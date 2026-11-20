कंपनी ने इस कार के उन वैरिएंट को लाइनअप से हटाया है जिनकी बिक्री कम था या ग्राहकों इनकी डिमांड नहीं कर रहे थे। कंपनी में भी बड़ा बदलाव 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मिलने वाले iMT गियरबॉक्स ऑप्शन में किया है।

सोनेट की लाइनअप में हुआ बड़ा फेरबदल

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किआ इंडिया ने अपनी एंट्री लेवल सोनेट SUV को कुछ वैरिएंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। कंपनी ने इस कार के उन वैरिएंट को लाइनअप से हटाया है जिनकी बिक्री कम था या ग्राहकों इनकी डिमांड नहीं कर रहे थे। कंपनी में भी बड़ा बदलाव 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मिलने वाले iMT गियरबॉक्स ऑप्शन में किया है। पहले मिलने वाले टर्बो पेट्रोल iMT वैरिएंट्स, जैसे कि HTK+ टर्बो पेट्रोल iMT और HTX टर्बो पेट्रोल iMT अब बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद, 1.0L टर्बो पेट्रोल iMT का ऑप्शन अब केवल HTK (O) और HTK+ (O) ट्रिम लेवल्स में ही उपलब्ध है। सोनेट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.45 लाख रुपए है।

सोनेट के इंजन और वैरिएंट वाइज एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पेट्रोल MT टर्बो पेट्रोल iMT टर्बो पेट्रोल DCT डीजल MT डीजल AT HTE 7.45 - - - - HTE(O) 7.88 - - 9.29 10 HTK(O) 8.89 9.34 10 10 11.09 HTK+ 9.28 - - 10.65 11.45 HTK+(0) 9.76 10.29 11.09 11.15 11.95 HTX - - 11.84 11.6 12.39 GTX+ - - 13.85 - 14.46 X-Line - - 13.89 - -

सोनेट के इंजन और वैरिएंट वाइज एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो पेट्रोल MT के HTE वैरिएंट की कीमत 7.45 लाख रुपए, HTE(O) वैरिएंट की कीमत 7.88 लाख रुपए, HTK(O) वैरिएंट की कीमत 8.89 लाख रुपए और HTK+ वैरिएंट की कीमत 9.28 लाख रुपए और HTK+(0) वैरिएंट की कीमत 9.76 लाख रुपए है। टर्बो पेट्रोल iMT के HTK(O) वैरिएंट की कीमत 9.34 लाख रुपए और HTK+(0) वैरिएंट की कीमत 10.29 लाख रुपए है।

टर्बो पेट्रोल DCT के HTK(O) वैरिएंट की कीमत 10 लाख रुपए, HTK+(0) वैरिएंट की कीमत 11.09 लाख रुपए, HTX वैरिएंट की कीमत 11.84 लाख रुपए, GTX+ वैरिएंट की कीमत 13.85 लाख रुपए और X-Line वैरिएंट की कीमत 13.89 लाख रुपए है। डीजल MT के HTE(O) वैरिएंट की कीमत 9.29 लाख रुपए, HTK(O) वैरिएंट की कीमत 10 लाख रुपए, HTK+ वैरिएंट की कीमत 10.65 लाख रुपए, HTK+(0) वैरिएंट की कीमत 11.15 लाख रुपए और HTX वैरिएंट की कीमत 11.6 लाख रुपए है।

डीजल AT के HTE(O) वैरिएंट की कीमत 10 लाख रुपए, HTK(O) वैरिएंट की कीमत 11.09 लाख रुपए, HTK+ वैरिएंट की कीमत 11.45 लाख रुपए, HTK+(0) वैरिएंट की कीमत 11.95 लाख रुपए, HTX वैरिएंट की कीमत 12.39 लाख रुपए और GTX+ वैरिएंट की कीमत 14.46 लाख रुपए है।

किआ सोनेट के इंजन ऑप्शन

सोनेट में 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, इसमें पहला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 120bhp की अधिकतम पावर और 172Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा इंजन 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल से लैस है, जो 83bhp की अधिकतम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, तीसरा ऑप्शन 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो अधिकतम 116bhp की पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।