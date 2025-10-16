₹8.68 लाख की SUV, उसके ऊपर ₹1.6 लाख की छूट; अपने सेगमेंट की इस फीचर किंग कार पर बंपर ऑफर; मौका चूकने वाले पछताएंगे

संक्षेप: दिवाली में किआ साइरोस (Kia Syros) पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दे रही है। किआ अपनी साइरोस पर इस महीने 1.60 लाख तक की भारी छूट दे रही है। आइए इस डिस्काउंट ऑफर की डिटेल जानते हैं।

अगर आप इस फेस्टिव सीजन में एक नई कॉम्पैक्ट SUV खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकती है। मार्केट में अपने दमदार फीचर्स और स्टाइलिश डिजाइन के लिए पहचानी जाने वाली किआ साइरोस (Kia Syros) अब बंपर डिस्काउंट के साथ कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की नई 'डील किंग' बनकर उभरी है। जी हां, किआ अपनी साइरोस पर 1.6 लाख रुपये तक की भारी छूट मिल रही है, जो इसे सेगमेंट में सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर देती है।

क्यों है साइरोस खास?

किआ की हर कार की तरह, साइरोस भी फीचर्स के मामले में किसी से पीछे नहीं है। यह सिर्फ एक स्टाइलिश कॉम्पैक्ट SUV नहीं, बल्कि ढेर सारी प्रीमियम सुविधाओं का खजाना है।

सेगमेंट-ब्रेकिंग फीचर

गर्मी हो या लंबा सफर, पीछे बैठने वालों के लिए सुविधा जरूरी है। साइरोस इस मामले में सेगमेंट को एक कदम आगे ले जाती है। इसमें पीछे की सीटों पर वेंटिलेटेड सीट बेस (Ventilated Seat Base) का फीचर मिलता है, जो इस सेगमेंट की किसी अन्य कार में शायद ही देखने को मिले। यह फीचर लंबी यात्राओं को बहुत आरामदायक बना देता है।

इंजन का दमदार परफॉर्मेंस

इंजन के मामले में साइरोस अपने लोकप्रिय भाई किआ सोनेट (Kia Sonet) के ही कई पॉवरफुल इंजन (केवल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को छोड़कर) विकल्प शेयर करती है।

इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (120 hp) और 1.5-लीटर डीजल इंजन (116 hp) का विकल्प मिलता है, जो आपको पावर और माइलेज का शानदार संतुलन देते हैं। ट्रांसमिशन में मैनुअल और एडवांस DCT/टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक दोनों का विकल्प उपलब्ध है।

प्रीमियम फीचर्स की लंबी लिस्ट

सायरॉस फीचर्स से भरी हुई है। इसमें कई वैरिएंट में एक बड़ा 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ (कुछ वैरिएंट में), ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) और 6 एयरबैग जैसे सुरक्षा फीचर्स भी मिलते हैं।

कीमत और छूट का गणित

किआ साइरोस की एक्स-शोरूम कीमत 9.82 लाख से शुरू होकर 15.93 लाख तक जाती है। इस कीमत रेंज में 1.6 लाख तक की छूट मिलना एक बहुत बड़ी बचत है। यह छूट मॉडल और वैरिएंट के आधार पर अलग-अलग हो सकती है, जिसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल हो सकते हैं।