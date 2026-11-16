₹526Km रेंज वाली eSUV की रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट में खुल गई पोल, फुल चार्ज पर बस इतने KM ही दौड़ पाई
सिरोस EV के 51.4kWh बैटरी पैक में 171hp/255Nm की मोटर लगी है, जि फ्रंट एक्सल पर फिक्स किया गया है। किआ का दावा है कि यह एक्सटेंडेड रेंज वर्जन एक बार फुल चार्ज होने पर 526km (MIDC) तक चल सकता है। इसमें तीन ड्राइविंग मोड ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट शामिल हैं।
किआ इंडिया के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में सिरोस EV उसकी एंट्री लेवल कार है। इस इलेक्ट्रिक SUV में कंपनी 7-सीटर कैरेंस क्लैविस EV की तरह ही दो लिथियम-आयन बैटरी पैक ऑप्शन देती है, जिसमें 42kWh और 51.4kWh (एक्सटेंडेड रेंज) शामिल हैं। इनमें निकेल-मैंगनीज-कोबाल्ट (NMC) सेल केमिस्ट्री का इस्तेमाल किआ गया है। छोटी बैटरी वाले सिरोस EV की एक्स-शोरूम कीमतें 13.5 लाख रुपए से 16 लाख रुपए के बीच हैं। जबकि बड़ी बैटरी वाले वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतें 17 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच हैं। ऐसे में ऑटोकार इंडिया ने सिरोस EV के 51.4kWh बैटरी पैक वैरिएंट का रियल-वर्ल्ड रेंज टेस्ट किया। चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं।
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Kia Syros EV
₹ 13.5 - 20 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
VinFast VF6
₹ 16.49 - 18.29 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.89 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 16.19 - 20.21 लाख
Mahindra 3XO EV
₹ 13.89 - 15.46 लाख
सिरोस EV के 51.4kWh बैटरी पैक में 171hp/255Nm की मोटर लगी है, जि फ्रंट एक्सल पर फिक्स किया गया है। किआ का दावा है कि यह एक्सटेंडेड रेंज वर्जन एक बार फुल चार्ज होने पर 526km (MIDC) तक चल सकता है। इसमें तीन ड्राइविंग मोड ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट शामिल हैं। वहीं, 5 रीजेन मोड L0, L1, L2, L3 और i-पैडल दिए हैं। i-पैडल एक सिंगल-पैडल ड्राइविंग मोड है। इस टेस्ट के दौरान कार को पूरी तरह से ईको मोड में चलाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा रेंज भी मिलती है।
|किआ सिरोस EV की रियल रेंज
|सिटी
|489Km
|हाईवे
|316Km
|एवरेज
|402Km
|MIDC
|526Km
शहर के अंदर रीजन सेटिंग को L3 पर सेट करने के साथ, सिरोस EV ने 9.52km/kWh इफिसियंसी दी, जो 489km की रेंज तक थी। हाईवे पर रीजन सेटिंग को L1 पर सेट करने का असर इसकी इफिसियंसी पर भी पड़ा, जो 6.14 किमी/किलोवाट रही। इससे रेंज 316Km की लिमिट तक रह गई। इसका बॉक्सी डिजाइन इसकी हाईवे इफिसियंसी को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक हो सकता है। 7.83 किमी/किलोवाट की ओवरऑल इफिसियंसी के साथ, 51.4 किलोवाट बैटरी पैक के साथ फुल चार्ज पर 402 Km की रियल वर्ल्ड रेंज की उम्मीद की जा सकती है।
सिरोस EV की तुलना में कंपनी की ही कैरेंस क्लैविस EV का वजन लगभग 1.7 टन है। इसमें समान बैटरी पैक मिलता है। हालांकि, सिरोस EV शहर में ज्यादा इफिसियंट नजर आती और 100 किमी की एक्स्ट्रा रेंज देती है। जबकि हाईवे पर यह कैरेंस क्लैविस EV की तुलना में 30 Km कम रेंज देती है। किआ के 100kW DC फास्ट चार्जर से गाड़ी को 39 मिनट में 10 से 80% चार्ज किया जा सकता है। सिरोस EV को 480kW DC फास्ट चार्जर से 35 मिनट में 20-80% तक रिचार्ज हो गई, जिसकी मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड करीब 75.2kW थी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें