इस SUV की डिमांड अचानक ही 200% तक बढ़ गई; ये पंच, फ्रोंक्स, क्रेटा, नेक्सना, ब्रेजा या स्कॉर्पियो नहीं
जब टॉप-10 SUV को उनकी सालाना ग्रोथ के हिसाब से देखा जाता है तब किआ सोनेट लिस्ट में सबसे ऊपर आ गई। इस कॉम्पैक्ट SUV की सालाना ग्रोथ 182% की रही। बता दें दिसंबर 2024 में इसकी 3,337 यूनिट बिकी थीं। जो दिसंबर 2025 में बढ़कर 9,418 यूनिट हो गईं। चलिए एक बार ईयरली ग्रोथ के हिसाब से सेल्स रिपोर्ट देखते हैं।
देश के SUV सेगमेंट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का दबदबा इस कदर बढ़ चुका है कि ये देखते ही देखते देश की नंबर-1 SUV बन गई। दिसंबर की सेल्स रिपोर्ट में फ्रोंक्स ने सभी को चौंकाते हुए पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। खास बात ये है कि दिसंबर से पहले लगातार तीन महीने नंबर-1 रहने वाली नेक्सन भी इसके सामने पीछे रह गई। हालांकि, जब टॉप-10 SUV को उनकी सालाना ग्रोथ के हिसाब से देखा जाता है तब किआ सोनेट लिस्ट में सबसे ऊपर आ गई। इस कॉम्पैक्ट SUV की सालाना ग्रोथ 182% की रही। बता दें दिसंबर 2024 में इसकी 3,337 यूनिट बिकी थीं। जो दिसंबर 2025 में बढ़कर 9,418 यूनिट हो गईं। चलिए एक बार ईयरली ग्रोथ के हिसाब से सेल्स रिपोर्ट देखते हैं।
|सालाना ग्रोथ (YoY) क हिसाब से टॉप-10 SUVs दिसंबर 2025
|रैंक
|मॉडल
|दिसंबर 2025
|दिसंबर 2024
|YoY %
|1
|किआ सोनेट
|9,418
|3,337
|182%
|2
|मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
|20,706
|10,752
|93%
|3
|टाटा नेक्सन
|19,375
|13,536
|43%
|4
|महिंद्रा XUV 3XO
|9,422
|7,000
|35%
|5
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|15,885
|12,195
|30%
|6
|महिंद्रा थार
|9,339
|7,659
|22%
|7
|टाटा पंच
|15,980
|15,073
|6%
|8
|हुंडई क्रेटा
|13,154
|12,608
|4%
|9
|मारुति सुजुकी ब्रेजा
|17,704
|17,336
|2%
|10
|हुंडई वेन्यू
|10,322
|10,265
|1%
किआ सोनेट की दिसंबर 2025 में 9,418 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 3,337 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 182% की सालाना ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की दिसंबर 2025 में 20,706 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 10,752 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 93% की सालाना ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की दिसंबर 2025 में 19,375 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 13,536 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 43% की सालाना ग्रोथ मिली।
महिंद्रा XUV 3XO की दिसंबर 2025 में 9,422 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 7,000 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 35% की सालाना ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की दिसंबर 2025 में 15,885 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 12,195 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की सालाना ग्रोथ मिली। महिंद्रा थार की दिसंबर 2025 में 9,339 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 7,659 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 22% की सालाना ग्रोथ मिली। टाटा पंच की दिसंबर 2025 में 15,980 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 15,073 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6% की सालाना ग्रोथ मिली।
हुंडई क्रेटा की दिसंबर 2025 में 13,154 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 12,608 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की सालाना ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ब्रेजा की दिसंबर 2025 में 17,704 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 17,336 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की सालाना ग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की दिसंबर 2025 में 10,322 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 10,265 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की सालाना ग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।