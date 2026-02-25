Hindustan Hindi News
टाटा नेक्सन EV को सीधे टक्कर देने आ रही ये नई इलेक्ट्रिक SUV, टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद; जानिए नाम

Feb 25, 2026 09:09 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय बाजार का इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर सेगमेंट काफी बड़ा हो चुका है। हर साल इस सेगमेंट में दर्जनों मॉडल जुड़ रहे हैं। ऐसे में अब इस सेगमेंट की शान बढ़ाने के लिए किआ की सिरोस EV भी शामिल होने वाली है। दरअसल, कंपनी न्यू सेकंड-जेनरेशन सेल्टोस के बाद, किआ इस साल एक नई सिरोस इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करेगी।

टाटा नेक्सन EV को सीधे टक्कर देने आ रही ये नई इलेक्ट्रिक SUV, टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद; जानिए नाम
भारतीय बाजार का इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर सेगमेंट काफी बड़ा हो चुका है। हर साल इस सेगमेंट में दर्जनों मॉडल जुड़ रहे हैं। ऐसे में अब इस सेगमेंट की शान बढ़ाने के लिए किआ की सिरोस EV भी शामिल होने वाली है। दरअसल, कंपनी न्यू सेकंड-जेनरेशन सेल्टोस के बाद, किआ इस साल एक नई सिरोस इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करेगी। किआ सिरोस EV की टेस्टिंग जोरों पर है। इसके टेस्ट म्यूल्स पब्लिक सड़कों पर अक्सर दिखाई दे रहे हैं। किआ सिरोस EV कैसी हो सकती है, चलिए इसकी डिटेल को जानते हैं।

अभी सिरोस में दो ग्रिल ओपनिंग हैं। सिरोस EV में सिर्फ एक हो सकती है, जो फ्रंट बंपर के नीचे है। इसके अलावा, खास ग्रिल में एक्टिव फ्लैप होने की संभावना है जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर खुलेंगे, जिससे एयरोडायनामिक एफिशिएंसी बेहतर होगी और एनर्जी की खपत कम होगी। 17-इंच के एलॉय व्हील्स का डिजाइन खास होगा और वे टू-टोन फिनिश में आएंगे। अपने ICE डोनर के उलट, इसमें फ्लश-फिटेड रूफ रेल्स होंगी जो ड्रैग को और बेहतर बनाती हैं।

ये भी पढ़ें:कैसा है भारत मंडपम, जहां होने वाला से देश का सबसे बड़ा ऑटो इवेंट?

किआ सिरोस EV का इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो किआ सिरोस EV में एक नई कलर स्कीम होगी जो इसके ईको-फ्रेंडली और साइलेंट पावरट्रेन के साथ बेहतर मैच करेगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम, दोनों में 12.3-इंच का HD डिस्प्ले होगा, इनमें कई EV-स्पेसिफिक फंक्शन हो सकते हैं। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की इंटेंसिटी को एडजस्ट करने के लिए पैडल शिफ्टर मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:2 महीने में आ जाएगी 7-सीटर लिमो ग्रीन, सिंगल चार्ज पर 450Km तक दौड़ेगी

किआ सिरोस EV में ड्राइवर साइड पर फोर-वे पावर एडजस्टमेंट वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, एक ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फंक्शन वाली वेंटिलेटेड रियर सीट, एक 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम और एक 8-स्पीकर वाला हारमन कार्डन साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दे सकती है। सेफ्टी के मामले में, एक 360º कैमरा सिस्टम, लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, डुअल कैमरा वाला डैशकैम और 6 एयरबैग इसकी खासियतें होंगी।

ये भी पढ़ें:सुजुकी ने अपने स्कूटर को कर दिया सस्ता, पूरे ₹19800 का डिस्काउंट दे रही

किआ सिरोस EV बैटरी पैक और रेंज
किआ सिरोस EV शायद दो सिंगल-मोटर FWD वैरिएंट में आएगी, एक छोटे और बड़े बैटरी पैक के साथ दोनों में एक्साइड एनर्जी से लिए गए LFP सेल होंगे। एक्सटेंडेड-रेंज वैरिएंट एक बार चार्ज करने पर 475 से 500 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। व्हीकल-टू-लोड (V2L) बाई-डायरेक्शनल चार्जिंग फंक्शन से ग्राहक बाहरी डिवाइस को पावर दे पाएंगे। साथ ही, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी, जो 0 से 80% तक 30 से 40 मिनट में चार्ज हो सकती है। बाजार में इसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन EV से देखने को मिलेगा।

