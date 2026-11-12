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Kia की इस इलेक्ट्रिक कार का जलवा, पिछले महीने हर 3 में से 2 ग्राहकों ने इसी को खरीदा

By Kumar Prashant Singh
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किआ सिरोस ईवी इंडियन मार्केट में शानदार परफॉर्म कर रही है। अक्टूबर 2026 में कंपनी की टोटल इलेक्ट्रिक कार सेल में इस अकेले मॉडल की हिस्सेदारी करीब 63 फीसदी रही। यानी किआ की हर तीन इलेक्ट्रिक कारों में से लगभग दो सिरोस ईवी थीं।

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किआ की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार Syros EV इंडियन मार्केट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। अक्टूबर 2026 में कंपनी की टोटल इलेक्ट्रिक कार सेल में इस अकेले मॉडल की हिस्सेदारी करीब 63% रही। यानी किआ की ईवी कार के हर तीन में से दो ग्राहकों ने पिछले महीने इसी को खरीदा। इसी का नतीजा है कि अक्टूबर 2026 में इसकी 880 यूनिट रजिस्टर हुईं। कंपनी की दूसरी इलेक्ट्रिक कार कारेन्स क्लाविस ईवी काफी पीछे रही। VAHAN के रजिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक अक्टूबर में किआ की टोटल 1,404 इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर हुईं। इनमें सिरोस ईवी की 880 यूनिट और कारेन्स क्लाविस ईवी की 519 यूनिट शामिल थीं।

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वहीं, महंगी EV6 और EV9 की कुल मिलाकर सिर्फ 5 यूनिट रजिस्टर हुईं। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले किआ के ईवी रजिस्ट्रेशन में 86.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर 2025 में कंपनी की 753 इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर हुई थीं। हालांकि, सितंबर 2026 के 1,437 रजिस्ट्रेशन के मुकाबले अक्टूबर का आंकड़ा थोड़ा कम रहा।

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सिरोस ईवी बनी किआ की सबसे बड़ी ईवी सेलर

किआ सिरोस ईवी को जुलाई 2026 में 13.49 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया था। यह कंपनी की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। यह 5-सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जबकि कारेन्स क्लाविस ईवी में तीन रो और ज्यादा सीटिंग स्पेस मिलता है। कम कीमत और कॉम्पैक्ट साइज के चलते सिरोस ईवी उन ग्राहकों के लिए एक ऑप्शन बनती है, जिन्हें बड़ी 6 या 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार की जरूरत नहीं है। इसका बॉक्सी डिजाइन हर किसी को पसंद आए, यह जरूरी नहीं है, लेकिन केबिन में अच्छा स्पेस मिलता है।

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चार मीटर से छोटी होने के बावजूद इसमें पीछे की सीट्स को स्लाइड और रिक्लाइन करने की सुविधा दी गई है। कुछ वेरिएंट में रियर सीट वेंटिलेशन भी मिलता है। अक्टूबर में सिरोस ईवी की 880 यूनिट रजिस्टर हुईं, जो सितंबर की 878 यूनिट के लगभग बराबर हैं। इससे संकेत मिलता है कि फिलहाल इसकी बिक्री हर महीने करीब 900 यूनिट के आसपास बनी हुई है। यह कारेन्स क्लाविस से भी करीब 70 फीसदी ज्यादा है।

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बेस वेरिएंट की सबसे ज्यादा डिमांड

वेरिएंट के हिसाब से देखें, तो सिरोस ईवी के एंट्री-लेवल HTK की 455 यूनिट रजिस्टर हुईं। यह टोटल सेल के आधे से भी ज्यादा है। इसके बाद HTX की 132 और X-Line की 116 यूनिट रजिस्टर हुईं। इससे पता चलता है कि ग्राहक इसके किफायती वेरिएंट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बैटरी पैक के मामले में भी 42kWh वाला वर्जन आगे रहा। अक्टूबर में इसकी 562 यूनिट रजिस्टर हुईं, जबकि बड़े 51.4kWh बैटरी पैक वाली 318 यूनिट बिकीं। सितंबर में 42kWh और 51.4kWh वर्जन का आंकड़ा क्रमशः 471 और 407 यूनिट था।

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443 km तक की ARAI रेंज

किआ के मुताबिक 42kWh बैटरी पैक वाली सिरोस ईवी की ARAI रेंज 443 किलोमीटर है। वहीं, 51.4kWh बैटरी पैक वाला वर्जन 526 किलोमीटर की रेंज देता है। ध्यान रहे कि ये टेस्टिंग साइकिल के आंकड़े हैं और रियल यूज में रेंज अलग हो सकती है। कीमत की बात करें, तो 42kWh वर्जन 13.49 लाख से 15.99 लाख रुपये के बीच आते हैं। जबकि, बड़ी बैटरी वाले वर्जन की कीमत 16.99 लाख रुपये से शुरू होती है।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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