रेंज देती है। वहीं, इसकी एक्स-शोरूम कीमत 89,999 रुपए है। इसकी टॉप स्पीड 55+ km/h तक है। इस स्कूटर को ब्लू, ग्रे, रेड और ब्लैक कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं।

बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें मल्टीपल सेंसर मिलते हैं। ये स्मार्ट सेंसर लगातार स्पीड और बैटरी लेवल चेक करते हैं। इसमें सेल्फ डायग्नोसिस भी दिया है, जो स्कूटर के सिस्टम को ऑटोमैटिकली चेक करता है और अगर किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत है तो आपको अलर्ट करता है। वहीं, इसमें लो-स्पीड और हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है।

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3000 वॉट BLDC हब मोटर और वायरलेस कंट्रोलर दिया है। इसमें आगे और पीछे 12 इंच के व्हील दिए हैं। स्कूटर में सीट के नीचे 35 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है। जिसमें आप डेली की जरूरी चीजों के साथ कई तरह का सामान लेकर चल सकते हैं। कंपनी XR7 पर 3 साल या 30,000 km की वारंटी भी दे रही है। ये वारंटी स्कूटर की बैटरी के साथ उसकी मोटर और कंट्रोल पर भी मिलती है। वहीं, स्कूटर के चार्जर पर 1 साल की वारंटी मिलती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
