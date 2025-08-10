Know these 8 things before buy Tata harrier EV, check details टाटा हैरियर EV खरीदने से पहले जान लें ये 8 अहम बातें, आपका मूड बदल जाएगा, Auto Hindi News - Hindustan
Know these 8 things before buy Tata harrier EV, check details

टाटा हैरियर EV खरीदने से पहले जान लें ये 8 अहम बातें, आपका मूड बदल जाएगा

अगर आप टाटा हैरियर EV खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जरूर जान लेना चाहिए ।आइए नीचे दी गई ऐसी 8 बातों के बारे में जानते हैं। 

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 10 Aug 2025 03:03 PM
टाटा हैरियर EV खरीदने से पहले जान लें ये 8 अहम बातें, आपका मूड बदल जाएगा
भारत के इलेक्ट्रिक SUV बाजार में टाटा मोटर्स ने एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए टाटा हैरियर EV को लॉन्च कर दिया है। जुलाई में लॉन्च हुई यह कार, टाटा की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल और सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक कार मानी जा रही है। शानदार कीमत, दमदार पावरट्रेन और लग्जरी फीचर्स के चलते यह SUV तेजी से चर्चा में है। अगर आप भी इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां हैं वो 8 जरूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए।

1. कीमत और वैल्यू फॉर मनी

हैरियर EV की शुरुआती कीमत 21.49 लाख से लेकर टॉप मॉडल के लिए 28.99 लाख तक है। यह कीमतें एक्स-शोरूम की हैं और इसमें AC फास्ट चार्जर व इंस्टॉलेशन चार्ज शामिल नहीं हैं।

राइवल EVs से तुलना करें तो, महिंद्रा XEV 9e से यह 41,000 और BYD Atto 3 से 3.50 लाख सस्ती है। टॉप वेरिएंट में भी यह अपने प्रतिस्पर्धियों को 1.51 लाख से 5 लाख तक मात देती है।

2. बैटरी ऑप्शंस और लाइफटाइम वारंटी

टाटा हैरियर EV में दो बैटरी ऑप्शन 65kWh और 75kWh LFP पैक हैं। खास बात यह है कि दोनों पर लाइफटाइम वारंटी दी जा रही है।

65kWh:- Adventure, Adventure S, Fearless+ वेरिएंट (21.49 लाख – 23.99 लाख)

75kWh:- 24.99 लाख – 28.99 लाख

3. चार्जिंग टाइम

  • AC चार्जर: 7.2kW फास्ट चार्जर से 10% से 100% चार्जिंग में लगभग 10.7 घंटे
  • DC फास्ट चार्जर: 120kW से 20% से 80% चार्जिंग सिर्फ 25 मिनट में

4. पावर और टॉप स्पीड

65kWh RWD: 238hp, 315Nm

75kWh AWD: 313hp, 504Nm, 0-100km/h सिर्फ 6.3 सेकंड

टॉप स्पीड: 180km/h (इलेक्ट्रॉनिक लिमिट)

5. रेंज

  • 65kWh RWD: 538km (MIDC)
  • 75kWh AWD: 622km (MIDC)
  • 75kWh RWD: 627km (सबसे लंबी रेंज)

रियल-वर्ल्ड टेस्ट में 75kWh AWD से 436km की रेंज मिली, यानी 5.81km/kWh की बैटरी एफिशिएंसी।

6. फीचर्स की भरमार

  • 14.53-इंच Samsung QLED टचस्क्रीन
  • वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay
  • 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
  • पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट, डिजिटल रियर व्यू मिरर
  • JBL का 10-स्पीकर सिस्टम
  • 360° कैमरा, बिल्ट-इन डैशकैम
  • वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स
  • लेवल-2 ADAS, ऑटो पार्क असिस्ट, कनेक्टेड कार टेक

7. ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी

  • यह अपनी सेगमेंट में एकमात्र AWD इलेक्ट्रिक SUV है।
  • ‘Ultra Glide’ रियर सस्पेंशन
  • 6 टेरेन मोड्स: Normal, Snow/Grass, Mud-Ruts, Sand, Rock Crawl, Custom
  • लो-स्पीड क्रूज़ कंट्रोल (5km/h तक)
  • 540° कैमरा जो कार के नीचे का व्यू भी दिखाता है

8. XEV 9e से तुलना

कीमत: हैरियर EV सस्ती

रेंज: XEV 9e करीब 29km ज्यादा

बूट स्पेस: XEV 9e – 663L, हैरियर EV – 502L

डिजाइन: XEV 9e का कूप-स्टाइल स्पोर्टी लुक, हैरियर EV का पारंपरिक SUV लुक

अगर आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, लंबी रेंज, लग्जरी फीचर्स और ऑफ-रोडिंग क्षमता – सब कुछ दे, तो टाटा हैरियर EV एक बेहद मजबूत विकल्प है। हां, रेंज और बूट स्पेस में XEV 9e थोड़ा आगे है, लेकिन हैरियर EV की कीमत और वैल्यू-फॉर-मनी इसे कई खरीदारों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाती है।

