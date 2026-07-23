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नेक्सॉन ईवी की टेंशन बढ़ाने आई Kia की नई eSUV, मिलेगी 526 KM तक की रेंज, 39 मिनट में 80% चार्ज

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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किआ सिरोस ईवी की इंडियन मार्केट में एंट्री हो गई है। कंपनी की यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 526 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती है। इसमें आपको 30 इंच का ट्रिनिटी डिस्प्ले भी मिलेगा।

नेक्सॉन ईवी की टेंशन बढ़ाने आई Kia की नई eSUV, मिलेगी 526 KM तक की रेंज, 39 मिनट में 80% चार्ज
Kia Syros EV
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Kia India ने भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी Syros EV को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.49 लाख रुपये है। नई सिरोस ईवी का डिजाइन पेट्रोल और डीजल मॉडल से काफी मिलता-जुलता है, लेकिन इसमें कई EV-स्पेसिफिक चेंज और नए फीचर्स दिए गए हैं। इसकी डिलीवरी 30 जुलाई से शुरू होगी। सिरोस ईवी की क्लेम्ड रेंज 526 किलोमीटर तक की है। इसकी सीधी टक्कर नेक्सॉन ईवी से होगी। आइए डीटेल में जानते हैं सिरोस ईवी में कंपनी क्या कुछ खास ऑफर कर रही है।

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कीमत और वेरिएंट

किआ सिरोस ईवी की 42kWh बैटरी वाले HTK वेरिएंट की कीमत 13.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। वहीं, 51.4kWh Extended Range (ER) मॉडल की शुरुआती कीमत 16.99 लाख रुपये रखी गई है। इसका टॉप मॉडल X-Line ER 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध होगा। कंपनी इसे HTK, HTK+, HTX, HTK+ ER, HTX ER, HTX+ ER और X-Line ER समेत टोटल सात वेरिएंट में ऑफर कर रही है, ताकि ग्राहक अपने बजट और जरूरत के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चुन सकें।

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पेट्रोल और डीजल मॉडल जैसा ओवरऑल लुक

नई सिरोस ईवी का ओवरऑल डिजाइन ICE (पेट्रोल-डीजल) मॉडल जैसा ही रखा गया है, लेकिन इसमें कुछ खास बदलाव किए गए हैं। एसयूवी में Closed Digital Tiger Face ग्रिल, नए डिजाइन के बंपर, आइस क्यूब एलईडी हेडलैंप, Star Map LED लाइटिंग, एयरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स और फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं। कंपनी इस एसयूवी को 9 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में लेकर आई है। इनमें मैट ग्रेफाइट रंग केवल टॉप X-Line वेरिएंट में मिलेगा।

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30-इंच ट्रिनिटी डिस्प्ले वाला प्रीमियम केबिन

केबिन का लेआउट नॉर्मल सिरोस जैसा है, लेकिन इसमें कई प्रीमियम फीचर्स ऐड किए गए हैं। सबसे बड़ी खूबी 30-इंच ट्रिनिटी डिस्प्ले है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और क्लाइमेट कंट्रोल इंटरफेस एक साथ दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 8-स्पीकर Harman Kardon साउंड सिस्टम, आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड ड्राइवर सीट, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर और 16 लीटर का फ्रंक ट्रंक भी मिलता है।

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526KM तक की रेंज

Kia Syros EV दो बैटरी ऑप्शन - 42kWh बैटरी पैक ( क्लेम्ड रेंज 443 किलोमीटर) और 51.4kWh बैटरी पैक ( क्लेम्ड रेंज 526 किलोमीटर) के साथ आती है। 526 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज के साथ सिरोस ईवी अपने सेगमेंट की पहली इलेक्ट्रिक SUV बन गई है, जो 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज ऑफर करती है। बड़े बैटरी पैक वाला मॉडल 0 से 100 kmph की रफ्तार सिर्फ 8.1 सेकेंड में पकड़ सकता है। वहीं, 100kW DC फास्ट चार्जर की मदद से बैटरी को 10% से 80% तक केवल 39 मिनट में चार्ज किया जा सकता है।

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गजब की सेफ्टी

सेफ्टी के लिए सिरोस ईवी में 6 एयरबैग, 16 ऑटोनॉमस फंक्शन वाला Level-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, चारों तरफ पार्किंग सेंसर, ESC, हिल-स्टार्ट असिस्ट, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

(Photo: NDTV Automate)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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