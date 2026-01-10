ये है दुनिया की सबसे ताकतवर फैमिली कार, अब सेफ्टी में भी निकली सबसे दमदार; जान लीजिए खासियत

संक्षेप: दुनिया की सबसे ताकतवर फैमिली कार कोएनिगसेग जेमेरा (Koenigsegg Gemera) ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। जेमेरा ने यूरोपियन यूनियन के सभी सेफ्टी, एमिशन और कंप्लायंस टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिए हैं।

Jan 10, 2026 01:07 pm IST

दुनिया की सबसे ताकतवर फैमिली कार कहे जाने वाली कोएनिगसेग जेमेरा (Koenigsegg Gemera) ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। स्वीडिश हाइपरकार निर्माता ने कंफर्म किया है कि जेमेरा ने यूरोपियन यूनियन के सभी सेफ्टी, एमिशन और कंप्लायंस टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिए हैं। खास बात यह है कि जेमेरा की इन-हाउस तैयार की गई हाई-वोल्टेज बैटरी मौजूदा ECE R100.3 सेफ्टी मानकों पर पूरी तरह खरी उतरी है। इतना ही नहीं, यह बैटरी 2027 में लागू होने वाले ज्यादा सख्त R100.5 थर्मल प्रोपेगेशन टेस्ट को भी पहले ही पास कर चुकी है। यह उपलब्धि EV सेफ्टी इंजीनियरिंग के लिहाज से एक बड़ा ब्रेकथ्रू मानी जा रही है।

ग्लोबल सेफ्टी बेंचमार्क से भी आगे कोएनिगसेग का दावा है कि उसकी पेटेंट-पेंडिंग बैटरी टेक्नोलॉजी ने टॉर्चर टेस्ट के दौरान जबरन कराए गए थर्मल रनअवे को सिर्फ एक ही सेल तक सीमित रखा। यानी अगर किसी एक सेल में आग या ज्यादा गर्मी पैदा हुई तो वह बाकी बैटरी पैक तक नहीं फैली। यह परफॉर्मेंस मौजूदा ग्लोबल सेफ्टी बेंचमार्क से भी आगे मानी जा रही है। कंपनी के अनुसार, यह उसकी एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) और थर्मल आइसोलेशन डिजाइन का नतीजा है जो बैटरी को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाता है।

सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा गया कोएनिगसेग ने इस सिस्टम की मजबूती दिखाने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें दिखाया गया है कि जेमेरा का बैटरी पैक सीधे आग की लपटों में दो मिनट से ज्यादा समय तक रखा गया जिसे कंपनी ने “ग्रिल टेस्ट” नाम दिया है। हैरानी की बात यह रही कि इतनी तेज आग के बावजूद बैटरी का अंदरूनी तापमान स्थिर बना रहा। कंपनी का कहना है कि यह टेस्ट साफ दिखाता है कि जेमेरा को डिजाइन करते समय सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा गया है। अब जब यूरोप की मंजूरी मिल चुकी है, तो कंपनी की नजरें अमेरिका पर टिकी हैं।

अमेरिका में मंजूरी आसान नहीं अमेरिका में मंजूरी पाना आसान नहीं होगा। वहां के नियमों के मुताबिक फिजिकल साइड मिरर जरूरी हैं जबकि जेमेरा में डिजिटल कैमरा-पॉड्स दिए गए हैं जो इसके एयरोडायनामिक डिजाइन का अहम हिस्सा हैं। इसके अलावा, बिना सीट बेल्ट वाले पैसेंजर्स के लिए एयरबैग कैलिब्रेशन भी अमेरिकी नियमों के अनुसार दोबारा डिजाइन करना होगा। एनडीटीवी ऑटो के अनुसार, इन चुनौतियों के बावजूद कोएनिगसेग का कहना है कि US सर्टिफिकेशन प्रोसेस सही दिशा में आगे बढ़ रही है।