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23 जुलाई को खत्म होगा इंतजार! भारत आ रही है 400KM से ज्यादा रेंज वाली यह EV, जानिए खासियत

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट में धाक जमाने के लिए किआ इंडिया एक नया दांव खेलने जा रही है। कंपनी आगामी 23 जुलाई को अपनी नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी Kia Syros EV को पेश कर सकती है।

23 जुलाई को खत्म होगा इंतजार! भारत आ रही है 400KM से ज्यादा रेंज वाली यह EV, जानिए खासियत
Kia Syros EV
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भारत के इलेक्ट्रिक कार मार्केट में अपनी धाक जमाने के लिए किआ इंडिया (Kia India) एक नया दांव खेलने जा रही है। कंपनी आगामी 23 जुलाई को अपनी नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी 'किआ सायरोस ईवी' (Kia Syros EV) को पेश कर सकती है। यह कार भारतीय मार्केट में कंपनी की दूसरी लोकली मैन्युफैक्चर्ड यानी भारत में बनने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। यह एसयूवी देश के सबसे तेजी से बढ़ते पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को टारगेट करेगी। आइए जानते हैं साइरोस ईवी के संभावित फीचर्स, ड्राइविंग रेंज और सेफ्टी के बारे में विस्तार से।

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क्या होगी ईवी की खासियत

किआ की यह नई इलेक्ट्रिक कार उन ग्राहकों के लिए तैयार की गई है जो पहली बार कोई EV खरीद रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इस मॉडल को दो अलग-अलग बैटरी पैक के साथ मार्केट में उतारेगी। इसके सभी वैरिएंट्स में फ्रंट व्हील ड्राइव (FWD) सिस्टम के साथ आगे की तरफ इलेक्ट्रिक मोटर दी जा सकती है। इसका लुक काफी हद तक इसके स्टैंडर्ड पेट्रोल-डीजल मॉडल जैसा ही होगा। हालांकि, इलेक्ट्रिक कार होने के नाते इसमें कुछ खास और नए बदलाव देखने को मिलेंगे।

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कुछ ऐसी होगी डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो सायरोस ईवी में क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल, नए डिजाइन के बंपर, एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और ईवी की खास बैजिंग मिलेगी। कार का बॉक्सी लुक और ऊंची छत इसे सड़क पर दमदार एसयूवी वाला अहसास कराएंगे। वहीं, कार के डैशबोर्ड पर डुअल डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा, कार में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एंबियंट लाइटिंग, प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एक शानदार पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स भी दिए जाएंगे।

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ADAS से लैस हो सकती है ईवी

सेफ्टी के मामले में भी किआ सायरोस ईवी काफी मजबूत होने वाली है। टॉप वैरिएंट्स में रीजनेरेटिव ब्रेकिंग, व्हीकल-टू-लोड (V2L) और दूसरी गाड़ी को चार्ज करने के लिए व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। सेफ्टी के लिए इसमें 6-एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट-रियर पार्किंग सेंसर्स दिए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि दुर्घटनाओं से बचाने के लिए इसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (Level 2 ADAS) का पूरा सुईट भी मिल सकता है।

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रेंज 400 किमी से ज्यादा

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें लगभग 42 kWh और 49 kWh की कैपिसिटी वाले दो बैटरी पैक मिल सकते हैं। यह कार डीसी (DC) फास्ट चार्जिंग और एसी (AC) होम चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करेगी। इसका बड़ा बैटरी वैरिएंट सिंगल चार्ज पर 400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकता है। कंपनी इसकी कीमत 15 लाख से 20 लाख रुपये के बीच रख सकती है। लॉन्च होने के बाद भारतीय मार्केट में इसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, महिंद्रा XUV 3XO ईवी और एमजी विंडसर ईवी जैसी पॉपुलर गाड़ियों से होगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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