₹8.68 लाख की SUV, उसके ऊपर ₹1.6 लाख की छूट; अपने सेगमेंट की इस फीचर किंग कार पर बंपर ऑफर; मौका चूकने वाले पछताएंगे

संक्षेप: दिवाली में किआ साइरोस (Kia Syros) पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दे रही है। किआ अपनी साइरोस पर इस महीने 1.60 लाख तक की भारी छूट दे रही है। आइए इस डिस्काउंट ऑफर की डिटेल जानते हैं।

Thu, 16 Oct 2025 01:20 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Kia Syrosarrow

अगर आप इस फेस्टिव सीजन में एक नई कॉम्पैक्ट SUV खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकती है। मार्केट में अपने दमदार फीचर्स और स्टाइलिश डिजाइन के लिए पहचानी जाने वाली किआ साइरोस (Kia Syros) अब बंपर डिस्काउंट के साथ कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की नई 'डील किंग' बनकर उभरी है। जी हां, किआ अपनी साइरोस पर 1.6 लाख रुपये तक की भारी छूट मिल रही है, जो इसे सेगमेंट में सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर देती है।

ये भी पढ़ें:Kia Syros vs Sonet: कम पैसे में कौन सी SUV रहेगी बेस्ट? प्राइस में कितना अंतर?

क्यों है साइरोस खास?

किआ की हर कार की तरह, साइरोस भी फीचर्स के मामले में किसी से पीछे नहीं है। यह सिर्फ एक स्टाइलिश कॉम्पैक्ट SUV नहीं, बल्कि ढेर सारी प्रीमियम सुविधाओं का खजाना है।

सेगमेंट-ब्रेकिंग फीचर

गर्मी हो या लंबा सफर, पीछे बैठने वालों के लिए सुविधा जरूरी है। साइरोस इस मामले में सेगमेंट को एक कदम आगे ले जाती है। इसमें पीछे की सीटों पर वेंटिलेटेड सीट बेस (Ventilated Seat Base) का फीचर मिलता है, जो इस सेगमेंट की किसी अन्य कार में शायद ही देखने को मिले। यह फीचर लंबी यात्राओं को बहुत आरामदायक बना देता है।

इंजन का दमदार परफॉर्मेंस

इंजन के मामले में साइरोस अपने लोकप्रिय भाई किआ सोनेट (Kia Sonet) के ही कई पॉवरफुल इंजन (केवल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को छोड़कर) विकल्प शेयर करती है।

इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (120 hp) और 1.5-लीटर डीजल इंजन (116 hp) का विकल्प मिलता है, जो आपको पावर और माइलेज का शानदार संतुलन देते हैं। ट्रांसमिशन में मैनुअल और एडवांस DCT/टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक दोनों का विकल्प उपलब्ध है।

प्रीमियम फीचर्स की लंबी लिस्ट

सायरॉस फीचर्स से भरी हुई है। इसमें कई वैरिएंट में एक बड़ा 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ (कुछ वैरिएंट में), ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) और 6 एयरबैग जैसे सुरक्षा फीचर्स भी मिलते हैं।

कीमत और छूट का गणित

किआ साइरोस की एक्स-शोरूम कीमत 9.82 लाख से शुरू होकर 15.93 लाख तक जाती है। इस कीमत रेंज में 1.6 लाख तक की छूट मिलना एक बहुत बड़ी बचत है। यह छूट मॉडल और वैरिएंट के आधार पर अलग-अलग हो सकती है, जिसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:ग्राहक 7 साल तक बिना टेंशन दौड़ा पाएंगे किआ कार, कंपनी ने कर दिया ये बड़ा ऐलान

अगर आप एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV की तलाश में हैं, जो स्टाइलिश लुक, दमदार इंजन और प्रीमियम फीचर्स का बेहतरीन मेल हो, तो किआ साइरोस निश्चित रूप से आपकी चेकलिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। जब इस पर 1.6 लाख तक की छूट मिल रही हो, तो यह एक ऐसा मौका है, जिसे छोड़ना समझदारी नहीं होगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
