Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Know your EMI if you Buying Royal Enfield Bullet 350 on loan, check all details
लोन पर खरीदी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350, तो सिर्फ इतने रुपये की बनेगी मंथली; 1 लाख लोन पर समझें किस्तों का पूरा गणित

लोन पर खरीदी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350, तो सिर्फ इतने रुपये की बनेगी मंथली; 1 लाख लोन पर समझें किस्तों का पूरा गणित

संक्षेप: अगर आप लोन पर रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 (Royal Enfield Bullet 350) खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि यहां आज हम बताने जा रहे हैं कि इसे घर लाने पर कितने रुपये की मंथली EMI बनेगी?

Sun, 9 Nov 2025 06:39 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Royal Enfield Bullet 350 arrow

अगर आप भी उन राइडर्स में से हैं, जिनका दिल अब भी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 (Royal Enfield Bullet 350) के ठहाके पर धड़कता है, तो यह खबर आपके लिए है। भारत की सबसे आइकॉनिक बाइक बुलेट 350 (Bullet 350) अब और भी किफायती हो गई है। सरकार के नए GST कट और आसान EMI स्कीम्स ने इसे पहले से ज्यादा लोगों की पहुंच में ला दिया है, तो चलिए जानते हैं कि अगर आप आज रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 (Royal Enfield Bullet 350) खरीदना चाहते हैं, तो हर महीने आपको कितनी EMI देनी पड़ेगी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं
TVS iQube
TVS iQube
₹ 94,434 - 1.59 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350RS
Honda CB350RS
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:अब बिजली से दौड़ेगी रॉयल एनफील्ड की ये धाकड़ ई-बाइक, कंपनी ने बताई लॉन्चिंग डेट

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

₹ 1.6 - 2.02 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350

₹ 1.38 - 1.67 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.81 - 2.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Meteor 350

Royal Enfield Meteor 350

₹ 1.96 - 2.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jawa 42

Jawa 42

₹ 1.59 - 1.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की खासियत

बुलेट 350 सिर्फ एक बाइक नहीं, बल्कि एक लेजेंड है, जो दशकों से भारतीय सड़कों पर राज कर रही है। अपडेटेड टेक्नोलॉजी के बावजूद इस बाइक ने अपनी ओल्ड-स्कूल चार्म और वह मशहूर 'थंपिंग' साउंड बरकरार रखी है।

इसकी कीमत 1.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, भारत) से शुरू होती है। इसमें 349 cc सिंगल-सिलिंडर इंजन मिलता है, जो 20.2 PS की पावर और 27 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।

कम GST और ज्यादा बचत

सितंबर 2025 में लागू नए टैक्स स्ट्रक्चर के तहत 350cc तक की बाइक्स पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे बुलेट 350 जैसी बाइक्स लगभग 10,000 रुपये से 15,000 रुपये तक सस्ती हो गई हैं। यानी अब आपका सपना सवारी करना और आसान हो गया है।

EMI कितना देना होगा हर महीने?

बाइक की एक्स-शोरूम प्राइस 1,62,795 रुपये है। मान लीजिए कि आप 62,795 रुपये का डाउनपेमेंट करके 1 लाख का लोन कराते हैं, तो 9.50 फीसद की ब्याज दर से 24 महीने की मंथली ईएमआई 4,591 रुपये बनेगी। आइए अलग-अलग ब्याज दर और अवधि (Tenure) के आधार पर EMI डिटेल्स जानते हैं।

ब्याज दरअवधिमासिक EMI
9.5%24 महीने₹4,591
9.5%36 महीने₹3,227
10%24 महीने₹4,614
10%36 महीने₹3,249

अगर आप हमेशा से बुलेट (Bullet) लेना है भाई कहकर टालते रहे हैं, तो नवंबर 2025 का महीना सही वक्त हो सकता है। जी हां, क्योंकि कम GST, आसान EMI और दमदार परफॉर्मेंस के साथ रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 (Royal Enfield Bullet 350) आज भी वही रॉयल एहसास देती है, जो हर भारतीय राइडर के दिल में बसती है।

नोट- यह अनुमानित EMI है। हालांकि, बैंक और डाउनपेमेंट के आधार पर बदल सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Royal Enfield

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।