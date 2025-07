Kinetic से Chetak तक: कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बेस्ट? जानिए कीमत, रेंज और फीचर्स

विडा VX2

विडा का यह स्कूटर दो वैरिएंट Go और Plus में आता है। बता दें कि बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल पर Go वैरिएंट की कीमत 59,490 रुपये और Plus की 64,990 रुपये है। वहीं, बैटरी खरीदने पर कीमत बढ़कर 99,490 रुपये और 1,09,990 रुपये हो जाती है। विडा VX2 Go में 2.2kWh बैटरी दी गई है जिसकी रेंज 92 किमी है। जबकि Plus में 3.4kWh बैटरी के साथ 142 किमी की रेंज मिलती है। फास्ट चार्जिंग से यह 60 मिनट में 80 पर्सेंट तक चार्ज हो जाता है।