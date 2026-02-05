सेल्टोस को छोड़ किआ की इस सस्ती SUV पर टूटे लोग, 31 दिन में 10,998 ग्राहकों ने खरीदी; कीमत ₹7.30 लाख

संक्षेप: किआ सेल्टोस (Kia Seltos) को छोड़कर लोग सोनेट SUV को चुन रहे हैं। 31 दिन में 10,998 ग्राहकों ने सोनेट खरीदी है। टॉप-25 कारों की लिस्ट में किआ सोनेट 18वें नंबर पर रही। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

जनवरी 2026 में किआ इंडिया (Kia India) ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय बाजार में उसकी पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। इस महीने कंपनी का प्रदर्शन न सिर्फ बेहतर रहा, बल्कि टॉप-25 कारों की लिस्ट में किआ (Kia) सबसे तेजी से बढ़ने वाली कार निर्माता (OEM) बनकर उभरी। इस लिस्ट में किआ सोनेट 18वें नंबर पर रही। इस SUV ने पिछले महीने 10,998 यूनिट की सेल हासिल की। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

किआ सोनेट बनी कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कार

जनवरी 2026 में किआ सोनेट (Kia Sonet) ने कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की। इस कॉम्पैक्ट SUV की 10,998 यूनिट्स बिकीं, जिससे यह किआ की नंबर-1 कार बन गई। सोनेट की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसका स्टाइलिश डिजाइन, फीचर-लोडेड केबिन और पेट्रोल-डीजल दोनों विकल्पों में बेहतर माइलेज माना जा रहा है। शहरी ग्राहकों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी सोनेट की डिमांड तेजी से बढ़ी है, जिससे किआ को मजबूत वॉल्यूम सपोर्ट मिला।

जनवरी 2026 में टॉप-25 कारों की बिक्री

रैंक कार मॉडल Jan 2026 बिक्री Jan 2025 बिक्री अंतर (यूनिट) YoY ग्रोथ (%) मार्केट शेयर (%) 1 Tata Nexon / EV 23,365 15,397 7,968 51.75 6.74 2 Maruti Dzire 19,629 15,383 4,246 27.60 5.66 3 Tata Punch / EV 19,257 16,231 3,026 18.64 5.55 4 Hyundai Creta / EV 17,921 18,522 -601 -3.24 5.17 5 Maruti Ertiga 17,892 14,248 3,644 25.58 5.16 6 Maruti Swift 17,806 17,081 725 4.24 5.13 7 Maruti Brezza 17,486 14,747 2,739 18.57 5.04 8 Maruti Baleno 16,782 19,965 -3,183 -15.94 4.84 9 Mahindra Scorpio / N 15,542 15,442 100 0.65 4.48 10 Maruti Victoris 15,240 0 15,240 – 4.39 11 Maruti Wagon R 15,118 24,078 -8,960 -37.21 4.36 12 Mahindra Thar / ROXX 13,418 7,557 5,861 77.56 3.87 13 Maruti Fronx 13,353 15,192 -1,839 -12.11 3.85 14 Hyundai Venue 12,413 11,106 1,307 11.77 3.58 15 Maruti Alto 12,314 11,352 962 8.47 3.55 16 Maruti Eeco 11,914 11,250 664 5.90 3.43 17 Mahindra Bolero 11,841 8,682 3,159 36.39 3.41 18 Kia Sonet 10,998 7,194 3,804 52.88 3.17 19 Kia Seltos 10,639 6,470 4,169 64.44 3.07 20 Mahindra XUV 7XO / 700 10,133 8,399 1,734 20.65 2.92 21 Toyota Innova + Hycross 9,455 9,780 -325 -3.32 2.73 22 Toyota Hyryder 9,156 4,941 4,215 85.31 2.64 23 Mahindra XUV 3XO 8,845 8,454 391 4.63 2.55 24 Tata Tiago 8,349 6,807 1,542 22.65 2.41 25 Hyundai Aura 7,978 5,388 2,590 48.07 2.30 — कुल बिक्री 3,46,844 2,93,666 53,178 18.11 100%

किआ सेल्टोस ने भी दिया जबरदस्त साथ

किआ सोनेट (Sonet) के अलावा किआ सेल्टोस (Kia Seltos) ने भी कंपनी की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई। जनवरी 2026 में किआ सेल्टोस (Kia Seltos) की 10,639 यूनिट्स बिकीं। मिड-साइज SUV सेगमेंट में किआ सेल्टोस (Kia Seltos) लगातार क्रेटा को कड़ी टक्कर दे रही है और इसका फेसलिफ्ट व अपडेटेड फीचर्स ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे हैं। सोनेट (Sonet) और सेल्टोस (Seltos) दोनों मॉडल मिलकर किआ (Kia) की कुल बिक्री की रीढ़ बने हुए हैं।

टॉप-25 में किआ सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड

जनवरी 2026 में किआ (Kia) ने साल-दर-साल (YoY) आधार पर 58.35% की शानदार ग्रोथ दर्ज की, जो टॉप-25 कार ब्रांड्स में सबसे ज्यादा रही। यह ग्रोथ दिखाती है कि किआ (Kia) की प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी और भारतीय बाजार की समझ बिल्कुल सटीक बैठ रही है।