Kia Sonet New Prices Post GST Up To Rs 1.65 Lakh Cut किआ की सबसे ज्यादा बिकने वाली ये SUV हो गई ₹1.65 लाख सस्ती, कंपनी ने जारी की सभी वैरिएंट की लिस्ट
Hindustan Hindi News
Kia Sonet New Prices Post GST Up To Rs 1.65 Lakh Cut

किआ की सबसे ज्यादा बिकने वाली ये SUV हो गई ₹1.65 लाख सस्ती, कंपनी ने जारी की सभी वैरिएंट की लिस्ट

सरकार द्वारा GST में कटौती के बाद इस कार की कीमतों में अब 1.65 लाख रुपए तक की कटौती हो गई है। नए GST स्लैब में अब छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST लगेगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 08:43 AM
Kia Sonetarrow

किआ इंडिया ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली सोनेट SUV के सभी वैरिएंट की नई कीमतों की लिस्ट जारी कर दी है। सरकार द्वारा GST में कटौती के बाद इस कार की कीमतों में अब 1.65 लाख रुपए तक की कटौती हो गई है। नए GST स्लैब में अब छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST लगेगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। कुल मिलाकर अब सोनेट के तीनों इंजन ऑप्शन 1.5-लीटर डीजल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वैरिएंट को खरीदना आसान हो गया है। चलिए इसकी नई कीमतों पर एक नजर डालते हैं।

किआ सोनेट डीजल 1.5 की नई एक्स-शोरूम कीमतें
किआ सोनेट डीजल 1.5 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें 11.67% तक टैक्स कटौती की गई है। जिसके चलते इसके वैरिएंट में मिनिमम 1,01,491 रुपए और मैक्सिमम 1,64,471 रुपए की कमी आ गई है। इस इंजन वैरिएंट की शुरुआत कीमत अब 8,98,409 हो गई है। बता दें कि इस इंजन ऑप्शन में कुल 8 वैरिएंट आते हैं।

किआ सोनेट डीजल 1.5 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
नंवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
1HTE(O) 6MT9,99,9008,98,4091,01,49111.3
2HTK(O) 6MT11,09,9009,93,9291,15,97111.67
3HTK+ 6MT11,49,90010,29,7481,20,15211.67
4HTK+(0) 6MT12,03,90010,78,1031,25,79711.67
5HTX 6MT12,55,90011,24,6681,31,23211.67
6HTX 6AT13,42,90012,02,5741,40,32611.67
7GTX+ 6AT15,63,90014,00,4741,63,42611.67
8GTX+ DT 6AT15,73,90014,09,4291,64,47111.67
ये भी पढ़ें:₹9.82 लाख की इस 7-सीटर के सामने नहीं टिक पा रही इनोवा और स्कॉर्पियो; बनी नंबर-1

किआ सोनेट पेट्रोल 1.0 की नई एक्स-शोरूम कीमतें
किआ सोनेट पेट्रोल 1.0 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें 9.87% तक टैक्स कटौती की गई है। जिसके चलते इसके वैरिएंट में मिनिमम 86,722 रुपए और मैक्सिमम 1,34,686 रुपए की कमी आ गई है। इस इंजन वैरिएंट की शुरुआत कीमत अब 8,79,178 हो गई है। बता दें कि इस इंजन ऑप्शन में कुल 9 वैरिएंट आते हैं।

किआ सोनेट पेट्रोल 1.0 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
नंवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
1HTK 6iMT9,65,9008,79,17886,7229.86
2HTK(0) 6İMT9,99,9009,10,12489,7769.86
3HTK+ 6iMT10,39,9009,46,53193,3699.86
4HTK+(0) 6İMT11,03,90010,04,78399,1179.86
5HTX 6iMT11,86,90010,80,3281,06,5729.86
6HTX DCT12,73,90011,59,5141,14,3869.86
7GTX+ DCT14,83,90013,50,6521,33,2489.87
8GTX+ DT DCT14,93,90013,59,7531,34,1479.87
9X Line DCT14,99,90013,65,2141,34,6869.87
ये भी पढ़ें:₹6 लाख भी नहीं हुंडई की इस SUV की कीमत, अब कंपनी दे रही ₹50000 का डिस्काउंट

किआ सोनेट पेट्रोल 5MT 1.2 की नई एक्स-शोरूम कीमतें
किआ सोनेट पेट्रोल 5MT 1.2 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें 9.55% तक टैक्स कटौती की गई है। जिसके चलते इसके वैरिएंट में मिनिमम 69,763 रुपए और मैक्सिमम 94,626 रुपए की कमी आ गई है। इस इंजन वैरिएंट की शुरुआत कीमत अब 7,30,137 हो गई है। बता दें कि इस इंजन ऑप्शन में कुल 6 वैरिएंट आते हैं।

किआ सोनेट पेट्रोल 5MT 1.2 की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
नंवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
1HTE7,99,9007,30,13769,7639.55
2HTE(O)8,43,9007,70,29973,6019.55
3HTK9,23,9008,40,95082,9509.86
4HTK(O)9,59,9008,73 71786,1839.86
5HTK+9,99,9009,10,12489,7769.86
6HTK+(0)10,53,9009,59,27494,6269.86
