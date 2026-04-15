Kia की चार नई SUV, लिस्ट में नई सॉनेट के साथ फॉर्च्यूनर को टक्कर देने वाली सोरेंटो भी
किआ अपनी नई चार नई एसयूवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इनमें सिरोस ईवी, सोरेंटो, न्यू जेनरेशन सॉनेट और सेल्टॉस हाइब्रिड शामिल है। आइए जानते हैं कंपनी के इन नए प्रोडक्ट में क्या कुछ है खास।
किआ इंडियन मार्केट में बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी साल 2026 और 2027 में अलग-अलग सेगमेंट में नए मॉडल्स और पावरट्रेन ऑप्शन्स को लॉन्च करेगी। इनमें चार सबसे खास प्रोडक्ट हैं, जो एसयूवी हैं। इनमें सिरोस ईवी के साथ सोरेंटो थ्री-रो प्रीमियम एसयूवी और सेल्टॉस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड शामिल हैं। किआ सिरोस ईवी की एंट्री इसी साल जुलाई में होने वाली है। वहीं, सोरेंटो को कंपनी अगले साल लॉन्च करने वाली है। आइए डीटेल में जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।
किआ सिरोस ईवी
किआ साइरोस ईवी, किआ की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। कंपनी इसकी कीमत 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रख सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह ईवी हुंडई इंस्टर ईवी वाले प्लैटफॉर्म और पावरट्रेन के साथ आएगी। इंस्टर ईवी में कंपनी अभी 42kWh और 49kWh बैटरी पैक का ऑप्शन दे रही है। सिरोस ईवी की रेंज 369 किलोमीटर तक की हो सकती है। सिरोस ईवी का लुक काफी हद तक ICE वर्जन जैसा ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्जन के हिसाब से आपको इसमें कुछ बदलाव भी दिखेंगे।
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Kia Carens Clavis EV
₹ 17.99 - 24.99 लाख
Kia EV9
₹ 1.3 करोड़
Kia EV6
₹ 65.97 लाख
किआ सोरेंटो
किआ सोरेंटो की टक्कर टोयोटा फॉर्च्यूनर से होगी। इसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है। यह भारत में ऑफर किया जाने वाला किआ का पहला हाइब्रिड प्रोडक्ट होगा। हालांकि, इसके ऑफिशियल इंजन स्पेसिफिकेशन्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि यह 7-सीटर SUV किआ के भरोसेमंद 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ उपलब्ध होगी। किआ सोरेंटो की लंबाई 4,815 मिमी, चौड़ाई 1,900 मिमी और ऊंचाई 1,700 मिमी है, जबकि इसका वीलबेस 2,815 मिमी है।
न्यू जेनरेशन किआ सॉनेट
नेक्स्ट जेनरेशन किआ सॉनेट में बड़े डिजाइन चेंज, फीचर अपग्रेड और मैकेनिकल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। यह सबकॉम्पैक्ट SUV सिरोस वाले K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इससे मौजूदा जेनरेशन वाली लिमिटेड रियर सीट स्पेस की समस्या को दूर किया सकेगा। नई सॉनेट में मौजूदा 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन आते रहेंगे। खास बात यह है कि 2029 में इसका हाइब्रिड वर्जन भी लाइनअप में शामिल हो सकता है।
किआ सेल्टॉस हाइब्रिड
नई किआ सेल्टॉस का हाइब्रिड वर्जन 2027 में में आएगा। सोरेंटो की तरह इसमें भी 1.5 लीटर नैचुरली एस्पीरेटेड पेट्रोल इंजन पर बेस्ड हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है। कंपनी इसकी प्राइस को कॉम्पेटिटिव रखने के लिए मोटर्स, बैटरी पैक, इन्वर्टर और कंट्रोल यूनिट जैसे मेन हाइब्रिड कंपोनेंट्स को लोकली मैन्युफैक्चर करेगी।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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