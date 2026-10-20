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360° कैमरा, वेंटिलेटेड सीटें, बोस ऑडियो; लॉन्च के पहले महीने इस हाइब्रिड 7-सीटर को इतने लोगों ने खरीदा

By Narendra Jijhontiya
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सितंबर में किआ इंडिया की मंथली होल सेल 32,017 यूनिट रही, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा भी है। पिछले साल के मुकाबले यह 41% अधिक है। यह पहली बार था जब कंपनी ने एक महीने में 30,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार किया।

Kia Sorento sells 1,739 units in its first month since launch
पहले महीने ऐसी रही इस 7-सीटर की ऐसी सेल
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किआ मोटर्स की ऑल न्यू सोरेंटो SUV ने भारतीय बाजार में अपनी सेल का पहला महीना बिता दिया है। कंपनी ने यह SUV 4 सितंबर करो लॉन्च की थी। वहीं, इसकी डिलिवरी भी तुंरत शुरू कर दी थी। ऐसे में सोरेंटो ने सितंबर के लिमिटेड डे सेल में 1,739 यूनिट की होलसेल दर्ज की। वहीं, कंपनी ने लॉन्च से पहले अगस्त में डीलर्स के पास इसकी 365 यूनिट भेजी थी, जिसे मिलाकर सोरेंटो की होल सेल 2,104 यूनिट रही। भले ही सोरेंटो के लिए ये शुरूआत छोटी हो, लेकिन इसने अपनी उपस्थित बाजार में दर्ज करा दी है।

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सितंबर में किआ इंडिया की मंथली होल सेल 32,017 यूनिट रही, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा भी है। पिछले साल के मुकाबले यह 41% अधिक है। यह पहली बार था जब कंपनी ने एक महीने में 30,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार किया। इसने अक्टूबर 2025 की 29,556 यूनिट्स के अपने पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि सोरेंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 27.99 लाख रुपए है। भारतीय बाजार के लिए ब्रांड की पहली स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेशकश भी है।

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सोरेंटो में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेगा
किआ सोरेंटो की सबसे बड़ी खासियत इसमें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और डीजल इंजन का ऑप्शन मिलना है। हाइब्रिड वर्जन में इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सोरेंटो भारत में कंपनी की पहली हाइब्रिड पैसेंजर कार बन गई है। कम्बशन इंजन लगभग 180PS की पावर और 265Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 2.2-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है।

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इसमें कई फीचर्स और इक्विपमेंट मिलते हैं। इसमें वैरिएंट के आधार पर कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। जैसे, इसमें डुअल डिजिटल डिस्प्ले, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स (ADAS), कई पार्किंग सेंसर्स और रडार-बेस्ड सेफ्टी फंक्शंस और कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड टेलगेट, 360-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा शामिल है। इंडिया-स्पेसिफिक सोरेंटो में किआ का AI-बेस्ड असिस्टेंट भी मिलता है।

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सोरेंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 27.99 लाख रुपए है। कॉन्फिगरेशन के आधार पर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन की कीमत लगभग 29.49 लाख रुपए से शुरू होती है। इससे सोरेंटो प्रीमियम SUV बाजार में एक दिलचस्प स्थिति में आ जाती है। इसकी कीमत कई मेनस्ट्रीम थ्री-रो वाली SUV के हायर वैरिएंट से मेल खाती है, जबकि कुछ पारंपरिक प्रीमियम फुल-साइज SUV से कम है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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