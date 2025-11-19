Hindustan Hindi News
200km चलाने का खर्च मात्र 15 रुपये, कीमत मात्र ₹1.69 लाख; आ गई ये धाकड़ इलेक्ट्रिक क्रूजर, फीचर्स देख दंग रह जाएंगे

200km चलाने का खर्च मात्र 15 रुपये, कीमत मात्र ₹1.69 लाख; आ गई ये धाकड़ इलेक्ट्रिक क्रूजर, फीचर्स देख दंग रह जाएंगे

संक्षेप: कोमाकी MX16 (Komaki MX16) प्रो भारतीय बाजार में लॉन्च हो गई है। इसकी कीमत 1.69 लाख रखी गई है। 220 KM रेंज वाली दमदार इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक को चलाने में मात्र 15 रुपये का खर्च आता है। 

Wed, 19 Nov 2025 12:02 AMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में हलचल मचाते हुए कोमाकी इलेक्ट्रिक (Komaki Electric) ने अपनी नई क्रूजर बाइक कोमाकी MX16 प्रो (Komaki MX16 Pro) को लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 1,69,999 रुपये (एक्स-शोरूम, लखनऊ) से शुरू होती है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और कम रनिंग कॉस्ट चाहने वालों के लिए एक नया विकल्प बनेगी। MX16 प्रो सिर्फ लुक्स में ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और रेंज में भी अपने सेगमेंट की कई बाइकों को कड़ी टक्कर देती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

फुल मेटल बॉडी, क्रूजर वाली रोड प्रेजेंस

कोमाकी (Komaki) ने MX16 Pro को एक फुल मेटल बॉडी दी है, जिसे लंबे समय तक टिकाऊ और इम्पैक्ट-रेजिस्टेंट बनाया गया है। इसके मुख्य डिजाइन हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें स्टेबल राइडिंग के लिए लंबा फ्रेम, वाइड और कम्फर्टेबल सीट, लो-वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक मोटर और क्लासिक क्रूजर स्टांस मिलता है, जो सड़क पर तुरंत ध्यान खींचता है। कंपनी दो कलर ऑप्शन भी दे रही है, जिससे स्टाइल में और चार चांद लग जाते हैं।

परफॉर्मेंस और रेंज

इसके परफॉर्मेंस और रेंज की बात करें तो इसमें 5 kW का मोटर मिलता है। इसकी टॉप स्पीड 80 km/h की है और इसकी रेंज 220 KM तक की है। MX16 Pro को एक 5 kW BLDC हब मोटर से पावर मिलती है। इसमें 4.5 kWh का बैटरी पैक मिलता है। कोमाकी (Komaki) का दावा है कि यह बाइक 160–220 किमी की शानदार रेंज देती है।

200km चलाने में EV का खर्च 15–20 रुपये

कंपनी ने यह भी तुलना की है कि इसकी 200 किमी. चलाने में EV का खर्च 15–20 रुपये आएगा, जबकि पेट्रोल बाइक में यही दूरी लगभग 700 तक पड़ जाती है।

सेफ्टी और राइड क्वॉलिटी

कोमाकी (Komaki) ने MX16 Pro में ट्रिपल डिस्क ब्रेक्स (Triple Disc Brakes) दी हैं, जो हाईवे और सिटी दोनों कंडीशन्स में ब्रेकिंग को और ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। सस्पेंशन सेटअप को भी क्रूजर-स्टाइल कम्फर्ट फोकस के साथ ट्यून किया गया है।

फीचर्स की भरमार

MX16 Pro अपने सेगमेंट में सबसे फीचर-लोडेड इलेक्ट्रिक क्रूज़र्स में से एक है। इसके टॉप फीचर्स की बात करें तो इसमें फुल-कलर TFT डिस्प्ले मिलता है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स असिस्ट, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, ऑटो रिपेयर स्विच और पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
