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Kia की तीन नई SUV, मिलेंगे कमाल के फीचर और जबर्दस्त लुक, लिस्ट में सोरेन्टो भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप किआ के फैन हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। किआ इंडियन मार्केट में अपनी तीन नई एसयूवी को लॉन्च करने वाली है। इन एसयूवी में सिरोस ईवी के साथ सोरेन्टो हाइब्रिड और सेल्टॉस हाइब्रिड शामिल हैं। इन एसयूवी की एंट्री 2026 - 27 में होने वाली है।

Kia की तीन नई SUV, मिलेंगे कमाल के फीचर और जबर्दस्त लुक, लिस्ट में सोरेन्टो भी

SUV लवर्स के लिए आने वाले दिन बेहद एक्साइटिंग रहने वाले हैं। वहीं, अगर आप किआ के फैन हैं, तब तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। किआ इंडियन मार्केट में अपनी तीन नई एसयूवी को लॉन्च करने वाली है। इन एसयूवी में सिरोस ईवी के साथ सोरेन्टो हाइब्रिड और सेल्टॉस हाइब्रिड शामिल हैं। इन एसयूवी की एंट्री 2026 - 27 में होने वाली है। तो आइए फटाफट जान लेते हैं कंपनी की इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

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Kia Syros EV

यह भारतीय बाजार में किआ की पहली किफायती और मास मार्केट इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। अगस्त 2026 में लॉन्च होने वाली किआ साइरोस ईवी, टाटा नेक्सॉन ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO ईवी को टक्कर देगी। अपने ICE मॉडल की तरह ही K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इलेक्ट्रिक वीइकल से जुड़े कुछ खास अपडेट्स के अलावा सिरोस का डिजाइन पेट्रोल मॉडल जैसा ही होगा। इसमें 42 kWh और 49 kWh की बैटरी पैक ऑप्शन दिए जा सकते हैं। यही बैटरी पैक ऑप्शन ग्लोबल स्पेसिफिकेशन वाली Hyundai Inster में आते हैं। यह ऑल-इलेक्ट्रिक SUV फ्रंट-वील ड्राइव कॉन्फिगरेशन के साथ आएगी। भारत में सिरोस EV की कीमत 15-20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

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Kia Sorento Hybrid

सोरेन्टो भारत में किआ पहली SUV होगी, जो हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। यह एक प्रीमियम 7-सीटर SUV है। इसे कंपनी जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। इस 7-सीटर SUV के इस साल के अंत तक बाजार में आने की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट में यह एसयूवी पहले से ही बिक रही है। भारत में इसकी एंट्री कुछ बदलावों के साथ हो सकती है। इसका ग्लोबल वेरिएंट 1.6-लीटर हाइब्रिड इंजन से लैस है। इंडियन मार्केट के लिए किआ फिलहाल 1.5-लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन पर काम कर रही है, जिसे सोरेन्टो में ऑफर किया जाएगा। इसकी कीमत 30 से 35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

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Kia Seltos Hybrid

किआ ने इसी साल न्यू-जेनरेशन सेल्टॉस को लॉन्च किया है। अब कंपनी सेल्टॉस को हाइब्रिड इंजन के साथ लाने की तैयारी में जुट गई है। यह डीजल इंजन को रिप्लेस करने वाला है। ग्लोबल मार्केट में सेल्टोस पहले से ही हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वीईकल के तौर पर उपलब्ध है, लेकिन भारत में इसमें वही 1.5-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन ऑफर किया जाएगा, जो सोरेंटो में होगा। इसमें वे सभी प्रीमियम फीचर्स होंगे जो मौजूदा सेल्टॉस में ऑफर किए जा रहे हैं। एसयूवी के एक्सटीरियर लुक में कोई बदलाव नहीं होगा। सेल्टोस हाइब्रिड अगले साल लॉन्च होने की उम्मीद है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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