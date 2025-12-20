जनवरी में न्यू सेल्टोस और उसकी बाद सोरेंटो, किआ अगले साल भारत में लॉन्च करेंगी ये 2 नई पावरफुल SUV
किआ मोटर्स भारतीय बाजार की टॉप-5 कंपनियों में शामिल है। कंपनी के पोर्टफोलियो में अभी 6 मॉडल शामिल हैं। इसमें दो इलेक्ट्रिक मॉडल हैं। ऐसे में कंपनी अगले साल यानी 2026 में अपने पोर्टफिलयो में कुछ नए मॉडल जोड़ेगी।
वहीं, कुछ मॉडल को अपडेट करेगी। अगले साल कंपनी का पहला ब्लॉकबस्टर लॉन्च नेक्स्ट-जेनरेशन सेल्टोस होगा, जो जनवरी में शोरूम में आने वाली है। इस बिल्कुल नए मॉडल का फ्रंट काफी अलग है, जिसमें हेडलाइट्स एक चौड़ी ग्रिल में इंटीग्रेटेड हैं और ऊपरी हिस्से के किनारों पर लंबी DRL स्ट्रिप्स हैं। एलॉय व्हील्स के ज्योमेट्रिक पैटर्न के मिलेंगे।
अच्छी बात यह है कि बिल्कुल नई सेल्टोस में ज्यादा एंगुलर और स्लीक साइड मिरर, फ्लश-इंटीग्रेटेड डोर हैंडल और EV5 से इंस्पायर्ड टेक्निकल दिखने वाला पिछला हिस्सा है। इंटीरियर में किआ ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले वाला एक क्लीनर डैशबोर्ड केबिन को ज्यादा अपमार्केट लुक देता है। पावर लम्बर सपोर्ट और मेमोरी फंक्शन वाली 10-वे पावर ड्राइवर सीट और 21 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम बिल्कुल नई सेल्टोस की कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं।
किआ 2026 सेल्टोस को 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेश करेगी जो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या CVT से जुड़ा होगा, 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन 6-स्पीड iMT या 7-स्पीड DCT के साथ और 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा। पावर और टॉर्क के आंकड़े मौजूदा मॉडल से अलग नहीं हैं।
साल के आखिर में कंपनी शायद सोरेंटो हाइब्रिड लॉन्च करेगी, जो इसकी ग्लोबल D-सेगमेंट SUV है जो हुंडाई सांता फे हाइब्रिड और टोयोटा हाईलेंडर हाइब्रिड को टक्कर देती है। इस मॉडल की लंबाई 4,815 mm, चौड़ाई 1,900 mm और ऊंचाई 1,700 mm है और इसका व्हीलबेस 2,815 mm है। किआ इसे 6 और 7-सीटर वर्जन में बनाती है, लेकिन शायद भारत में सिर्फ बाद वाला वर्जन ही लाएगी।
किया भारत में सोरेंटो हाइब्रिड को लेग सपोर्ट और ड्राइवर साइड पर पावर लम्बर सपोर्ट वाली रिलैक्सेशन कम्फर्ट फ्रंट सीटों, वन-टच स्लाइडिंग और फोल्डिंग सेकंड-रो सीटों, स्मार्ट पावर टेलगेट, फिंगरप्रिंट रिकग्निशन, तीनों रो में USB टाइप-C पोर्ट, एक कस्टमाइजेबल हेड-अप डिस्प्ले और रिमोट स्मार्ट पार्किंग असिस्ट जैसे फीचर्स के साथ पेश कर सकती है।
किया सोरेंटो हाइब्रिड में 1.6-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है, जो मिलकर 176 kW (235 hp) पावर और 380 Nm का टॉर्क जेनरेट करते हैं। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन है, जो पावर को अगले पहियों तक भेजता है। इंटरनेशनल लेवल पर ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम उपलब्ध है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि इसे भारत में पेश किया जाएगा। यूरोप के WLTP के अनुसार, सोरेंटो हाइब्रिड FWD में 15.2 km/l और AWD में 14.3 km/l का माइलेज देती है।
