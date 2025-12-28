किआ का बड़ा दांव! साल 2026 के आखिर तक भारत लाएगी अपनी पहली हाइब्रिड कार; जानिए कितनी होगी माइलेज

संक्षेप: किआ अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी दांव लगाने वाली है। कंपनी की योजना इस साल के आखिर तक भारत में अपनी पहली हाइब्रिड कार लॉन्च करने की है। यह कार Kia Sorento Hybrid हो सकती है।

किआ इंडिया अब अपनी इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रेटजी को एक नया मोड़ देने जा रही है। आने वाले महीनों में Syros EV के लॉन्च के साथ किआ की इलेक्ट्रिक कारों की संख्या चार हो जाएगी। लेकिन कंपनी यहीं रुकने के मूड में नहीं है। ज्यादा बिक्री और बड़े पैमाने पर ग्राहकों तक पहुंचने के लिए किआ अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी दांव लगाने वाली है। कंपनी की योजना इस साल के आखिर तक भारत में अपनी पहली हाइब्रिड कार लॉन्च करने की है। यह कार किआ सोरेंटो हाइब्रिड (Kia Sorento Hybrid) हो सकती है। यानी शुरुआत सीधे एक प्रीमियम और बड़े सेगमेंट की गाड़ी से होगी, ताकि ब्रांड की टेक्नोलॉजी और इमेज दोनों को मजबूती मिले।

क्या होगी कार की खासियत इस स्ट्रेटजी के तहत सबसे पहले किआ सोरेंटो हाइब्रिड के भारत आने की उम्मीद जताई जा रही है। यह ग्लोबल D-सेगमेंट की SUV है जिसमें पहले Hyundai Santa Fe भी भारतीय मार्केट में मौजूद थी। बता दें कि Sorento Hybrid साल 2020 से इंटरनेशनल मार्केट्स में बिक रही है और 2023 में इसे एक बड़ा फेसलिफ्ट भी मिला था। डिजाइन के मामले में किआ ने इसे ‘Refined Boldness’ थीम पर तैयार किया है। इसमें EV9 से इंस्पायर्ड वर्टिकल हेडलाइट्स, स्टार मैप DRLs, ऊंचा बोनट, बड़ा 3D मेश पैटर्न वाला फ्रंट ग्रिल, 20-इंच अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स और वर्टिकल टेललैंप्स दिए गए हैं।

धांसू होगी कार की केबिन केबिन के अंदर किआ सोरेंटो हाइब्रिड का फोकस पूरी तरह लग्जरी और टेक्नोलॉजी पर है। न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi में छपी एक खबर के अनुसार, इसका हॉरिजॉन्टल डैशबोर्ड डिजाइन काफी मॉडर्न नजर आता है जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एक कर्व्ड पैनल पर दिया गया है। इसके अलावा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एयर वेंट्स, मल्टीमीडिया और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए डुअल-फंक्शन कैपेसिटिव टच पैनल और नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील इसे और प्रीमियम बनाते हैं। डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स पर वुड और मेटल इंसर्ट्स भी मिलते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में यह SUV 6 और 7-सीटर ऑप्शन में आती है, लेकिन भारत में इसके 7-सीटर वर्जन के लॉन्च होने की ज्यादा संभावना मानी जा रही है।