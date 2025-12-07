Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़kia sorento premium three-row suv is preparing for its entry into india in 2026
भारत में इस प्रीमियम तीन-रो SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही किआ, जानिए कब होगी एंट्री

भारत में इस प्रीमियम तीन-रो SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही किआ, जानिए कब होगी एंट्री

संक्षेप:

किआ 2026 में भारत के प्रीमियम तीन-रो SUV सेगमेंट में बड़ा कदम रखने की तैयारी कर रही है। कंपनी अब सीधे स्कोडा कोडियाक और आने वाली VW टायरॉन को टक्कर देने के लिए किआ सोरेंटो लॉन्च करने की तैयारी में है।

Dec 07, 2025 07:43 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Kia Sorentoarrow

किआ 2026 में भारत के प्रीमियम तीन-रो SUV सेगमेंट में बड़ा कदम रखने की तैयारी कर रही है। किआ EV6, EV9 और Syros जैसे मॉडलों के बाद कंपनी अब सीधे स्कोडा कोडियाक और आने वाली VW टायरॉन को टक्कर देने के लिए किआ सोरेंटो लॉन्च करने की तैयारी में है। ग्लोबली D-सेगमेंट SUV के रूप में पहचानी जाने वाली सोरेंटो अपनी चौथी जनरेशन में है। इसे 2020 में पेश किया गया था और 2023 में इसका फेसलिफ्ट आया। कंपनी ने इसका लेटेस्ट प्रोटोटाइप भारत में टेस्टिंग के लिए इंपोर्ट कर लिया है। उम्मीद है कि दिवाली 2026 के आसपास इसे भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
Maruti Suzuki Victoris
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
अभी ऑफर पाएं

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

किआ सोरेंटो का डिजाइन काफी एलिगेंट और प्रीमियम दिखता है। यह ब्रांड के हाल के मॉडलों के मुकाबले ज्यादा सिंपल और क्लासी नजर आता है। इसमें वर्टिकल LED हेडलैम्प्स, T-शेप DRLs, बड़ा रेक्टेंगुलर ग्रिल और यूनिक डायगोनल LED पैटर्न वाले टेल लैंप मिलते हैं। ग्लोबली यह SUV 20-इंच अलॉय व्हील्स के साथ मिलती है लेकिन भारत में कंपनी 19-इंच व्हील्स देने की संभावना है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Kia Sorento

Kia Sorento

₹ 25 - 30 लाख

मुझे सूचित करें
BYD Atto 3

BYD Atto 3

₹ 24.99 - 33.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Invicto

Maruti Suzuki Invicto

₹ 25.51 - 29.22 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Elroq

Skoda Elroq

₹ 25 - 35 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BYD eMAX 7

BYD eMAX 7

₹ 26.9 - 29.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

मॉडर्न होगी कार की केबिन

इंटीरियर की बात करें तो किआ सोरेंटो का केबिन काफी मॉडर्न और मिनिमलिस्टिक डिजाइन पर बेस्ड है। इसमें हॉरिजॉन्टल डैशबोर्ड, ऑफ-सेंटर लोगो वाला फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वाली साफ-सुथरी सेंटर कंसोल मिलती है। सबसे खास इसकी डुअल 12.3-इंच डिजिटल स्क्रीन है जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरी इंफोटेनमेंट यूनिट के रूप में काम करती है। यह दोनों किआ के लेटेस्ट ccNC ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती हैं।

मिलेगा हाइब्रिड पावरट्रेन

भारत में किआ सोरेंटो को केवल हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ लाने की संभावना है। इसमें 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलता है जो 236bhp की पावर और 380 Nm टॉर्क जेनरेट करती है। इसके साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा। यह 0 से 100 km/h की रफ्तार 8.8 सेकंड में पकड़ लेता है। भारत में इस 7-सीटर की कीमत लगभग 35 लाख रुपये हो सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Kia Cars Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।