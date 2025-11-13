इंतजार खत्म! शुरू हुई काइनेटिक DX इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी; रेंज करीब 150 km; जानिए खासियत

संक्षेप: दिग्गज टू-व्हीलर निर्माता कंपनी काइनेटिक ने आखिरकार अपनी मोस्ट-अवेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर DX की डिलीवरी शुरू कर दी है। यह वही स्कूटर है जिसे कंपनी ने जुलाई 2025 में लॉन्च किया था।

Thu, 13 Nov 2025 05:14 PM

दिग्गज टू-व्हीलर निर्माता कंपनी काइनेटिक ने आखिरकार अपनी मोस्ट-अवेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर DX की डिलीवरी शुरू कर दी है। यह वही स्कूटर है जिसे कंपनी ने जुलाई 2025 में लॉन्च किया था। जबकि इसकी डिलीवरी सितंबर में शुरू होनी थी। हालांकि, कुछ देरी के चलते अब जाकर शुरुआत हो पाई है। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने हाल ही में अक्टूबर में अपना पहला शोरूम लॉन्च किया था। अब उसी के साथ ग्राहक तक स्कूटर पहुंचाना शुरू कर दिया है। कंपनी का कहना है कि वह इस महीने पांच नए डीलरशिप खोलने जा रही है ताकि डिलीवरी प्रोसेस को तेज किया जा सके और ज्यादा ग्राहकों तक स्कूटर जल्द पहुंचाया जा सके।

कुछ ऐसी है कंपनी की प्लानिंग कंपनी फिलहाल तेजी से अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है। अब तक 50 डीलरों की नियुक्ति हो चुकी है और पुणे, मुंबई, सूरत, वडोदरा, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, गुरुग्राम और जयपुर जैसे शहरों में LOI (Letter of Intent) जारी किए जा चुके हैं। कंपनी का लक्ष्य है कि FY 2026-27 तक देशभर में 200 डीलरशिप का मजबूत नेटवर्क तैयार किया जाए।

इतनी है कीमत नई काइनेटिक DX Electric Scooter 80 और 90 के दशक की मशहूर Kinetic Honda DX का मॉडर्न वर्जन है। यह दो वैरिएंट्स DX और DX+ में आती है। बता दें कि इस स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमतें क्रमशः 1,11,499 और 1,17,499 रुपये रखी गई हैं। जबकि सिर्फ 1,000 रुपये के टोकन अमाउंट पर इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है।

150 किमी तक मिलेगा रेंज पावरट्रेन की बात करें तो इस स्कूटर में 2.6 kWh LFP बैटरी दी गई है जो 4.8 kW की हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है। कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर 90 kmph की टॉप स्पीड पकड़ सकती है और एक बार चार्ज करने पर 102 km (DX) से लेकर 116 km (DX+) तक की रेंज देती है। वहीं, अगर आप 25-30 kmph की स्थिर स्पीड पर “क्रूज लॉक मोड” में चलते हैं तो रेंज 150 km तक पहुंच सकती है।