Kia की इस इलेक्ट्रिक कार का जलवा, पिछले महीने हर 3 में से 2 ग्राहकों ने इसी को खरीदा

किआ सिरोस ईवी इंडियन मार्केट में शानदार परफॉर्म कर रही है। अक्टूबर 2026 में कंपनी की टोटल इलेक्ट्रिक कार सेल में इस अकेले मॉडल की हिस्सेदारी करीब 63 फीसदी रही। यानी किआ की हर तीन इलेक्ट्रिक कारों में से लगभग दो सिरोस ईवी थीं।

किआ सिरोस ईवी की शानदार सेल

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Kia Syros EV

किआ की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार Syros EV इंडियन मार्केट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। अक्टूबर 2026 में कंपनी की टोटल इलेक्ट्रिक कार सेल में इस अकेले मॉडल की हिस्सेदारी करीब 63% रही। यानी किआ की ईवी कार के हर तीन में से दो ग्राहकों ने पिछले महीने इसी को खरीदा। इसी का नतीजा है कि अक्टूबर 2026 में इसकी 880 यूनिट रजिस्टर हुईं। कंपनी की दूसरी इलेक्ट्रिक कार कारेन्स क्लाविस ईवी काफी पीछे रही। VAHAN के रजिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक अक्टूबर में किआ की टोटल 1,404 इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर हुईं। इनमें सिरोस ईवी की 880 यूनिट और कारेन्स क्लाविस ईवी की 519 यूनिट शामिल थीं।

वहीं, महंगी EV6 और EV9 की कुल मिलाकर सिर्फ 5 यूनिट रजिस्टर हुईं। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले किआ के ईवी रजिस्ट्रेशन में 86.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर 2025 में कंपनी की 753 इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर हुई थीं। हालांकि, सितंबर 2026 के 1,437 रजिस्ट्रेशन के मुकाबले अक्टूबर का आंकड़ा थोड़ा कम रहा।

सिरोस ईवी बनी किआ की सबसे बड़ी ईवी सेलर किआ सिरोस ईवी को जुलाई 2026 में 13.49 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया था। यह कंपनी की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। यह 5-सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जबकि कारेन्स क्लाविस ईवी में तीन रो और ज्यादा सीटिंग स्पेस मिलता है। कम कीमत और कॉम्पैक्ट साइज के चलते सिरोस ईवी उन ग्राहकों के लिए एक ऑप्शन बनती है, जिन्हें बड़ी 6 या 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार की जरूरत नहीं है। इसका बॉक्सी डिजाइन हर किसी को पसंद आए, यह जरूरी नहीं है, लेकिन केबिन में अच्छा स्पेस मिलता है।

चार मीटर से छोटी होने के बावजूद इसमें पीछे की सीट्स को स्लाइड और रिक्लाइन करने की सुविधा दी गई है। कुछ वेरिएंट में रियर सीट वेंटिलेशन भी मिलता है। अक्टूबर में सिरोस ईवी की 880 यूनिट रजिस्टर हुईं, जो सितंबर की 878 यूनिट के लगभग बराबर हैं। इससे संकेत मिलता है कि फिलहाल इसकी बिक्री हर महीने करीब 900 यूनिट के आसपास बनी हुई है। यह कारेन्स क्लाविस से भी करीब 70 फीसदी ज्यादा है।

बेस वेरिएंट की सबसे ज्यादा डिमांड वेरिएंट के हिसाब से देखें, तो सिरोस ईवी के एंट्री-लेवल HTK की 455 यूनिट रजिस्टर हुईं। यह टोटल सेल के आधे से भी ज्यादा है। इसके बाद HTX की 132 और X-Line की 116 यूनिट रजिस्टर हुईं। इससे पता चलता है कि ग्राहक इसके किफायती वेरिएंट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बैटरी पैक के मामले में भी 42kWh वाला वर्जन आगे रहा। अक्टूबर में इसकी 562 यूनिट रजिस्टर हुईं, जबकि बड़े 51.4kWh बैटरी पैक वाली 318 यूनिट बिकीं। सितंबर में 42kWh और 51.4kWh वर्जन का आंकड़ा क्रमशः 471 और 407 यूनिट था।