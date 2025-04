मार्केट में तूफान मचा रही ₹8.99 लाख की ये भौकाली SUV, देखते ही देखते 15000 लोगों ने खरीद डाली; कंपनी की बेस्ट सेलिंग बनी

कीमत और वैरिएंट्स

किआ सायरोस (Kia Syros) की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9 लाख से शुरू होती है और यह 6 वैरिएंट्स में उपलब्ध है। आपको इसमें HTK, HTK (O), HTK Plus, HTX, HTX Plus और HTX Plus (O) नाम के 6 वैरिएंट मिल जाते हैं।