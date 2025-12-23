Hindustan Hindi News
Kia Sonet CSD Prices December 2025
सोनेट हो गई टैक्स फ्री! दिसंबर में खरीदने पर करीब ‌₹2 लाख से ज्यादा का फायदा, इतने में मिल रहा बेस मॉडल

सोनेट हो गई टैक्स फ्री! दिसंबर में खरीदने पर करीब ‌₹2 लाख से ज्यादा का फायदा, इतने में मिल रहा बेस मॉडल

संक्षेप:

कारों की एक्स-शोरूम कीमतों में कटौती की वजह से CSD पर मिलने वाली कारों की कीमतों में भी कटौती हुई है। Cars24 के मुताबिक, किआ सोनेट की CSD पर शुरुआती कीमत सिर्फ 7.60 लाख रुपए है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.41 लाख रुपए है। वैरिएंट के आधार पर सोनेट पर करीब 2 लाख रुपए का टैक्स बच रहा है।

Dec 23, 2025 10:46 am IST Narendra Jijhontiya
Kia Sonetarrow

नया GST आने से कारों की एक्स-शोरूम कीमतों में भारी कटौती हुई है। कारों की एंट्री से लेकर टॉप वैरिएंट तक सभी को खरीदना सस्ता हुआ है। ऐसे में कारों की एक्स-शोरूम कीमतें कम होने का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी पड़ा है। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर जवानों से 28% की जगह सिर्फ 14% GST ही लिया जाता है। हालांकि, कारों की एक्स-शोरूम कीमतों में कटौती की वजह से यहां मिलने वाली कारों की कीमतों में भी कटौती हुई है। Cars24 के मुताबिक, किआ सोनेट की CSD पर शुरुआती कीमत सिर्फ 7.60 लाख रुपए है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.41 लाख रुपए है। वैरिएंट के आधार पर सोनेट पर करीब 2 लाख रुपए का टैक्स बच रहा है।

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (CSD) पर स्विफ्ट की कीमतों के बारे में जानने से पहले CSD के बारे में समझते हैं। दरअसल, CSD रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एकमात्र स्वामित्व वाला उद्यम है। भारत में अहमदाबाद, बागडोगरा, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 34 CSD डिपो हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित है। भारतीय आबादी के एक चुनिंदा हिस्से को भोजन, चिकित्सा वस्तुओं, घरेलू आवश्यकताओं और यहां तक ​​कि कारों को अफॉर्डेबल कीमतों के साथ बेचते हैं। CSD से कार खरीदने के लिए एलिजेबल ग्राहकों में सर्विंग और रिटायर्ड सशस्त्र बल कर्मी, सैन्य कर्मियों की विधवाएं और भूतपूर्व सैनिक और डिफेंस सिविलियन शामिल हैं।

किआ सोनेट की CSD और एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटCSD प्राइस
सोनेट G1.2 HTK MT7.60 लाख रुपए
सोनेट जी1.2 एचटीके प्लस ऑप्शन एमटी8.68 लाख रुपए
सोनेट जी1.2 एचटीके ऑप्शन एमटी7.90 लाख रुपए
सोनेट जी1.2 एचटीई ऑप्शन एमटी6.95 लाख रुपए
सोनेट G1.0 HTK विकल्प iMT8.23 लाख रुपए
सोनेट G1.0 HTK प्लस विकल्प iMT9.10 लाख रुपए
सोनेट G1.2 HTX iMT10.59 लाख रुपए
सोनेट डी1.5 सीआरडीआई वीजीटी एचटीएक्स एटी11.11 लाख रुपए
सोनेट डी1.5 सीआरडीआई वीजीटी एचटीई विकल्प8.21 लाख रुपए
सोनेट डी1.5 सीआरडीआई वीजीटी एचटीके विकल्प9.09 लाख रुपए
ये भी पढ़ें:सेल्टोस हो गई टैक्स फ्री! साल खत्म होने से पहले लेने पर ‌₹2 लाख से ज्यादा बचेंगे

किआ सोनेट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

सोनेट में 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, इसमें पहला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 120bhp की अधिकतम पावर और 172Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा इंजन 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल से लैस है, जो 83bhp की अधिकतम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, तीसरा ऑप्शन 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो अधिकतम 116bhp की पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

ये भी पढ़ें:कंपनी ने चुपके से महंगी कर दी ये मोटरसाइकिल, वेबसाइट से हुआ खुलासा

सेफ्टी के लिए सोनेट में 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के अलावा 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा, ग्राहकों इसमें लेवल-1 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) भी दिया गया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
