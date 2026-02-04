आईक्यूब या चेतक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के आसपास भी नहीं, सिंगल चार्ज पर 322Km रेंज; ये ओला भी नहीं
भारतीय बाजार में कई इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड अब पेट्रोल स्कूटर पर भारी पड़ने लगी है। इसमें टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक ईवी, ओला S1, एथर रिज्टा जैसे कई प्रमुख मॉडल शामिल हैं। अपने डिजाइन और दमदार रेंज के चलते ये ग्राहकों का दिल जीतने में कामयाब हो रहे हैं। हालांकि, मार्केट में एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद है जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन रेंज के मामले में ये देश के सभी ई-स्कूटर पर भारी है। दरअसल, हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो कोमाकी XR7 (Komaki XR7) है।
ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज पर 322 किलोमीटर की लंबी रेंज देता है। जबकि इसकी कीमत सिर्फ 89,999 रुपए है। इसमें LIPO4 बैटरी मिलती है, जो कंपनी के दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज पर 322KM की लंबी रेंज देती है। वहीं, इसकी एक्स-शोरूम कीमत 89,999 रुपए है। इसकी टॉप स्पीड 55+ km/h तक है। इस स्कूटर को ब्लू, ग्रे, रेड और ब्लैक कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं।
बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें मल्टीपल सेंसर मिलते हैं। ये स्मार्ट सेंसर लगातार स्पीड और बैटरी लेवल चेक करते हैं। इसमें सेल्फ डायग्नोसिस भी दिया है, जो स्कूटर के सिस्टम को ऑटोमैटिकली चेक करता है और अगर किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत है तो आपको अलर्ट करता है। वहीं, इसमें लो-स्पीड और हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है।
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3000 वॉट BLDC हब मोटर और वायरलेस कंट्रोलर दिया है। इसमें आगे और पीछे 12 इंच के व्हील दिए हैं। स्कूटर में सीट के नीचे 35 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है। जिसमें आप डेली की जरूरी चीजों के साथ कई तरह का सामान लेकर चल सकते हैं। कंपनी XR7 पर 3 साल या 30,000 km की वारंटी भी दे रही है। ये वारंटी स्कूटर की बैटरी के साथ उसकी मोटर और कंट्रोल पर भी मिलती है। वहीं, स्कूटर के चार्जर पर 1 साल की वारंटी मिलती है।
