सेल्टोस को छोड़ किआ की इस सस्ती SUV पर टूटे लोग, 31 दिन में 10,998 ग्राहकों ने खरीदी; कीमत ₹7.30 लाख
किआ सेल्टोस (Kia Seltos) को छोड़कर लोग सोनेट SUV को चुन रहे हैं। 31 दिन में 10,998 ग्राहकों ने सोनेट खरीदी है। टॉप-25 कारों की लिस्ट में किआ सोनेट 18वें नंबर पर रही। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
जनवरी 2026 में किआ इंडिया (Kia India) ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय बाजार में उसकी पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। इस महीने कंपनी का प्रदर्शन न सिर्फ बेहतर रहा, बल्कि टॉप-25 कारों की लिस्ट में किआ (Kia) सबसे तेजी से बढ़ने वाली कार निर्माता (OEM) बनकर उभरी। इस लिस्ट में किआ सोनेट 18वें नंबर पर रही। इस SUV ने पिछले महीने 10,998 यूनिट की सेल हासिल की। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
किआ सोनेट बनी कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कार
जनवरी 2026 में किआ सोनेट (Kia Sonet) ने कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की। इस कॉम्पैक्ट SUV की 10,998 यूनिट्स बिकीं, जिससे यह किआ की नंबर-1 कार बन गई। सोनेट की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसका स्टाइलिश डिजाइन, फीचर-लोडेड केबिन और पेट्रोल-डीजल दोनों विकल्पों में बेहतर माइलेज माना जा रहा है। शहरी ग्राहकों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी सोनेट की डिमांड तेजी से बढ़ी है, जिससे किआ को मजबूत वॉल्यूम सपोर्ट मिला।
जनवरी 2026 में टॉप-25 कारों की बिक्री
|रैंक
|कार मॉडल
|Jan 2026 बिक्री
|Jan 2025 बिक्री
|अंतर (यूनिट)
|YoY ग्रोथ (%)
|मार्केट शेयर (%)
|1
|Tata Nexon / EV
|23,365
|15,397
|7,968
|51.75
|6.74
|2
|Maruti Dzire
|19,629
|15,383
|4,246
|27.60
|5.66
|3
|Tata Punch / EV
|19,257
|16,231
|3,026
|18.64
|5.55
|4
|Hyundai Creta / EV
|17,921
|18,522
|-601
|-3.24
|5.17
|5
|Maruti Ertiga
|17,892
|14,248
|3,644
|25.58
|5.16
|6
|Maruti Swift
|17,806
|17,081
|725
|4.24
|5.13
|7
|Maruti Brezza
|17,486
|14,747
|2,739
|18.57
|5.04
|8
|Maruti Baleno
|16,782
|19,965
|-3,183
|-15.94
|4.84
|9
|Mahindra Scorpio / N
|15,542
|15,442
|100
|0.65
|4.48
|10
|Maruti Victoris
|15,240
|0
|15,240
|–
|4.39
|11
|Maruti Wagon R
|15,118
|24,078
|-8,960
|-37.21
|4.36
|12
|Mahindra Thar / ROXX
|13,418
|7,557
|5,861
|77.56
|3.87
|13
|Maruti Fronx
|13,353
|15,192
|-1,839
|-12.11
|3.85
|14
|Hyundai Venue
|12,413
|11,106
|1,307
|11.77
|3.58
|15
|Maruti Alto
|12,314
|11,352
|962
|8.47
|3.55
|16
|Maruti Eeco
|11,914
|11,250
|664
|5.90
|3.43
|17
|Mahindra Bolero
|11,841
|8,682
|3,159
|36.39
|3.41
|18
|Kia Sonet
|10,998
|7,194
|3,804
|52.88
|3.17
|19
|Kia Seltos
|10,639
|6,470
|4,169
|64.44
|3.07
|20
|Mahindra XUV 7XO / 700
|10,133
|8,399
|1,734
|20.65
|2.92
|21
|Toyota Innova + Hycross
|9,455
|9,780
|-325
|-3.32
|2.73
|22
|Toyota Hyryder
|9,156
|4,941
|4,215
|85.31
|2.64
|23
|Mahindra XUV 3XO
|8,845
|8,454
|391
|4.63
|2.55
|24
|Tata Tiago
|8,349
|6,807
|1,542
|22.65
|2.41
|25
|Hyundai Aura
|7,978
|5,388
|2,590
|48.07
|2.30
|—
|कुल बिक्री
|3,46,844
|2,93,666
|53,178
|18.11
|100%
किआ सेल्टोस ने भी दिया जबरदस्त साथ
किआ सोनेट (Sonet) के अलावा किआ सेल्टोस (Kia Seltos) ने भी कंपनी की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई। जनवरी 2026 में किआ सेल्टोस (Kia Seltos) की 10,639 यूनिट्स बिकीं। मिड-साइज SUV सेगमेंट में किआ सेल्टोस (Kia Seltos) लगातार क्रेटा को कड़ी टक्कर दे रही है और इसका फेसलिफ्ट व अपडेटेड फीचर्स ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे हैं। सोनेट (Sonet) और सेल्टोस (Seltos) दोनों मॉडल मिलकर किआ (Kia) की कुल बिक्री की रीढ़ बने हुए हैं।
टॉप-25 में किआ सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड
जनवरी 2026 में किआ (Kia) ने साल-दर-साल (YoY) आधार पर 58.35% की शानदार ग्रोथ दर्ज की, जो टॉप-25 कार ब्रांड्स में सबसे ज्यादा रही। यह ग्रोथ दिखाती है कि किआ (Kia) की प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी और भारतीय बाजार की समझ बिल्कुल सटीक बैठ रही है।
जनवरी 2026 में किआ (Kia) का प्रदर्शन साफ संकेत देता है कि कंपनी आने वाले महीनों में भी मजबूत बनी रहेगी। सोनेट (Sonet) की बेस्ट-सेलर पोजिशन और सेल्टोस (Seltos) की स्थिर डिमांड ने किआ (Kia) को भारत के सबसे तेजी से बढ़ते ब्रांड्स में शामिल कर दिया है। अगर यही रफ्तार बनी रही, तो किआ (Kia) आने वाले समय में मार्केट में और बड़ी छलांग लगा सकती है।
