इस SUV की डिमांड अचानक ही 200% तक बढ़ गई; ये पंच, फ्रोंक्स, क्रेटा, नेक्सना, ब्रेजा या स्कॉर्पियो नहीं

संक्षेप:

जब टॉप-10 SUV को उनकी सालाना ग्रोथ के हिसाब से देखा जाता है तब किआ सोनेट लिस्ट में सबसे ऊपर आ गई। इस कॉम्पैक्ट SUV की सालाना ग्रोथ 182% की रही। बता दें दिसंबर 2024 में इसकी 3,337 यूनिट बिकी थीं। जो दिसंबर 2025 में बढ़कर 9,418 यूनिट हो गईं। चलिए एक बार ईयरली ग्रोथ के हिसाब से सेल्स रिपोर्ट देखते हैं।

Jan 10, 2026 11:27 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश के SUV सेगमेंट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का दबदबा इस कदर बढ़ चुका है कि ये देखते ही देखते देश की नंबर-1 SUV बन गई। दिसंबर की सेल्स रिपोर्ट में फ्रोंक्स ने सभी को चौंकाते हुए पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। खास बात ये है कि दिसंबर से पहले लगातार तीन महीने नंबर-1 रहने वाली नेक्सन भी इसके सामने पीछे रह गई। हालांकि, जब टॉप-10 SUV को उनकी सालाना ग्रोथ के हिसाब से देखा जाता है तब किआ सोनेट लिस्ट में सबसे ऊपर आ गई। इस कॉम्पैक्ट SUV की सालाना ग्रोथ 182% की रही। बता दें दिसंबर 2024 में इसकी 3,337 यूनिट बिकी थीं। जो दिसंबर 2025 में बढ़कर 9,418 यूनिट हो गईं। चलिए एक बार ईयरली ग्रोथ के हिसाब से सेल्स रिपोर्ट देखते हैं।

सालाना ग्रोथ (YoY) क हिसाब से टॉप-10 SUVs दिसंबर 2025
रैंकमॉडलदिसंबर 2025दिसंबर 2024YoY %
1किआ सोनेट9,4183,337182%
2मारुति सुजुकी फ्रोंक्स20,70610,75293%
3टाटा नेक्सन19,37513,53643%
4महिंद्रा XUV 3XO9,4227,00035%
5महिंद्रा स्कॉर्पियो15,88512,19530%
6महिंद्रा थार9,3397,65922%
7टाटा पंच15,98015,0736%
8हुंडई क्रेटा13,15412,6084%
9मारुति सुजुकी ब्रेजा17,70417,3362%
10हुंडई वेन्यू10,32210,2651%

किआ सोनेट की दिसंबर 2025 में 9,418 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 3,337 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 182% की सालाना ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की दिसंबर 2025 में 20,706 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 10,752 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 93% की सालाना ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की दिसंबर 2025 में 19,375 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 13,536 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 43% की सालाना ग्रोथ मिली।

महिंद्रा XUV 3XO की दिसंबर 2025 में 9,422 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 7,000 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 35% की सालाना ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की दिसंबर 2025 में 15,885 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 12,195 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की सालाना ग्रोथ मिली। महिंद्रा थार की दिसंबर 2025 में 9,339 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 7,659 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 22% की सालाना ग्रोथ मिली। टाटा पंच की दिसंबर 2025 में 15,980 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 15,073 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6% की सालाना ग्रोथ मिली।

हुंडई क्रेटा की दिसंबर 2025 में 13,154 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 12,608 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की सालाना ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ब्रेजा की दिसंबर 2025 में 17,704 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 17,336 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की सालाना ग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की दिसंबर 2025 में 10,322 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 10,265 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की सालाना ग्रोथ मिली।

नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
