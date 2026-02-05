Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Kia Sonet is the company's best-selling model in January 2026, Check all details
सेल्टोस को छोड़ किआ की इस सस्ती SUV पर टूटे लोग, 31 दिन में 10,998 ग्राहकों ने खरीदी; कीमत ₹7.30 लाख

सेल्टोस को छोड़ किआ की इस सस्ती SUV पर टूटे लोग, 31 दिन में 10,998 ग्राहकों ने खरीदी; कीमत ₹7.30 लाख

संक्षेप:

किआ सेल्टोस (Kia Seltos) को छोड़कर लोग सोनेट SUV को चुन रहे हैं। 31 दिन में 10,998 ग्राहकों ने सोनेट खरीदी है। टॉप-25 कारों की लिस्ट में किआ सोनेट 18वें नंबर पर रही। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Feb 05, 2026 05:26 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

जनवरी 2026 में किआ इंडिया (Kia India) ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय बाजार में उसकी पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। इस महीने कंपनी का प्रदर्शन न सिर्फ बेहतर रहा, बल्कि टॉप-25 कारों की लिस्ट में किआ (Kia) सबसे तेजी से बढ़ने वाली कार निर्माता (OEM) बनकर उभरी। इस लिस्ट में किआ सोनेट 18वें नंबर पर रही। इस SUV ने पिछले महीने 10,998 यूनिट की सेल हासिल की। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:नंबर-1 पर मारुति, लेकिन नंबर-2 की बाजी मार ले गई ये कंपनी, महिंद्रा, हुंडई पीछे

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Kia Sonet

Kia Sonet

₹ 7.3 - 14.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Seltos

Kia Seltos

₹ 10.99 - 20.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Sorento

Kia Sorento

₹ 25 - 30 लाख

मुझे सूचित करें
Kia Sportage

Kia Sportage

₹ 25 लाख

मुझे सूचित करें
Kia Carnival

Kia Carnival

₹ 63.91 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Carens

Kia Carens

₹ 10.99 - 12.77 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

किआ सोनेट बनी कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कार

जनवरी 2026 में किआ सोनेट (Kia Sonet) ने कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की। इस कॉम्पैक्ट SUV की 10,998 यूनिट्स बिकीं, जिससे यह किआ की नंबर-1 कार बन गई। सोनेट की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसका स्टाइलिश डिजाइन, फीचर-लोडेड केबिन और पेट्रोल-डीजल दोनों विकल्पों में बेहतर माइलेज माना जा रहा है। शहरी ग्राहकों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी सोनेट की डिमांड तेजी से बढ़ी है, जिससे किआ को मजबूत वॉल्यूम सपोर्ट मिला।

जनवरी 2026 में टॉप-25 कारों की बिक्री

रैंककार मॉडलJan 2026 बिक्रीJan 2025 बिक्रीअंतर (यूनिट)YoY ग्रोथ (%)मार्केट शेयर (%)
1Tata Nexon / EV23,36515,3977,96851.756.74
2Maruti Dzire19,62915,3834,24627.605.66
3Tata Punch / EV19,25716,2313,02618.645.55
4Hyundai Creta / EV17,92118,522-601-3.245.17
5Maruti Ertiga17,89214,2483,64425.585.16
6Maruti Swift17,80617,0817254.245.13
7Maruti Brezza17,48614,7472,73918.575.04
8Maruti Baleno16,78219,965-3,183-15.944.84
9Mahindra Scorpio / N15,54215,4421000.654.48
10Maruti Victoris15,240015,2404.39
11Maruti Wagon R15,11824,078-8,960-37.214.36
12Mahindra Thar / ROXX13,4187,5575,86177.563.87
13Maruti Fronx13,35315,192-1,839-12.113.85
14Hyundai Venue12,41311,1061,30711.773.58
15Maruti Alto12,31411,3529628.473.55
16Maruti Eeco11,91411,2506645.903.43
17Mahindra Bolero11,8418,6823,15936.393.41
18Kia Sonet10,9987,1943,80452.883.17
19Kia Seltos10,6396,4704,16964.443.07
20Mahindra XUV 7XO / 70010,1338,3991,73420.652.92
21Toyota Innova + Hycross9,4559,780-325-3.322.73
22Toyota Hyryder9,1564,9414,21585.312.64
23Mahindra XUV 3XO8,8458,4543914.632.55
24Tata Tiago8,3496,8071,54222.652.41
25Hyundai Aura7,9785,3882,59048.072.30
कुल बिक्री3,46,8442,93,66653,17818.11100%

किआ सेल्टोस ने भी दिया जबरदस्त साथ

किआ सोनेट (Sonet) के अलावा किआ सेल्टोस (Kia Seltos) ने भी कंपनी की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई। जनवरी 2026 में किआ सेल्टोस (Kia Seltos) की 10,639 यूनिट्स बिकीं। मिड-साइज SUV सेगमेंट में किआ सेल्टोस (Kia Seltos) लगातार क्रेटा को कड़ी टक्कर दे रही है और इसका फेसलिफ्ट व अपडेटेड फीचर्स ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे हैं। सोनेट (Sonet) और सेल्टोस (Seltos) दोनों मॉडल मिलकर किआ (Kia) की कुल बिक्री की रीढ़ बने हुए हैं।

टॉप-25 में किआ सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड

जनवरी 2026 में किआ (Kia) ने साल-दर-साल (YoY) आधार पर 58.35% की शानदार ग्रोथ दर्ज की, जो टॉप-25 कार ब्रांड्स में सबसे ज्यादा रही। यह ग्रोथ दिखाती है कि किआ (Kia) की प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी और भारतीय बाजार की समझ बिल्कुल सटीक बैठ रही है।

ये भी पढ़ें:नंबर-1 पर मारुति, लेकिन नंबर-2 की बाजी मार ले गई ये कंपनी, महिंद्रा, हुंडई पीछे

जनवरी 2026 में किआ (Kia) का प्रदर्शन साफ संकेत देता है कि कंपनी आने वाले महीनों में भी मजबूत बनी रहेगी। सोनेट (Sonet) की बेस्ट-सेलर पोजिशन और सेल्टोस (Seltos) की स्थिर डिमांड ने किआ (Kia) को भारत के सबसे तेजी से बढ़ते ब्रांड्स में शामिल कर दिया है। अगर यही रफ्तार बनी रही, तो किआ (Kia) आने वाले समय में मार्केट में और बड़ी छलांग लगा सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Kia Cars Kia Motors

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।