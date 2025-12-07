भारत में इस प्रीमियम तीन-रो SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही किआ, जानिए कब होगी एंट्री
किआ 2026 में भारत के प्रीमियम तीन-रो SUV सेगमेंट में बड़ा कदम रखने की तैयारी कर रही है। किआ EV6, EV9 और Syros जैसे मॉडलों के बाद कंपनी अब सीधे स्कोडा कोडियाक और आने वाली VW टायरॉन को टक्कर देने के लिए किआ सोरेंटो लॉन्च करने की तैयारी में है। ग्लोबली D-सेगमेंट SUV के रूप में पहचानी जाने वाली सोरेंटो अपनी चौथी जनरेशन में है। इसे 2020 में पेश किया गया था और 2023 में इसका फेसलिफ्ट आया। कंपनी ने इसका लेटेस्ट प्रोटोटाइप भारत में टेस्टिंग के लिए इंपोर्ट कर लिया है। उम्मीद है कि दिवाली 2026 के आसपास इसे भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा।
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
किआ सोरेंटो का डिजाइन काफी एलिगेंट और प्रीमियम दिखता है। यह ब्रांड के हाल के मॉडलों के मुकाबले ज्यादा सिंपल और क्लासी नजर आता है। इसमें वर्टिकल LED हेडलैम्प्स, T-शेप DRLs, बड़ा रेक्टेंगुलर ग्रिल और यूनिक डायगोनल LED पैटर्न वाले टेल लैंप मिलते हैं। ग्लोबली यह SUV 20-इंच अलॉय व्हील्स के साथ मिलती है लेकिन भारत में कंपनी 19-इंच व्हील्स देने की संभावना है।
मॉडर्न होगी कार की केबिन
इंटीरियर की बात करें तो किआ सोरेंटो का केबिन काफी मॉडर्न और मिनिमलिस्टिक डिजाइन पर बेस्ड है। इसमें हॉरिजॉन्टल डैशबोर्ड, ऑफ-सेंटर लोगो वाला फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वाली साफ-सुथरी सेंटर कंसोल मिलती है। सबसे खास इसकी डुअल 12.3-इंच डिजिटल स्क्रीन है जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरी इंफोटेनमेंट यूनिट के रूप में काम करती है। यह दोनों किआ के लेटेस्ट ccNC ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती हैं।
मिलेगा हाइब्रिड पावरट्रेन
भारत में किआ सोरेंटो को केवल हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ लाने की संभावना है। इसमें 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलता है जो 236bhp की पावर और 380 Nm टॉर्क जेनरेट करती है। इसके साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा। यह 0 से 100 km/h की रफ्तार 8.8 सेकंड में पकड़ लेता है। भारत में इस 7-सीटर की कीमत लगभग 35 लाख रुपये हो सकती है।
