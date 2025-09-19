किआ की सबसे ज्यादा बिकने वाली ये SUV हो गई ₹1.65 लाख सस्ती, कंपनी ने जारी की सभी वैरिएंट की लिस्ट
सरकार द्वारा GST में कटौती के बाद इस कार की कीमतों में अब 1.65 लाख रुपए तक की कटौती हो गई है। नए GST स्लैब में अब छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST लगेगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा।
किआ इंडिया ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली सोनेट SUV के सभी वैरिएंट की नई कीमतों की लिस्ट जारी कर दी है। सरकार द्वारा GST में कटौती के बाद इस कार की कीमतों में अब 1.65 लाख रुपए तक की कटौती हो गई है। नए GST स्लैब में अब छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST लगेगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। कुल मिलाकर अब सोनेट के तीनों इंजन ऑप्शन 1.5-लीटर डीजल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वैरिएंट को खरीदना आसान हो गया है। चलिए इसकी नई कीमतों पर एक नजर डालते हैं।
किआ सोनेट डीजल 1.5 की नई एक्स-शोरूम कीमतें
किआ सोनेट डीजल 1.5 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें 11.67% तक टैक्स कटौती की गई है। जिसके चलते इसके वैरिएंट में मिनिमम 1,01,491 रुपए और मैक्सिमम 1,64,471 रुपए की कमी आ गई है। इस इंजन वैरिएंट की शुरुआत कीमत अब 8,98,409 हो गई है। बता दें कि इस इंजन ऑप्शन में कुल 8 वैरिएंट आते हैं।
|किआ सोनेट डीजल 1.5 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
|नं
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|1
|HTE(O) 6MT
|9,99,900
|8,98,409
|1,01,491
|11.3
|2
|HTK(O) 6MT
|11,09,900
|9,93,929
|1,15,971
|11.67
|3
|HTK+ 6MT
|11,49,900
|10,29,748
|1,20,152
|11.67
|4
|HTK+(0) 6MT
|12,03,900
|10,78,103
|1,25,797
|11.67
|5
|HTX 6MT
|12,55,900
|11,24,668
|1,31,232
|11.67
|6
|HTX 6AT
|13,42,900
|12,02,574
|1,40,326
|11.67
|7
|GTX+ 6AT
|15,63,900
|14,00,474
|1,63,426
|11.67
|8
|GTX+ DT 6AT
|15,73,900
|14,09,429
|1,64,471
|11.67
किआ सोनेट पेट्रोल 1.0 की नई एक्स-शोरूम कीमतें
किआ सोनेट पेट्रोल 1.0 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें 9.87% तक टैक्स कटौती की गई है। जिसके चलते इसके वैरिएंट में मिनिमम 86,722 रुपए और मैक्सिमम 1,34,686 रुपए की कमी आ गई है। इस इंजन वैरिएंट की शुरुआत कीमत अब 8,79,178 हो गई है। बता दें कि इस इंजन ऑप्शन में कुल 9 वैरिएंट आते हैं।
|किआ सोनेट पेट्रोल 1.0 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
|नं
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|1
|HTK 6iMT
|9,65,900
|8,79,178
|86,722
|9.86
|2
|HTK(0) 6İMT
|9,99,900
|9,10,124
|89,776
|9.86
|3
|HTK+ 6iMT
|10,39,900
|9,46,531
|93,369
|9.86
|4
|HTK+(0) 6İMT
|11,03,900
|10,04,783
|99,117
|9.86
|5
|HTX 6iMT
|11,86,900
|10,80,328
|1,06,572
|9.86
|6
|HTX DCT
|12,73,900
|11,59,514
|1,14,386
|9.86
|7
|GTX+ DCT
|14,83,900
|13,50,652
|1,33,248
|9.87
|8
|GTX+ DT DCT
|14,93,900
|13,59,753
|1,34,147
|9.87
|9
|X Line DCT
|14,99,900
|13,65,214
|1,34,686
|9.87
किआ सोनेट पेट्रोल 5MT 1.2 की नई एक्स-शोरूम कीमतें
किआ सोनेट पेट्रोल 5MT 1.2 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें 9.55% तक टैक्स कटौती की गई है। जिसके चलते इसके वैरिएंट में मिनिमम 69,763 रुपए और मैक्सिमम 94,626 रुपए की कमी आ गई है। इस इंजन वैरिएंट की शुरुआत कीमत अब 7,30,137 हो गई है। बता दें कि इस इंजन ऑप्शन में कुल 6 वैरिएंट आते हैं।
|किआ सोनेट पेट्रोल 5MT 1.2 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
|नं
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|1
|HTE
|7,99,900
|7,30,137
|69,763
|9.55
|2
|HTE(O)
|8,43,900
|7,70,299
|73,601
|9.55
|3
|HTK
|9,23,900
|8,40,950
|82,950
|9.86
|4
|HTK(O)
|9,59,900
|8,73 717
|86,183
|9.86
|5
|HTK+
|9,99,900
|9,10,124
|89,776
|9.86
|6
|HTK+(0)
|10,53,900
|9,59,274
|94,626
|9.86
