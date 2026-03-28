Honda Shine 125 खरीदने का है प्लान? शोरूम जाने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें

भारतीय सड़कों पर जब भी भरोसेमंद और किफायती कम्यूटर बाइक्स की बात आती है तो होंडा शाइन 125 का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सालों से यह बाइक मिडिल क्लास और ऑफिस जाने वाले लोगों की पहली पसंद बनी हुई है।

भारतीय सड़कों पर जब भी भरोसेमंद और किफायती कम्यूटर बाइक्स की बात आती है तो होंडा शाइन 125 का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सालों से यह बाइक मिडिल क्लास और ऑफिस जाने वाले लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 125cc सेगमेंट में यह आज भी सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिलों में से एक है। हालांकि, नई टेक्नोलॉजी और बढ़ते कॉम्पिटिशन के बीच होंडा शाइन को खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों को जानना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं होंडा शाइन खरीदने से पहले 5 जरूरी बातों के बारे में विस्तार से।

इंजन दमदार और राइडिंग स्मूथ होंडा शाइन 125 की सबसे बड़ी ताकत इसका 123.94cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है। यह इंजन होंडा की 'एन्हांस्ड स्मार्ट पावर' (eSP) तकनीक के साथ आता है जो साइलेंट स्टार्ट की सुविधा देता है। यह लगभग 10.74bhp की पावर और 11Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह शहर की ट्रैफिक भरी सड़कों के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी सबसे खास बात यह है कि तेज रफ्तार पर भी इंजन से बहुत कम वाइब्रेशन महसूस होता है, जिससे लंबी दूरी की राइड भी थकाती नहीं है।

शानदार माइलेज और इकोनॉमी एक कम्यूटर बाइक के लिए माइलेज सबसे बड़ा फैक्टर होता है। होंडा शाइन यहां निराश नहीं करती। कंपनी का दावा है और ग्राहकों का अनुभव भी यही कहता है कि यह बाइक आसानी से 55 से 60 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है। इसमें लगा 5-स्पीड गियरबॉक्स इसे हाईवे पर भी फ्यूल एफिशिएंट बनाए रखता है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के दौर में यह बाइक आपकी जेब पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं डालती है, जो इसे डेली यूज के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

आरामदायक राइडिंग और सस्पेंशन होंडा ने शाइन को इस तरह डिजाइन किया है कि इस पर बैठने वाला राइडर और पीछे बैठा व्यक्ति दोनों ही आरामदायक महसूस करें। इसकी लंबी और चौड़ी सीट खराब रास्तों पर भी झटके कम महसूस होने देती है। फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया है, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार सेट कर सकते हैं। इसकी सीट हाइट और वजन ऐसा है कि कम कद के लोग भी इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं।

फीचर्स और ब्रेकिंग सेफ्टी फीचर्स के मामले में होंडा शाइन बहुत ज्यादा ताम-झाम वाली बाइक नहीं है। इसमें आपको एनालॉग क्लस्टर मिलता है जो पढ़ने में काफी आसान है। सेफ्टी के लिए इसमें होंडा का कॉम्बी-ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) दिया गया है, जो अचानक ब्रेक लगाने पर बाइक को फिसलने से बचाता है। आप अपनी पसंद के अनुसार ड्रम ब्रेक या फ्रंट डिस्क ब्रेक वाला वैरिएंट चुन सकते हैं। साथ ही, इसका हाई ग्राउंड क्लीयरेंस भारतीय ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए काफी मुफीद है।