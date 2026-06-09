खरीदनी है टाटा नेक्सन? शोरूम जाने से पहले जान लें ये 5 बड़ी बातें; सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा दूर!

भारतीय कार मार्केट में टाटा नेक्सन (Tata Nexon) का एक अलग ही भौकाल है। साल 2017 में जब से यह सब-कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च हुई है, तब से इसने अपनी बिक्री से मार्केट में तहलका मचा रखा है।

भारतीय कार मार्केट में टाटा नेक्सन (Tata Nexon) का एक अलग ही भौकाल है। साल 2017 में जब से यह सब-कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च हुई है, तब से इसने अपनी बिक्री से मार्केट में तहलका मचा रखा है। कड़क लुक, गजब की सेफ्टी और वैल्यू फॉर मनी होने के कारण यह मिडिल क्लास से लेकर हर तरह के ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। साथ ही बिक्री में भी लगातार नेक्सन कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल में से एक बनी हुई है। अगर आप भी इस एसयूवी को खरीदने की सोच रहे हैं तो रुकिए! शोरूम जाने से पहले एक नजर इन 5 बड़ी बातों पर डाल लीजिए।

सेफ्टी में भी एकदम कड़क टाटा नेक्सन ने भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। बता दें कि यह ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार एडल्ट सेफ्टी रेटिंग पाने वाली भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी कार बनी थी। इसका नया मॉडल भी उसी मजबूती को बरकरार रखे हुए है। इसकी शानदार बिल्ड क्वालिटी और एडवांस सेफ्टी फीचर्स न सिर्फ कार के अंदर बैठे परिवार को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि ड्राइवर को भी खराब से खराब रास्तों पर गाड़ी दौड़ाने का पूरा भरोसा देते हैं।

कई पावरट्रेन ऑप्शन से लैस भारत में बहुत कम ऐसी कारें हैं जिनमें इतने सारे इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। नेक्सन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल-सीएनजी (CNG) और इलेक्ट्रिक (EV) सभी वर्जन में आती है। इसका पेट्रोल इंजन बहुत पावरफुल है। वहीं, इसका डीजल वैरिएंट किसी वरदान से कम नहीं है। टाटा का दावा है कि यह 20 से 24 किमी प्रति लीटर का शानदार माइलेज देता है। इसके अलावा, नेक्सन ईवी भी मार्केट में धूम मचा रही है।

अंदर से आती है लग्जरी फील टाटा ने इसके केबिन को बहुत ही मॉडर्न और हाई-टेक बनाया है। इसके टॉप मॉडल्स में आपको एक बड़ी सी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, पूरा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हरमन का गजब का साउंड सिस्टम, गर्मियों में पीठ को ठंडी हवा देने वाली वेंटिलेटेड सीटें और तंग जगहों पर आसानी से पार्क करने के लिए 360-डिग्री कैमरा जैसे धांसू फीचर्स मिल जाते हैं।

सर्विस को लेकर थोड़ा है पंगा इतनी सारी खूबियों के बावजूद एसयूवी में कुछ कमियां भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है। यह दिक्कत सिर्फ नेक्सन की नहीं, बल्कि टाटा की कई गाड़ियों में देखी गई है। कई ग्राहकों ने शिकायत की है कि कार के अंदरूनी हिस्सों की फिटिंग और फिनिशिंग उतनी बारीकी से नहीं की गई है। इसके अलावा, देश के कुछ हिस्सों में टाटा मोटर्स का आफ्टर-सेल्स सर्विस और ग्राहकों को मिलने वाला सपोर्ट भी उतना खास नहीं रहा है। इसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर अक्सर शिकायत करते हैं।