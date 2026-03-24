ग्राहकों को खास इंप्रेस नहीं कर पा रही किआ की कॉम्पैक्ट SUV, फरवरी में केवल 662 यूनिट की ही सेल

Mar 24, 2026 07:11 pm IST

फरवरी 2026 में किआ सिरोस की सेल मात्र 662 यूनिट रही। यह रेनो काइगर की 701 यूनिट और सिट्रोएन C3 की 753 यूनिट्स से भी कम है। जनवरी 2026 में भी किआ सिरोस ग्राहकों को अपनी ओर खींचने में ज्यादा सफल नहीं रही थी।

डिफेंडर जैसी लुक वाली Kia Syros की सेल ने कंपनी की टेंशन बढ़ा दी है। लॉन्च के वक्त ऐसा माना जा रहा था कि यह अपने यूनीक लुक्स के चलते ग्राहकों को काफी इंप्रेस करेगी, लेकिन सेल्स के आंकड़े अब कुछ और कहानी कह रहे हैं। एनडीटीवी ऑटो की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2026 में किआ सिरोस की सेल मात्र 662 यूनिट रही। यह रेनो काइगर की 701 यूनिट और सिट्रोएन C3 की 753 यूनिट्स से भी कम है। जनवरी 2026 में भी किआ सिरोस ग्राहकों को अपनी ओर खींचने में ज्यादा सफल नहीं रही और इसकी सेल केवल 465 यूनिट रही। बीते 6 महीनो में सिरोस केवल दिसंबर 2025 में ही 1116 यूनिट के साथ सेल के तीन डिजिट वाले आकड़े को पार कर पाई थी।

फीचर्स के मामले में किआ सिरोस एक बेहतरीन प्रोडक्ट



यह माना जा सकता है कि किआ सिरोस का डिजाइन थोड़ा अलग है और इसी कारण इसको पसंद करने वाले ग्राहकों की संख्या कंपनी की उम्मीद से कम रही है। हालांकि, फीचर्स के मामले में किआ सिरोस एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसमें एयरी केबिन ऑफर किया जा रहा है। साथ ही इसका सेकेंड रो स्पेस सेगमेंट में ऑफर किए दा रहे बेस्ट रियर स्पेस में से एक है। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं किआ सिरोस के फीचर्स पर।

ADAS से लैस है किआ सिरोस कंपनी इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट यूनिट, एम्बिएंट लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक बड़ा सिंगल-पैनल हाउसिंग ऑफर कर रही है। सिरोस में ADAS भी दिया गया है, जो इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन डिपार्चर वार्निंग के साथ कई और फीचर्स को सपोर्ट करता है।

पावरट्रेन और गियरबॉक्स के ऑप्शन पावरट्रेन और गियरबॉक्स ऑप्शन्स की बात करें तो, इसमें कई विकल्प मौजूद हैं। यह 1.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो-डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है। गियरबॉक्स ऑप्शन्स में 6-स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन, 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और 7-स्पीड डीसीटी शामिल हैं। सिरोस की कीमत कुछ बायर्स को थोड़ी ज्यादा लग सकती है। दिल्ली में इसका एक्स-शोरूम प्राइस 8.67 लाख रुपये से शुरू होकर 15.93 लाख रुपये तक जाता है।