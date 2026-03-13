बस ₹50000 में लॉन्च हुई ये नई बाइक, ऑफरोडिंग के लिए मोटे टायर्स दिए; डिस्क ब्रेक की सेफ्टी मिलेगी
केएनके कार्ट्स (KNK Karts) अपने गो-कार्ट और ऑफ-रोड बग्गी के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। अब इस भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ने टू-व्हीलर सेक्टर में भी कदम रख लिया है। दरअसल, कंपनी ने एक मिनी बाइक को लॉन्च किया है। KNK मिनी बाइक पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर की गई है। यह एक खास चेसिस पर आधारित है और इसमें पेट्रोल से चलने वाला एक यूटिलिटी इंजन लगा है, ठीक वैसा ही जैसा आपको किराए पर मिलने वाले गो-कार्ट में देखने को मिलता है।
80cc के छोटे इंजन से लैस
इस इंजन की कैपेसिटी 80cc है और यह लगभग फोर हॉर्सपावर की ताकत पैदा करता है। यह आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन बाइक भी तो छोटी ही है, जिसका वजन लगभग 40 किलोग्राम है। इंजन से मिलने वाली ताकत एक सेंट्रीफ्यूगल क्लच के जरिए पिछले पहिए तक पहुंचती है, जिससे इसे चलाना बेहद आसान हो जाता है। यानी बस हैंडल घुमाओ और चल पड़ो। यह एक्सपीरियंस काफी हद तक TVS XL 100 मोपेड जैसा ही है, जिसमें राइडर को क्लच लीवर या गियर बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती।
सड़क पर चलाने की परमिशन नहीं
इंजन का पावर चेन ड्राइव के जरिए पिछले पहिए तक पहुंचता है। कंपनी का कहना है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से 'फाइनल ड्राइव रेशियो' को बेहतर एक्सीलरेशन (तेजी से रफ्तार पकड़ने) के लिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा टॉप स्पीड पाने के लिए कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। KNK मिनी मोटरसाइकिल को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति नहीं है। इसे खास तौर पर ऑफ-रोड ट्रैक या फार्महाउस जैसी जगहों पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है।
दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक की सेफ्टी
KNK मिनी बाइक में आगे की तरफ 'सिंगल-साइडेड ट्रेलिंग-लिंक' सस्पेंशन सेटअप दिया गया है, जबकि पीछे की तरफ एक मोनोशॉक सस्पेंशन लगा है। इसमें आगे और पीछे, दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं। हालांकि, ये हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं हैं, बल्कि मैकेनिकल और केबल से चलने वाले डिस्क ब्रेक हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपको किसी साइकिल में देखने को मिलते हैं।
ऑफरोडिंग के लिए मोटे टायर्स दिए
इस बाइक की सबसे खास और ध्यान खींचने वाली बात इसके बड़े-बड़े ऑफ-रोडिंग टायर हैं, जो इसे एक बेहद अनोखा और दमदार लुक देते हैं। कंपनी ने इस बाइक की बुकिंग शुरू कर दी है। इसका प्रोडक्शन कर्नाटक के खानापुर स्थित कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किया जाएगा। उम्मीद है कि इस बाइक की डिलीवरी जून 2026 से शुरू हो जाएगी।
