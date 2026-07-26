हो जाइए तैयार! भारतीय मार्केट में 5 हाइब्रिड कार लाने जा रही किआ; जानिए कब होंगी लॉन्च
दिग्गज कार निर्माता कंपनी किआ भारत में अपने हाइब्रिड सफर की शुरुआत करने जा रही है। कंपनी जल्द ही अपनी सोरेंटो (Sorento) हाइब्रिड SUV को भारतीय मार्केट में उतारेगी।
दिग्गज कार निर्माता कंपनी किआ भारत में अपने हाइब्रिड सफर की शुरुआत करने जा रही है। कंपनी जल्द ही अपनी सोरेंटो (Sorento) हाइब्रिड SUV को भारतीय मार्केट में उतारेगी। इसके बाद आने वाले सालों में किआ की दूसरी हाइब्रिड गाड़ियां भी भारत में दस्तक देंगी। भारत में स्ट्रांग हाइब्रिड गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए कंपनी अपने कई पॉपुलर मॉडलों के हाइब्रिड अवतार लाने की प्लानिंग कर रही है। आइए किआ की भारत में आने वाली ऐसी ही 5 नई और मॉडर्न हाइब्रिड कारों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
किआ सोरेंटो हाइब्रिड
सोरेंटो भारत में किआ की पहली हाइब्रिड कार होगी। इसमें 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रांग-हाइब्रिड इंजन मिलेगा। यह इंजन 238bhp की पावर और 380Nm का टॉर्क देगा। गाड़ी में 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा। इसमें 5, 6 और 7-सीटर के ऑप्शन मिल सकते हैं। कार में 12.3-इंच की दो डिस्प्ले, लेवल-2 ADAS और 360-डिग्री कैमरा जैसे मॉडर्न फीचर्स होंगे।
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Kia Sorento
₹ 28 - 35 लाख
Kia Seltos EV
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Kia Carens Clavis EV
₹ 17.99 - 24.99 लाख
Kia EV3
₹ 20 - 25 लाख
Kia EV5
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किआ सेल्टोस हाइब्रिड
किआ की सबसे पॉपुलर SUV सेल्टोस में भी स्ट्रांग-हाइब्रिड इंजन मिलेगा। इसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर जोड़ी जाएगी। यह हाइब्रिड अवतार अगले साल तक भारत में पेश हो सकता है। नए पावरट्रेन के साथ कार में शानदार माइलेज देखने को मिलेगा। बैटरी पैक की वजह से इसके बूट स्पेस में थोड़ी कमी हो सकती है। हालांकि, कार के बाकी फीचर्स और डिजाइन पहले जैसे ही मॉडर्न रहेंगे।
किआ कैरेंस हाइब्रिड
किआ अपनी फैमिली MPV कैरेंस को भी हाइब्रिड तकनीक से लैस करने वाली है। इसमें भी सेल्टोस वाला ही 1.5-लीटर स्ट्रांग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। यह पावरट्रेन कैरेंस और इसके क्लासिक दोनों मॉडलों में उपलब्ध हो सकता है। कंपनी इस हाइब्रिड MPV को 2029 तक भारतीय मार्केट में लॉन्च कर सकती है। यह कार उन परिवारों के लिए बेहतरीन ऑप्शन होगी जो कम खर्च में लंबी दूरी तय करना चाहते हैं।
किआ सोनेट हाइब्रिड
कंपनी अपनी सब-4 मीटर SUV सोनेट के न्यू-जनरेशन मॉडल पर काम कर रही है। नई सोनेट के साथ 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन पर बेस्ड स्ट्रांग-हाइब्रिड सेटअप मिलेगा। यह नया पावरट्रेन कार को जबरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी देगा। नया सोनेट मॉडल सायरॉस वाले प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड होगा। इस किफायती हाइब्रिड SUV के 2028-29 तक भारतीय सड़कों पर उतरने की संभावना है।
किआ कार्निवल हाइब्रिड
किआ की प्रीमियम MPV कार्निवल भी 2030 तक हाइब्रिड अवतार में नजर आएगी। भारत में इसे CBU के रूप में आयात किया जा सकता है। इसमें 1.6-लीटर पैरेलल हाइब्रिड टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। यह इंजन 272bhp की पावर और 367Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस लग्जरी कार में 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा। जबकि इसके डिजाइन और फीचर्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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