सोनेट की लाइनअप में हुआ बड़ा फेरबदल, कंपनी ने हमेशा के लिए बंद किए कई सारे वैरिएंट; देखें नई लिस्ट
कंपनी ने इस कार के उन वैरिएंट को लाइनअप से हटाया है जिनकी बिक्री कम था या ग्राहकों इनकी डिमांड नहीं कर रहे थे। कंपनी में भी बड़ा बदलाव 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मिलने वाले iMT गियरबॉक्स ऑप्शन में किया है।
किआ इंडिया ने अपनी एंट्री लेवल सोनेट SUV को कुछ वैरिएंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। कंपनी ने इस कार के उन वैरिएंट को लाइनअप से हटाया है जिनकी बिक्री कम था या ग्राहकों इनकी डिमांड नहीं कर रहे थे। कंपनी में भी बड़ा बदलाव 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मिलने वाले iMT गियरबॉक्स ऑप्शन में किया है। पहले मिलने वाले टर्बो पेट्रोल iMT वैरिएंट्स, जैसे कि HTK+ टर्बो पेट्रोल iMT और HTX टर्बो पेट्रोल iMT अब बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद, 1.0L टर्बो पेट्रोल iMT का ऑप्शन अब केवल HTK (O) और HTK+ (O) ट्रिम लेवल्स में ही उपलब्ध है। सोनेट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.45 लाख रुपए है।
|सोनेट के इंजन और वैरिएंट वाइज एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|पेट्रोल MT
|टर्बो पेट्रोल iMT
|टर्बो पेट्रोल DCT
|डीजल MT
|डीजल AT
|HTE
|7.45
|-
|-
|-
|-
|HTE(O)
|7.88
|-
|-
|9.29
|10
|HTK(O)
|8.89
|9.34
|10
|10
|11.09
|HTK+
|9.28
|-
|-
|10.65
|11.45
|HTK+(0)
|9.76
|10.29
|11.09
|11.15
|11.95
|HTX
|-
|-
|11.84
|11.6
|12.39
|GTX+
|-
|-
|13.85
|-
|14.46
|X-Line
|-
|-
|13.89
|-
|-
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सोनेट के इंजन और वैरिएंट वाइज एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो पेट्रोल MT के HTE वैरिएंट की कीमत 7.45 लाख रुपए, HTE(O) वैरिएंट की कीमत 7.88 लाख रुपए, HTK(O) वैरिएंट की कीमत 8.89 लाख रुपए और HTK+ वैरिएंट की कीमत 9.28 लाख रुपए और HTK+(0) वैरिएंट की कीमत 9.76 लाख रुपए है। टर्बो पेट्रोल iMT के HTK(O) वैरिएंट की कीमत 9.34 लाख रुपए और HTK+(0) वैरिएंट की कीमत 10.29 लाख रुपए है।
टर्बो पेट्रोल DCT के HTK(O) वैरिएंट की कीमत 10 लाख रुपए, HTK+(0) वैरिएंट की कीमत 11.09 लाख रुपए, HTX वैरिएंट की कीमत 11.84 लाख रुपए, GTX+ वैरिएंट की कीमत 13.85 लाख रुपए और X-Line वैरिएंट की कीमत 13.89 लाख रुपए है। डीजल MT के HTE(O) वैरिएंट की कीमत 9.29 लाख रुपए, HTK(O) वैरिएंट की कीमत 10 लाख रुपए, HTK+ वैरिएंट की कीमत 10.65 लाख रुपए, HTK+(0) वैरिएंट की कीमत 11.15 लाख रुपए और HTX वैरिएंट की कीमत 11.6 लाख रुपए है।
डीजल AT के HTE(O) वैरिएंट की कीमत 10 लाख रुपए, HTK(O) वैरिएंट की कीमत 11.09 लाख रुपए, HTK+ वैरिएंट की कीमत 11.45 लाख रुपए, HTK+(0) वैरिएंट की कीमत 11.95 लाख रुपए, HTX वैरिएंट की कीमत 12.39 लाख रुपए और GTX+ वैरिएंट की कीमत 14.46 लाख रुपए है।
किआ सोनेट के इंजन ऑप्शन
सोनेट में 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, इसमें पहला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 120bhp की अधिकतम पावर और 172Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा इंजन 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल से लैस है, जो 83bhp की अधिकतम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, तीसरा ऑप्शन 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो अधिकतम 116bhp की पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
किआ सोनेट के सेफ्टी फीचर्स
सोनेट में सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के अलावा 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा, ग्राहकों इसमें लेवल-1 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) भी दिया गया है। सोनेट का सेगमेंट में टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा XUV3XO, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर जैसे कई मॉडल से देखने को मिलता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें