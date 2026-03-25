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Kia ला रहा तीन नई SUV, लिस्ट में सोरेन्टो के साथ सेल्टॉस का नया टॉप वेरिएंट भी

Mar 25, 2026 12:11 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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किआ इंडिया अपने लाइनअप को बढ़ाने वाली है। इसके लिए कंपनी आने वाले दिनों में तीन नई एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। इन एसयूवी में सोरेन्टो हाइब्रिड के साथ सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सिरोस का ईवी वर्जन भी शामिल है।

Kia ला रहा तीन नई SUV, लिस्ट में सोरेन्टो के साथ सेल्टॉस का नया टॉप वेरिएंट भी

किआ इंडिया (Kia India) अपने लाइनअप को बढ़ाने वाली है। इसके लिए कंपनी आने वाले दिनों में तीन नई एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में अगर आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और किआ के प्रोडक्ट्स आपको पसंद हैं, तो कुछ दिन इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। भारत में लॉन्च होने वाली इन एसयूवी में सोरेन्टो हाइब्रिड के साथ सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सिरोस का ईवी वर्जन भी शामिल है। साथ ही कंपनी अपनी पॉप्युलर सेल्टॉस का एक नया टॉप एंड वेरिएंट भी लॉन्च करने वाली है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

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किआ सोरेन्टो हाइब्रिड

किआ की सोरेन्टो एक 7 सीटर हाइब्रिड एसयूवी है। कंपनी इसे इस साल के आखिर में लॉन्च करने वाली है। उम्मीद की जा रही है। यह अक्टूबर या नवंबर के फेस्टिव सीजन में मार्केट में लॉन्च हो सकती है। यह भारत में लॉन्च होने वाली किआ की पहली हाइब्रिड कार होगी। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल बेस्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन है। कंपनी ने अभी इस एसयूवी के पावर फिगर्स की जानकारी नहीं दी है।

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यह एसयूवी 19 इंच के अलॉय वील्स और ओवरऑल एक बॉक्सी डिजाइन के साथ आएगी। इसमें आपको वर्टिकली स्टैक्ड एलईडी हेडलाइट्स दिखेंगी। इसका बंपर भी काफी शार्प है। इंटीरियर की जहां तक बात है, तो यह बड़े टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट गॉज, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स से लैस होगी। इसकी कीमत 20 से 30 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

किआ सेल्टॉस GTX प्लस

सेल्टॉस को जल्द ही एक नया टॉप-एंड वेरिएंट मिलने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका नाम GTX Plus वेरिएंट होगा। यह GT Line रेंज में सबसे ऊपर होगा। अभी सेल्टॉस HTE, HTE(O), HTK, HTK(O), HTX, HTX(A), GTX और GTX(A) वेरिएंट में उपलब्ध है। GTX प्लस वेरिएंट में Level 2 ADAS के और भी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। साथ ही इसमें बेहतर सेमी-ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर्स भी ऑफर किए जा सकते हैं।

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इनके अलावा नए टॉप एंड वेरिएंट में कुछ छोटे-मोटे कॉस्मेटिक अपडेट जैसे कि नया एक्सटीरियर शेड, यूनीक कलर एक्सेंट और GT Line के लिए डिजाइन किए गए एलिमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें स्पोर्टी और डार्क इंटीरियर थीम भी देखने को मिल सकती है। इंजन की बात करें तो, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सेल्टोस के टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत 19.99 लाख रुपये है और GTX प्लस वेरिएंट की कीमत इससे थोड़ी अधिक होने की उम्मीद है।

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किआ सिरोस ईवी

सिरोस EV के टेस्ट मॉडल को काफी टाइम से सड़कों पर देखा जा रहा है। यह आने वाले महीनों में लॉन्च होने वाली है। अपकमिंग Syros EV, K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जिस पर Hyundai Inster EV भी बनी है। यह कन्फर्म हो चुका है कि इसमें फ्रंट-वील ड्राइव ऑफर किया जाएगा। डिजाइन की बात करें तो, यह लगभग ICE Syros जैसी ही दिखेगी। स्पाई फोटोज से यह लगभग कन्फर्म है कि इसमें आगे के लेफ्ट क्वार्टर पैनल पर चार्जिंग फ्लैप दिया जाएगा। इसमें आपको रिवाइज्ड रियर बम्पर, नियॉन ग्रीन ब्रेक कैलिपर्स और अपडेटेड रूफ रेल्स भी मिलेगा।

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इसके अलावा, इसमें वर्टिकल फिटेड LED हेडलाइट्स, L-शेप LED DRLs, LED टेल लैंप और ADAS रडार और 360-डिग्री कैमरे वाला फ्रंट बम्पर भी मिलेगा। यह 42 kWh और 49 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन में आ सकती है। इसकी क्लेम्ड रेंज 369 किलोमीटर है। कीमत की बात करें तो, यह 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच के प्राइसटैग के साथ आ सकती है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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