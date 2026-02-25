दिल्ली में इन जगहों पर मिलेगा 116 किमी. रेंज वाला ये गजब ई-स्कूटर, खुल गए 3 नए शोरूम; 90 kmph की टॉप स्पीड

Feb 25, 2026 12:00 am IST

भारतीय बाजार में काइनेटिक DX EV जैसे आइकॉनिक स्कूटर बेचने वाली कंपनी काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स (KWV) ने नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त एंट्री करते हुए दिल्ली-NCR में 3 नए एक्सक्लूसिव ईवी स्टोर खोल दिए हैं। यहां काइनेटिक डीएक्सईवी बेचे जाएंगे।

पुणे बेस्ड काइनेटिक इंडिया के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिविजन काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स ने दिल्ली-NCR में 3 एक्सक्लूसिव काइनेटिक ईवी डीलरशिप खोलकर उत्तरी भारत में अपनी धमाकेदार शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में सफल लॉन्च के बाद कंपनी के नेशनल एक्सपेंशन के तहत गुरुग्राम, नोएडा और दक्षिण दिल्ली में काइनेटिक के डीलरशिप नेटवर्क खुले हैं और यहां काइनेटिक DX ईवी स्कूटर की बिक्री होगी। फरीदाबाद में भी जल्द ही एक शोरूम खुलने की उम्मीद है। KWV के देश के नए बाजारों में एंट्री से ग्राहकों को नए विकल्प मिलेंगे और कंपनी की देशभर में मौजूदगी भी बढ़ेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अब आपको दिल्ली-NCR में काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स के शोरूम की मौजूदगी के बारे में बताएं तो गुरुग्राम में राधावल्लभ सॉल्युशंस एलएलपी, नोएडा में फेलिक्स ऑटोवर्क्स एलएलपी और दक्षिण दिल्ली में चहल ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड इन नई डीलरशिप का संचालन करेंगी। हर डीलरशिप सेल्स, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की सुविधा देगी। इससे ग्राहकों को ईवी ओनरशिप का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा।

अजिंक्य फिरोदिया ने कहीं खास बातें

काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजिंक्य फिरोदिया का कहना है कि नॉर्थ इंडिया में हमारी एंट्री काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स की ग्रोथ यात्रा में एक अहम पड़ाव है। दिल्ली-एनसीआर देश के सबसे प्रभावशाली मोबिलिटी मार्केट में से एक है और यहां अपनी मौजूदगी बनाना रणनीतिक और प्रतीकात्मक दोनों है। काइनेटिक डीएक्स ईवी कंपनी के पॉपुलर टू-व्हीलर का एक इलेक्ट्रिक अवतार है। यह पुराने डिजाइन को मॉडर्न इंजीनियरिंग के साथ जोड़ता है, जो भारतीय सड़कों और डेली की जरूरतों के लिए उपयुक्त है।

काइनेटिक DX EV की कीमत

अब आपको काइनेटिक डीएक्स ईवी की कीमत और खासियतों के बारे में बताएं तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के काइनेटिक DX स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस 1,11,499 रुपये और टॉप वेरिएंट Kinetic DX Plus की एक्स-शोरूम प्राइस 1,17,499 रुपये है।

116 किमी. की रेंज

इसमें 2.6 kWh की बैटरी दी गई है, जो 116 किलोमीटर तक की आईडीसी रेंज और 90 kmph की टॉप स्पीड देती है। इसमें 4.8 kW पावर वाला BLDC हब-माउंटेड मोटर लगा है।

कीलेस एंट्री, ब्लूटूथ जैसे कई गजब फीचर्स