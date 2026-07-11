नेक्सन EV की 'टेंशन बढ़ाने' आ रही ये eSUV, सिंगल चार्ज पर 520Km दौड़ेगी; लाइफटाइम बैटरी वारंटी मिलेगी

ऑनलाइन शेयर की गई डिटेल के अनुसार, किआ सिरोस EV को 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है। ये बैटरी साइज हुंडई क्रेटा EV और किआ कैरेंस क्लाविस EV में पहले से मौजूद बैटरी साइज जैसे ही हैं।

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किआ इंडिया भारतीय बाजार के लिए अपना इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो बढ़ाने वाली है। दरअसल, कंपनी जल्द ही सिरोस EV लॉन्च करने वाली है। ऐसे में लॉन्च से पहले इसकी अहम जानकारी ऑनलाइन सामने आ गई है। कंपनी ने अभी तक इन डिटेल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये जानकारी कंपनी की मौजूदा EV लाइनअप और स्ट्रेटजी से मेल खाती है। सिरोस EV भारत में किआ की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे कैरेंस क्लैविस EV से नीचे रखा जाएगा। वहीं, भारतीय बाजार में इसका मुकाबला टाटा नेक्सन EV, मारुति ई-विटारा, टोयोटा ईबेला, महिंद्रा XUV 400 जैसे मॉडल से होगा।

ऑनलाइन शेयर की गई डिटेल के अनुसार, किआ सिरोस EV को 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है। ये बैटरी साइज हुंडई क्रेटा EV और किआ कैरेंस क्लाविस EV में पहले से मौजूद बैटरी साइज जैसे ही हैं। हालांकि, एक जैसी बैटरी कैपेसिटी होने के बावजूद, सिरोस EV से ज्यादा ड्राइविंग रेंज मिलने की उम्मीद है। क्रेटा EV और कैरेंस क्लाविस EV दोनों की तुलना में सिरोस छोटी और हल्की है। इस वजह से इसकी रेंज ज्यादा होने की उम्मीद है।

किआ सिरोस EV के बैटरी पैक से संभावित रेंज

42 kWh बैटरी के साथ करीब 443Km तक की रेंज का दावा

51.4 kWh बैटरी के साथ करीब 520Km तक की रेंज का दावा

अगर यह सच है, तो ये आंकड़े सिरोस EV को अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक SUV में से एक बना देंगे। ऑनलाइन सामने आई एक और खास जानकारी ओनरशिप पैकेज से जुड़ी है। खबर है कि कंपनी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी 15 साल या लाइफटाइम बैटरी वारंटी दे सकती है, जो भारत में उपलब्ध सबसे व्यापक बैटरी कवरेज प्लान में से एक होगा। इस गाड़ी के साथ 3 साल की स्टैंडर्ड गाड़ी वारंटी भी मिलने की उम्मीद है, जिसे 7 साल या 1.6 लाख किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकेगा।

सिरोस EV का एक्सटीरियर और इंटीरियर

सिरोस EV को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान पहले भी कई बार देखा जा चुका है। ये अपने ICE वर्जन से काफी मिलता-जुलता होगा। उम्मीद है कि इसमें वही अनोखी स्टाइलिंग जारी रहेगी, जिसमें एक बॉक्सी आकार और ऊंचाई वाला स्टांस होगा। स्पाई फोटोज से संकेत मिला है कि पैसेंजर साइड के सामने वाले फेंडर पर एक चार्जिंग फ्लैप होगा। उम्मीद है कि इसमें अनोखे बंपर और शायद अलग तरह के एलॉय व्हील भी होंगे। हालांकि, यह उम्मीद न करें कि यह ICE वर्जन से बहुत ज्यादा अलग होगी, ठीक वैसे ही जैसे कैरेंस क्लाविस और उसका इलेक्ट्रिक वर्जन है।