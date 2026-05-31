Kia की तीन नई SUV, मिलेंगे कमाल के फीचर और जबर्दस्त लुक, लिस्ट में सोरेन्टो भी

अगर आप किआ के फैन हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। किआ इंडियन मार्केट में अपनी तीन नई एसयूवी को लॉन्च करने वाली है। इन एसयूवी में सिरोस ईवी के साथ सोरेन्टो हाइब्रिड और सेल्टॉस हाइब्रिड शामिल हैं। इन एसयूवी की एंट्री 2026 - 27 में होने वाली है।

SUV लवर्स के लिए आने वाले दिन बेहद एक्साइटिंग रहने वाले हैं। वहीं, अगर आप किआ के फैन हैं, तब तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। किआ इंडियन मार्केट में अपनी तीन नई एसयूवी को लॉन्च करने वाली है। इन एसयूवी में सिरोस ईवी के साथ सोरेन्टो हाइब्रिड और सेल्टॉस हाइब्रिड शामिल हैं। इन एसयूवी की एंट्री 2026 - 27 में होने वाली है। तो आइए फटाफट जान लेते हैं कंपनी की इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

Kia Syros EV यह भारतीय बाजार में किआ की पहली किफायती और मास मार्केट इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। अगस्त 2026 में लॉन्च होने वाली किआ साइरोस ईवी, टाटा नेक्सॉन ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO ईवी को टक्कर देगी। अपने ICE मॉडल की तरह ही K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इलेक्ट्रिक वीइकल से जुड़े कुछ खास अपडेट्स के अलावा सिरोस का डिजाइन पेट्रोल मॉडल जैसा ही होगा। इसमें 42 kWh और 49 kWh की बैटरी पैक ऑप्शन दिए जा सकते हैं। यही बैटरी पैक ऑप्शन ग्लोबल स्पेसिफिकेशन वाली Hyundai Inster में आते हैं। यह ऑल-इलेक्ट्रिक SUV फ्रंट-वील ड्राइव कॉन्फिगरेशन के साथ आएगी। भारत में सिरोस EV की कीमत 15-20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

Kia Sorento Hybrid सोरेन्टो भारत में किआ पहली SUV होगी, जो हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। यह एक प्रीमियम 7-सीटर SUV है। इसे कंपनी जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। इस 7-सीटर SUV के इस साल के अंत तक बाजार में आने की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट में यह एसयूवी पहले से ही बिक रही है। भारत में इसकी एंट्री कुछ बदलावों के साथ हो सकती है। इसका ग्लोबल वेरिएंट 1.6-लीटर हाइब्रिड इंजन से लैस है। इंडियन मार्केट के लिए किआ फिलहाल 1.5-लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन पर काम कर रही है, जिसे सोरेन्टो में ऑफर किया जाएगा। इसकी कीमत 30 से 35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।