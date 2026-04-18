फॉर्च्यूनर की टेंशन बढ़ाने आ रही Kia की ये नई SUV, दिल्ली में टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; मिलेगा तगड़ा माइलेज

Apr 18, 2026 03:26 pm IST

भारतीय सड़कों पर दबदबा बनाने के लिए किआ इंडिया अब एक बड़े दांव की तैयारी कर रही है। कंपनी जल्द ही प्रीमियम थ्री-रो SUV सेगमेंट में अपनी मशहूर एसयूवी सोरेंटो हाइब्रिड (Sorento Hybrid) उतारने वाली है।

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भारतीय सड़कों पर दबदबा बनाने के लिए किआ इंडिया अब एक बड़े दांव की तैयारी कर रही है। कंपनी जल्द ही प्रीमियम थ्री-रो SUV सेगमेंट में अपनी मशहूर एसयूवी सोरेंटो हाइब्रिड (Sorento Hybrid) उतारने वाली है। हाल ही में इस दमदार 7-सीटर SUV को दिल्ली के पास पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। हालांकि, टेस्टिंग के दौरान गाड़ी पूरी तरह से ढकी हुई थी। बता दें कि भारतीय मार्केट में इसका सीधा मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर और स्कोडा कोडियाक जैसी गाड़ियों से होगा। एनडीटीवी ऑटो के अनुसार, साल 2026 तक इसे लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन सोरेंटो के लुक और डिजाइन की बात करें तो यह काफी लंबी और चौड़ी नजर आती है। लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि यह लगभग 4.8 मीटर लंबी होगी। इसका डिजाइन काफी हद तक किया की ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज पर बेस्ड है जिसमें वर्टिकल हेडलैंप्स और अपराइट सिल्हूट मिलता है। ग्लोबल मार्केट में इस SUV की चौड़ाई 1,900 mm और ऊंचाई 1,700 mm है। जबकि इसका व्हीलबेस 2,815 mm का है। बड़े 19-इंच के अलॉय व्हील्स इसकी प्रीमियम अपील को और ज्यादा बढ़ाते हैं।

इतनी हो सकती है कीमत गाड़ी के पिछले हिस्से में भी वर्टिकल टेललाइट्स दी गई हैं। यह SUV किया के पोर्टफोलियो में सेल्टोस और कैरेंस से ऊपर फिट होगी। हालांकि, टेस्टिंग के दौरान इसके इंटीरियर की झलक नहीं मिल पाई है। हालांकि, इसमें एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, एडवांस टचस्क्रीन सिस्टम और प्रीमियम मटीरियल वाला केबिन देखने को मिल सकता है। कीमत और मार्केट के मुकाबले को देखें तो किा सोरेंटो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 30 लाख रुपये के आसपास रह सकती है।