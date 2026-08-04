Kia की नई SUV बढ़ाने वाली है टोयोटा फॉर्च्यूनर की टेंशन, 4 सितंबर को होगी धमाकेदार एंट्री

किआ की नई एसयूवी की भारत में एंट्री होने वाली है। यह एसयूवी 4 सितंबर को लॉन्च होगी। एसयूवी में हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आ सकती है। इसकी टक्कर टोयोटा फॉर्च्यूनर से होगी।

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Kia की नई एसयूवी इंडियन मार्केट में एंट्री करने वाली है। इस अपकमिंग एसयूवी का नाम Kia Sorento है और यह 4 सितंबर 2026 को लॉन्च होने वाली है। यह एसयूवी कंपनी की लाइनअप में सेल्टॉस से ऊपर वाले सेगमेंट में आएगी। भारत में किआ की सबसे बड़ी ICE एसयूवी बनने के साथ ही यह हाइब्रिड एसयूवी सेगमेंट में भी कंपनी की एंट्री कराएगी। इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर और स्कोडा कोडिएक जैसी एसयूवी से होगा। आइए जानते हैं कि कंपनी सोरेन्टो में क्या कुछ खास ऑफर करने वाली है।

दमदार डिजाइन और बड़ा साइज सोरेन्टो का डिजाइन बोल्ड होने के साथ प्रीमियम भी है। इसमें वर्टिकल LED हेडलैंप और टेल-लैंप, T-शेप DRLs, चौड़ी Tiger Nose ग्रिल, मस्कुलर बंपर और ड्यूल-टोन अलॉय व्हील मिलते हैं। एसयूवी में हल्के फ्लेयर्ड व्हील आर्च भी दिए गए हैं। ग्लोबल मॉडल की लंबाई 4,815mm, चौड़ाई 1,900mm और ऊंचाई 1,700mm है। इसका व्हीलबेस 2,815mm है। अगर भारत आने वाले मॉडल में भी यही डायमेंशन बरकरार रहते हैं, तो सोरेन्टो अपने सेगमेंट की बड़ी SUVs में शामिल होगी।

6 और 7-सीटर केबिन सोरेन्टो को भारत में 6-सीटर और 7-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में लॉन्च किया जा सकता है। केबिन में प्रीमियम डिजाइन के साथ ड्यूल 12.3-इंच डिस्प्ले, फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, वर्टिकल AC वेंट्स और रोटरी ड्राइव सेलेक्टर मिल सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, पावर्ड ड्राइवर सीट, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर और हेड-अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। सेफ्टी के लिए कंपनी इसमें Level 2 ADAS भी दे सकती है।

हाइब्रिड और डीजल इंजन का ऑप्शन सोरेन्टो को भारत में हाइब्रिड और डीजल दोनों पावरट्रेन ऑप्शन में लॉन्च किया जा सकता है। हाइब्रिड वर्जन में 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिल सकती है। इसका कंबाइन्ड आउटपुट करीब 238hp और 380Nm होने की उम्मीद है। इसके अलावा 2.2-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी दिया जा सकता है, जो करीब 202hp की पावर और 441Nm का टॉर्क पैदा करता है। दोनों इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की संभावना है। ग्लोबल मॉडल में FWD और AWD दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं, लेकिन भारत में कौन सा ड्राइवट्रेन कॉन्फिगरेशन मिलेगा, इसके लिए लॉन्च तक का इंतजार करना होगा।