नए अवतार में लॉन्च हुई किआ साइरोस, कीमत ₹8.39 लाख; जानिए कितनी बदल गई SUV

किआ इंडिया ने अपनी पॉपुलर एसयूवी साइरोस (Syros) का नया अवतार 'MY26' मार्केट में उतार दिया है। कंपनी ने इसे काफी नया लुक दिया है। इसके अलावा, ग्राहकों की जेब और पसंद का ख्याल रखते हुए कई नए वैरिएंट्स भी जोड़े हैं।

भारतीय ग्राहकों के बीच किआ की पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी साइरोस एक समय खूब सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि, बिक्री उम्मीद के अनुसार नहीं रही। अब किआ इंडिया ने अपनी पॉपुलर एसयूवी साइरोस (Syros) का नया अवतार 'MY26' मार्केट में उतार दिया है। कंपनी ने इसे काफी नया लुक दिया है। इसके अलावा, ग्राहकों की जेब और पसंद का ख्याल रखते हुए कई नए वैरिएंट्स भी जोड़े हैं। सबसे खास बात यह है कि अब इसके प्रीमियम फीचर्स पहले से ज्यादा वैरिएंट्स में उपलब्ध होंगे। नई साइरोस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.39 लाख रुपये रखी गई है। किआ का लक्ष्य इस अपडेट के जरिए उन ग्राहकों को लुभाना है जो कम बजट में हाई-टेक फीचर्स वाली एसयूवी की तलाश में रहते हैं।

कुछ ऐसी है डिजाइन डिजाइन की बात करें तो नई सायरस पहले से कहीं ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न नजर आती है। इसके सामने वाले हिस्से यानी फ्रंट फेशिया को पूरी तरह से बदला गया है। अब इसमें नया बंपर, बॉडी-कलर्ड एरो इंसर्ट्स और चमकदार ब्लैक स्किड प्लेट्स दी गई हैं। इनमें एलईडी फॉग लैंप्स को बड़ी खूबसूरती से फिट किया गया है। गाड़ी के पिछले हिस्से में भी नया बंपर और एक नई स्टॉप लैंप लगाई गई है। वहीं, कार में ग्लॉस ब्लैक रूफ रेल्स और नए स्टाइल वाली 17-इंच के क्रिस्टल-कट अलॉय व्हील्स दिया गया है।

इंटीरियर भी है दमदार इंटीरियर और फीचर्स के मामले में किआ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कार के अंदर बैठते ही आपको एक बड़ी 30-इंच की पैनोरमिक डिस्प्ले दिखाई देगी, जो इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों का काम करती है। इसके अलावा, इसमें डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ दी गई है। लंबी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए इसमें वेंटिलेटेड सीटें और पीछे की सीटों के लिए स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग की सुविधा दी गई है। साथ ही, इसमें 80 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स और ओटीए (OTA) अपडेट्स जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी मौजूद है।

पावरट्रेन में नहीं हुआ बदलाव सेफ्टी के लिए एसयूवी को BNCAP सेफ्टी रेटिंग में पूरे 5 स्टार मिले हुए हैं। नई सायरस में सेफ्टी के लिए एडवांस सेफ्टी किट और कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। मैकेनिकल तौर पर इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, कंपनी ने डीजल लवर्स के लिए एक अच्छी खबर दी है। अब डीजल ऑटोमैटिक का ऑप्शन 'HTK+' वैरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इससे ग्राहकों को कम कीमत में भी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का मजा मिल सकेगा।