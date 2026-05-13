नेक्सन और XUV3XO EV की टेंशन बढ़ाएगी ये नई इलेक्ट्रिक कार, 450Km होगी रेंज! अगस्त में होगी लॉन्च

किआ के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में अभी 3 मॉडल EV6, EV9 और कैरेंस क्लाविस EV शामिल हैं। ऐसे में अब कंपनी इसमें नया अफॉर्डेबल मॉडल जोड़ने की तैयारी कर रही है। दरअसल, इस साल अगस्त में सिरोस EV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

किआ मोटर्स देश की टॉप कंपनियों में शामिल हैं। ये टॉप लिस्ट में 5वें या 6वें नंबर पर रहती है। हालांकि, कंपनी का इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो अभी 3 मॉडल EV6, EV9 और कैरेंस क्लाविस EV शामिल हैं। ऐसे में अब कंपनी इसमें नया अफॉर्डेबल मॉडल जोड़ने की तैय़ारी कर रही है। दरअसल, ऑटोकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इस साल अगस्त में सिरोस EV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह भारत में ब्रांड की सबसे छोटी और सबसे अफॉर्डेबल EV भी होगी। इसका सीधे तौर पर टाटा नेक्सन EV और महिंद्रा XUV 3XO EV जैसे मॉडल से मुकाबला होगा। सिरोस EV का डिजाइन अपने ICE मॉडल की तरह ही होगा।

सिरोस EV का एक्सटीरियर और इंटीरियर

सिरोस EV को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान पहले भी कई बार देखा जा चुका है। हालांकि, टेस्ट मॉडल कपड़े से ढका हुआ था। फिर भी वे ICE वर्जन से काफी मिलता-जुलता नजर आ रहा था। उम्मीद है कि इसमें वही अनोखी स्टाइलिंग जारी रहेगी, जिसमें एक बॉक्सी आकार और ऊंचाई वाला स्टांस होगा। स्पाई फोटोज से संकेत मिला है कि पैसेंजर साइड के सामने वाले फेंडर पर एक चार्जिंग फ्लैप होगा। उम्मीद है कि इसमें अनोखे बंपर और शायद अलग तरह के एलॉय व्हील भी होंगे। हालांकि, यह उम्मीद न करें कि यह ICE वर्जन से बहुत ज्यादा अलग होगी, ठीक वैसे ही जैसे कैरेंस क्लाविस और उसका इलेक्ट्रिक वर्जन है।

इंटीरियर की बात करें तो, उम्मीद है कि डैशबोर्ड काफी हद तक वैसा ही रहेगा। फीचर्स की लिस्ट भी वैसी ही देखने को मिल सकती है, सिवाय कुछ EV-स्पेसिफिक फीचर्स जैसे कि व्हीकल-टू-लोड (V2L) और व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) कैपेसिटी अलग से देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, यह देखना अभी बाकी है कि क्या सिरोस EV में ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम) होगी, क्योंकि इसे ICE सिरोस से उसके 2026 मॉडल ईयर के अपडेट के साथ हटा दिया गया था। इसमें EV-स्पेसिफिक डिस्प्ले और अलग ट्रिम और अपहोल्स्ट्री भी हो सकती है।

सिंगल चार्ज पर सिरोस EV की रेंज

किआ सिरोस EV उसी K1 प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगी जिस पर ICE-ऑपरेटेड सिरोस तैयार की गई है। इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस से जुड़ी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन यह फ्रंट-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन के साथ आएगी। इंटरनेशनल स्तर पर K1 प्लेटफॉर्म पर इंस्टर EV भी तैयार की गई है, जिसमें 42kWh और 49kWh की बैटरी पैक कैपेसिटी मिलती हैं। यानी ये सिंगल चार्ज पर करीब 450Km की रेंज दे सकती है। भारत-स्पेसिफिक सिरोस EV भी इसी तरह की कैपेसिटी वाले बैटरी पैक के साथ आ सकती है।