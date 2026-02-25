टाटा नेक्सन EV को सीधे टक्कर देने आ रही ये नई इलेक्ट्रिक SUV, टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद; जानिए नाम

Feb 25, 2026 09:09 am IST

भारतीय बाजार का इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर सेगमेंट काफी बड़ा हो चुका है। हर साल इस सेगमेंट में दर्जनों मॉडल जुड़ रहे हैं। ऐसे में अब इस सेगमेंट की शान बढ़ाने के लिए किआ की सिरोस EV भी शामिल होने वाली है। दरअसल, कंपनी न्यू सेकंड-जेनरेशन सेल्टोस के बाद, किआ इस साल एक नई सिरोस इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करेगी।

भारतीय बाजार का इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर सेगमेंट काफी बड़ा हो चुका है। हर साल इस सेगमेंट में दर्जनों मॉडल जुड़ रहे हैं। ऐसे में अब इस सेगमेंट की शान बढ़ाने के लिए किआ की सिरोस EV भी शामिल होने वाली है। दरअसल, कंपनी न्यू सेकंड-जेनरेशन सेल्टोस के बाद, किआ इस साल एक नई सिरोस इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करेगी। किआ सिरोस EV की टेस्टिंग जोरों पर है। इसके टेस्ट म्यूल्स पब्लिक सड़कों पर अक्सर दिखाई दे रहे हैं। किआ सिरोस EV कैसी हो सकती है, चलिए इसकी डिटेल को जानते हैं।

किआ सिरोस EV का एक्सटीरियर हाल ही में सिरोस EV का एक बहुत ज्यादा कैमोफ्लाज वाला प्रोटोटाइप आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में देखा गया, जहां किआ भारत में अपनी कारें बनाती है और फ्यूचर का इलेक्ट्रिक मॉडल भी बनाएगी। जाहिर सी बात है कि सिरोस के प्योर इलेक्ट्रिक वैरिएंट में भी स्प्लिट हेडलैंप होंगे, लेकिन इसकी फ्रंट ग्रिल का डिजाइन अलग होने की संभावना है।

अभी सिरोस में दो ग्रिल ओपनिंग हैं। सिरोस EV में सिर्फ एक हो सकती है, जो फ्रंट बंपर के नीचे है। इसके अलावा, खास ग्रिल में एक्टिव फ्लैप होने की संभावना है जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर खुलेंगे, जिससे एयरोडायनामिक एफिशिएंसी बेहतर होगी और एनर्जी की खपत कम होगी। 17-इंच के एलॉय व्हील्स का डिजाइन खास होगा और वे टू-टोन फिनिश में आएंगे। अपने ICE डोनर के उलट, इसमें फ्लश-फिटेड रूफ रेल्स होंगी जो ड्रैग को और बेहतर बनाती हैं।

किआ सिरोस EV का इंटीरियर इंटीरियर की बात करें तो किआ सिरोस EV में एक नई कलर स्कीम होगी जो इसके ईको-फ्रेंडली और साइलेंट पावरट्रेन के साथ बेहतर मैच करेगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम, दोनों में 12.3-इंच का HD डिस्प्ले होगा, इनमें कई EV-स्पेसिफिक फंक्शन हो सकते हैं। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की इंटेंसिटी को एडजस्ट करने के लिए पैडल शिफ्टर मिलेंगे।

किआ सिरोस EV में ड्राइवर साइड पर फोर-वे पावर एडजस्टमेंट वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, एक ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फंक्शन वाली वेंटिलेटेड रियर सीट, एक 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम और एक 8-स्पीकर वाला हारमन कार्डन साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दे सकती है। सेफ्टी के मामले में, एक 360º कैमरा सिस्टम, लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, डुअल कैमरा वाला डैशकैम और 6 एयरबैग इसकी खासियतें होंगी।