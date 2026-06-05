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किआ की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV हो गई इतनी महंगी, शोरूम जाने से पहले यहां देखें न्यू प्राइस लिस्ट

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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किआ ने अपने पोर्टफोलियो की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV सोनेट की कीमत में 0.22% या 1,700 रुपए तक का इजाफा किया है। पहले इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,31,900 रुपए थी, जो अब बढ़कर 7,33,500 रुपए हो गई है।

किआ की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV हो गई इतनी महंगी, शोरूम जाने से पहले यहां देखें न्यू प्राइस लिस्ट
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देश के अंदर कारों की कीमतों में इजाफा करने का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां हुंडई ने अपने पूरे पोर्टफोलियो की कीमत में बदलाव कर दिया है। तो दूसरी तरफ, उसकी सिस्टर कंपनी कही जाने वाली किआ मोटर्स ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। दरअसल, किआ ने अपने पोर्टफोलियो की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV सोनेट की कीमत में 0.22% या 1,700 रुपए तक का इजाफा किया है। पहले इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,31,900 रुपए थी, जो अब बढ़कर 7,33,500 रुपए हो गई है। ऐसे में आप इस SUV को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार इसकी वैरिएंट वाइज नई कीमतों को देख लीजिए।

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किआ सोनेट की नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026
1.2-लीटर नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HTERs. 7,31,900Rs. 7,33,500Rs. 1,6000.22%
HTE(O)Rs. 7,74,900Rs. 7,76,500Rs. 1,6000.21%
HTK(O)Rs. 8,75,900Rs. 8,77,600Rs. 1,7000.19%
HTK+(O)Rs. 9,62,900Rs. 9,64,600Rs. 1,7000.18%
HTK+Rs. 9,12,900Rs. 9,14,600Rs. 1,7000.19%
किआ सोनेट की नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026
1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल ACMT
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HTK(O)Rs. 9,14,900Rs. 9,16,600Rs. 1,7000.19%
HTK+(O)Rs. 10,09,900Rs. 10,11,600Rs. 1,7000.17%
किआ सोनेट की नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026
1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल ऑटो (DCT)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HTK(O)Rs. 9,94,900Rs. 9,96,600Rs. 1,7000.17%
HTK+(O)Rs. 10,89,900Rs. 10,91,600Rs. 1,7000.16%
HTXRs. 11,64,900Rs. 11,66,600Rs. 1,7000.15%
GTX+Rs. 13,55,900Rs. 13,57,600Rs. 1,7000.13%
X-LineRs. 13,69,900Rs. 13,71,600Rs. 1,7000.12%
किआ सोनेट की नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026
1.5-लीटर टर्बो डीजल मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HTE(O)Rs. 8,99,900Rs. 9,01,500Rs. 1,6000.18%
HTK+Rs. 10,35,900Rs. 10,37,600Rs. 1,7000.16%
HTK+(O)Rs. 10,85,900Rs. 10,87,600Rs. 1,7000.16%
HTXRs. 11.30,900Rs. 11,32,600Rs. 1,7000.15%
किआ सोनेट की नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026
1.5-लीटर टर्बो डीजल ऑटो (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
HTE(O)Rs. 9,79,900Rs. 9,81,500Rs. 1,6000.16%
HTK(O)Rs. 10,79,900Rs. 10,81,600Rs. 1,7000.16%
HTK+Rs. 11,15,900Rs. 11,17,600Rs. 1,7000.15%
HTK+(O)Rs. 11,65,900Rs. 11,67,600Rs. 1,7000.15%
HTX12,09,900Rs. 12,11,600Rs. 1,7000.14%
GTX+14,06,900Rs. 14,08,600Rs. 1,7000.12%

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किआ सोनेट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
सोनेट में 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, इसमें पहला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 120bhp की अधिकतम पावर और 172Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा इंजन 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल से लैस है, जो 83bhp की अधिकतम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, तीसरा ऑप्शन 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो अधिकतम 116bhp की पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

सेफ्टी के लिए सोनेट में 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के अलावा 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा, ग्राहकों इसमें लेवल-1 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) भी दिया गया है। सोनेट का सेगमेंट में टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा XUV3XO, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर जैसे कई मॉडल से देखने को मिलता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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