लोन पर खरीदी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350, तो सिर्फ इतने रुपये की बनेगी मंथली; 1 लाख लोन पर समझें किस्तों का पूरा गणित

Sun, 9 Nov 2025 06:39 PM

अगर आप भी उन राइडर्स में से हैं, जिनका दिल अब भी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 (Royal Enfield Bullet 350) के ठहाके पर धड़कता है, तो यह खबर आपके लिए है। भारत की सबसे आइकॉनिक बाइक बुलेट 350 (Bullet 350) अब और भी किफायती हो गई है। सरकार के नए GST कट और आसान EMI स्कीम्स ने इसे पहले से ज्यादा लोगों की पहुंच में ला दिया है, तो चलिए जानते हैं कि अगर आप आज रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 (Royal Enfield Bullet 350) खरीदना चाहते हैं, तो हर महीने आपको कितनी EMI देनी पड़ेगी।

रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की खासियत

बुलेट 350 सिर्फ एक बाइक नहीं, बल्कि एक लेजेंड है, जो दशकों से भारतीय सड़कों पर राज कर रही है। अपडेटेड टेक्नोलॉजी के बावजूद इस बाइक ने अपनी ओल्ड-स्कूल चार्म और वह मशहूर 'थंपिंग' साउंड बरकरार रखी है।

इसकी कीमत 1.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, भारत) से शुरू होती है। इसमें 349 cc सिंगल-सिलिंडर इंजन मिलता है, जो 20.2 PS की पावर और 27 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।

कम GST और ज्यादा बचत

सितंबर 2025 में लागू नए टैक्स स्ट्रक्चर के तहत 350cc तक की बाइक्स पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे बुलेट 350 जैसी बाइक्स लगभग 10,000 रुपये से 15,000 रुपये तक सस्ती हो गई हैं। यानी अब आपका सपना सवारी करना और आसान हो गया है।

EMI कितना देना होगा हर महीने?

बाइक की एक्स-शोरूम प्राइस 1,62,795 रुपये है। मान लीजिए कि आप 62,795 रुपये का डाउनपेमेंट करके 1 लाख का लोन कराते हैं, तो 9.50 फीसद की ब्याज दर से 24 महीने की मंथली ईएमआई 4,591 रुपये बनेगी। आइए अलग-अलग ब्याज दर और अवधि (Tenure) के आधार पर EMI डिटेल्स जानते हैं।

ब्याज दर अवधि मासिक EMI 9.5% 24 महीने ₹4,591 9.5% 36 महीने ₹3,227 10% 24 महीने ₹4,614 10% 36 महीने ₹3,249

अगर आप हमेशा से बुलेट (Bullet) लेना है भाई कहकर टालते रहे हैं, तो नवंबर 2025 का महीना सही वक्त हो सकता है। जी हां, क्योंकि कम GST, आसान EMI और दमदार परफॉर्मेंस के साथ रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 (Royal Enfield Bullet 350) आज भी वही रॉयल एहसास देती है, जो हर भारतीय राइडर के दिल में बसती है।