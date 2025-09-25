सस्ते में लॉन्च हुई ई लूना प्राइम मोटरसाइकिल, 1Km का खर्च सिर्फ 10 पैसे; सिंगल चार्ज पर 140Km रेंज

यह नया मॉडल कंपनी की मौजूदा ई-लूना सीरीज की पर बेस्ड है। ये ई-लूना की सफलाता को भी दिखाता है, जिसकी हाल ही में लॉन्च के बाद से 25,000 से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं। ई लूना प्राइम में 16-इंच के एलॉय व्हील, LED हेडलैंप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं।

काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशंस लिमिटेड ने भारत के कम्यूटर सेगमेंट के लिए डिजाइन की गई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ई लूना प्राइम लॉन्च की है। यह नया मॉडल कंपनी की मौजूदा ई-लूना सीरीज की पर बेस्ड है। ये ई-लूना की सफलाता को भी दिखाता है, जिसकी हाल ही में लॉन्च के बाद से 25,000 से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं। ई लूना प्राइम में 16-इंच के एलॉय व्हील, LED हेडलैंप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। कंपनी के दावे के मुताबिक इसकी रनिंग कॉस्ट 10 पैसे प्रति किलोमीटर है।

ई लूना प्राइम को दो वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। जिनकी रेंज 110 किमी और 140 किमी तक हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 82,490 रुपए है। इसे 6 कलर्स में लॉन्च किया गया है। इस मोटरसाइकिल में आगे की तरफ एक कार्गो एरिया है और इसे पारंपरिक 100cc और 110cc पेट्रोल मोटरसाइकिलों के ऑप्शन के रूप में पेश किया गया है। इसकी कुल मासिक ओनरशिप कॉस्ट लगभग 2,500 रुपए है, जबकि पारंपरिक पेट्रोल मोटरसाइकिलों के लिए यह 7,500 रुपए है। इसका मतलब है कि यूजर्स को सालाना 60,000 रुपए की बचत हो सकती है।

काइनेटिक ग्रीन की संस्थापक और CEO डॉ. सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने कहा कि यह लॉन्च अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक समाधानों के माध्यम से भारत में व्यक्तिगत गतिशीलता को बदलने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ई लूना प्राइम, काइनेटिक ग्रीन के देशभर में 300 से ज्यादा डीलरशिप के नेटवर्क के जरिए उपलब्ध होगा। कंपनी का लक्ष्य लगभग 75 करोड़ भारतीयों को टारगेट करना है, जिनके पास वर्तमान में टू-व्हीलर व्हीकल नहीं हैं, जो देश की आबादी का लगभग 50% है।