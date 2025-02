Kia Syros vs Sonet: कम पैसे में कौन सी SUV रहेगी बेस्ट? प्राइस में कितना अंतर? बुकिंग से पहले जान लें पूरी डिटेल

टॉप मॉडल की तुलना

टॉप मॉडल की तुलना करें तो पता चलता है कि सोनेटके टॉप GTX प्लस AT (Sonet GTX Plus AT) वैरिएंट की कीमत 15.70 लाख रुपये है। वहीं, सायरोस (Syros) के टॉप मॉडल HTX+ AT की कीमत 17 लाख रुपये है। इसका मतलब है कि डीजल वैरिएंट में भी सायरोस (Syros) सोनेट (Sonet) से ज्यादा महंगी है।