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किआ की सबसे सस्ती कार हो गई महंगी, लेने से पहले देख लो नई प्राइस लिस्ट; कहीं रुपए कम ना पड़ जाएं!

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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सोनेट के 1.2-लीटर NA पेट्रोल वैरिएंट की कीमतों में 7,300 रुपए से 9,300 रुपए के बीच बढ़ोतरी हुई है। 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल वैरिएंट के लिए यह 3,300 रुपए से 8,300 रुपए के बीच है और 1.5 लीटर टर्बो डीजल वैरिएंट के लिए 18,400 रुपए तक है। कंपनी ने कुछ वैरिएंट की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।

किआ की सबसे सस्ती कार हो गई महंगी, लेने से पहले देख लो नई प्राइस लिस्ट; कहीं रुपए कम ना पड़ जाएं!
Kia Sonet
EMI केवल9,571/ माह

कारों की कीमतें बढ़ाने वाली लिस्ट में अब किआ मोटर्स का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल, कंपनी ने इनपुट कॉस्ट में हो रही तेजी के चलते कारों की कीमतों में इजाफा किया है। कंपनी को हाई कमोडिटी और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का सामना करना पड़ रहा है। प्राइस हाइक का एक हिस्सा खुद उठाने के बाद अब कंपनी कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाल दिया है। इस लिस्ट में कंपनी की सबसे अफॉर्डेबल सॉनेट SUV भी शामिल है। कंपनी ने इसके वैरिएंट और पावरट्रेन के आधार पर कीमतों में बढ़ोतरी की है।

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Mahindra BE 6
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EMI केवल24,712/ माह
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Kia Seltos
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₹ 10.99 - 20.39 लाख
EMI केवल14,370/ माह
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सोनेट के 1.2-लीटर NA पेट्रोल वैरिएंट की कीमतों में 7,300 रुपए से 9,300 रुपए के बीच बढ़ोतरी हुई है। 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल वैरिएंट के लिए यह 3,300 रुपए से 8,300 रुपए के बीच है और 1.5 लीटर टर्बो डीजल वैरिएंट के लिए 18,400 रुपए तक है। कंपनी ने कुछ वैरिएंट की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।

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किआ सोनेट की नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026
1.2-लीटर नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल
वैरिएंटनई कीमतचेंज %
HTERs. 7,33,5000.22%
HTE(O)Rs. 7,76,5000.21%
HTK(O)Rs. 8,77,6000.19%
HTK+(O)Rs. 9,64,6000.18%
HTK+Rs. 9,14,6000.19%
किआ सोनेट की नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026
1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल ACMT
वैरिएंटनई कीमतचेंज %
HTK(O)Rs. 9,16,6000.19%
HTK+(O)Rs. 10,11,6000.17%
किआ सोनेट की नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026
1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल ऑटो (DCT)
वैरिएंटनई कीमतचेंज %
HTK(O)Rs. 9,96,6000.17%
HTK+(O)Rs. 10,91,6000.16%
HTXRs. 11,66,6000.15%
GTX+Rs. 13,57,6000.13%
X-LineRs. 13,71,6000.12%
किआ सोनेट की नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026
1.5-लीटर टर्बो डीजल मैनुअल
वैरिएंटनई कीमतचेंज %
HTE(O)Rs. 9,01,5000.18%
HTK+Rs. 10,37,6000.16%
HTK+(O)Rs. 10,87,6000.16%
HTXRs. 11,32,6000.15%
किआ सोनेट की नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026
1.5-लीटर टर्बो डीजल ऑटो (TC)
वैरिएंटनई कीमतचेंज %
HTE(O)Rs. 9,81,5000.16%
HTK(O)Rs. 10,81,6000.16%
HTK+Rs. 11,17,6000.15%
HTK+(O)Rs. 11,67,6000.15%
HTXRs. 12,11,6000.14%
GTX+Rs. 14,08,6000.12%
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किआ सोनेट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
सोनेट में 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, इसमें पहला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 120bhp की अधिकतम पावर और 172Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा इंजन 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल से लैस है, जो 83bhp की अधिकतम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, तीसरा ऑप्शन 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो अधिकतम 116bhp की पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

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सेफ्टी के लिए सोनेट में 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के अलावा 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा, ग्राहकों इसमें लेवल-1 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) भी दिया गया है। सोनेट का सेगमेंट में टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा XUV3XO, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर जैसे कई मॉडल से देखने को मिलता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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