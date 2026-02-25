दिल्ली में इन जगहों पर मिलेगा 116 किमी. रेंज वाला ये गजब ई-स्कूटर, खुल गए 3 नए शोरूम; 90 kmph की टॉप स्पीड
भारतीय बाजार में काइनेटिक DX EV जैसे आइकॉनिक स्कूटर बेचने वाली कंपनी काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स (KWV) ने नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त एंट्री करते हुए दिल्ली-NCR में 3 नए एक्सक्लूसिव ईवी स्टोर खोल दिए हैं। यहां काइनेटिक डीएक्सईवी बेचे जाएंगे।
पुणे बेस्ड काइनेटिक इंडिया के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिविजन काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स ने दिल्ली-NCR में 3 एक्सक्लूसिव काइनेटिक ईवी डीलरशिप खोलकर उत्तरी भारत में अपनी धमाकेदार शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में सफल लॉन्च के बाद कंपनी के नेशनल एक्सपेंशन के तहत गुरुग्राम, नोएडा और दक्षिण दिल्ली में काइनेटिक के डीलरशिप नेटवर्क खुले हैं और यहां काइनेटिक DX ईवी स्कूटर की बिक्री होगी। फरीदाबाद में भी जल्द ही एक शोरूम खुलने की उम्मीद है। KWV के देश के नए बाजारों में एंट्री से ग्राहकों को नए विकल्प मिलेंगे और कंपनी की देशभर में मौजूदगी भी बढ़ेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अब आपको दिल्ली-NCR में काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स के शोरूम की मौजूदगी के बारे में बताएं तो गुरुग्राम में राधावल्लभ सॉल्युशंस एलएलपी, नोएडा में फेलिक्स ऑटोवर्क्स एलएलपी और दक्षिण दिल्ली में चहल ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड इन नई डीलरशिप का संचालन करेंगी। हर डीलरशिप सेल्स, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की सुविधा देगी। इससे ग्राहकों को ईवी ओनरशिप का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा।
अजिंक्य फिरोदिया ने कहीं खास बातें
काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजिंक्य फिरोदिया का कहना है कि नॉर्थ इंडिया में हमारी एंट्री काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स की ग्रोथ यात्रा में एक अहम पड़ाव है। दिल्ली-एनसीआर देश के सबसे प्रभावशाली मोबिलिटी मार्केट में से एक है और यहां अपनी मौजूदगी बनाना रणनीतिक और प्रतीकात्मक दोनों है। काइनेटिक डीएक्स ईवी कंपनी के पॉपुलर टू-व्हीलर का एक इलेक्ट्रिक अवतार है। यह पुराने डिजाइन को मॉडर्न इंजीनियरिंग के साथ जोड़ता है, जो भारतीय सड़कों और डेली की जरूरतों के लिए उपयुक्त है।
काइनेटिक DX EV की कीमत
अब आपको काइनेटिक डीएक्स ईवी की कीमत और खासियतों के बारे में बताएं तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के काइनेटिक DX स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस 1,11,499 रुपये और टॉप वेरिएंट Kinetic DX Plus की एक्स-शोरूम प्राइस 1,17,499 रुपये है।
116 किमी. की रेंज
इसमें 2.6 kWh की बैटरी दी गई है, जो 116 किलोमीटर तक की आईडीसी रेंज और 90 kmph की टॉप स्पीड देती है। इसमें 4.8 kW पावर वाला BLDC हब-माउंटेड मोटर लगा है।
कीलेस एंट्री, ब्लूटूथ जैसे कई गजब फीचर्स
इसमें 8.8-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, कीलेस एंट्री, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रिवर्स मोड, हिल होल्ड असिस्ट, हेक्सागोनल एलईडी हेडलैंप और मॉडर्न ग्राफिक्स के साथ ही 37 लीटर की बड़ी अंडर-सीट स्टोरेज क्षमता मिलती है। काइनेटिक डीएक्स ईवी को वाइट, ब्लू, ब्लैक, रेड और सिल्वर जैसे 5 आकर्षक कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
