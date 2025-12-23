सोनेट हो गई टैक्स फ्री! दिसंबर में खरीदने पर करीब ₹2 लाख से ज्यादा का फायदा, इतने में मिल रहा बेस मॉडल
कारों की एक्स-शोरूम कीमतों में कटौती की वजह से CSD पर मिलने वाली कारों की कीमतों में भी कटौती हुई है। Cars24 के मुताबिक, किआ सोनेट की CSD पर शुरुआती कीमत सिर्फ 7.60 लाख रुपए है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.41 लाख रुपए है। वैरिएंट के आधार पर सोनेट पर करीब 2 लाख रुपए का टैक्स बच रहा है।
नया GST आने से कारों की एक्स-शोरूम कीमतों में भारी कटौती हुई है। कारों की एंट्री से लेकर टॉप वैरिएंट तक सभी को खरीदना सस्ता हुआ है। ऐसे में कारों की एक्स-शोरूम कीमतें कम होने का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी पड़ा है। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर जवानों से 28% की जगह सिर्फ 14% GST ही लिया जाता है। हालांकि, कारों की एक्स-शोरूम कीमतों में कटौती की वजह से यहां मिलने वाली कारों की कीमतों में भी कटौती हुई है। Cars24 के मुताबिक, किआ सोनेट की CSD पर शुरुआती कीमत सिर्फ 7.60 लाख रुपए है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.41 लाख रुपए है। वैरिएंट के आधार पर सोनेट पर करीब 2 लाख रुपए का टैक्स बच रहा है।
कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (CSD) पर स्विफ्ट की कीमतों के बारे में जानने से पहले CSD के बारे में समझते हैं। दरअसल, CSD रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एकमात्र स्वामित्व वाला उद्यम है। भारत में अहमदाबाद, बागडोगरा, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 34 CSD डिपो हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित है। भारतीय आबादी के एक चुनिंदा हिस्से को भोजन, चिकित्सा वस्तुओं, घरेलू आवश्यकताओं और यहां तक कि कारों को अफॉर्डेबल कीमतों के साथ बेचते हैं। CSD से कार खरीदने के लिए एलिजेबल ग्राहकों में सर्विंग और रिटायर्ड सशस्त्र बल कर्मी, सैन्य कर्मियों की विधवाएं और भूतपूर्व सैनिक और डिफेंस सिविलियन शामिल हैं।
|किआ सोनेट की CSD और एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|CSD प्राइस
|सोनेट G1.2 HTK MT
|7.60 लाख रुपए
|सोनेट जी1.2 एचटीके प्लस ऑप्शन एमटी
|8.68 लाख रुपए
|सोनेट जी1.2 एचटीके ऑप्शन एमटी
|7.90 लाख रुपए
|सोनेट जी1.2 एचटीई ऑप्शन एमटी
|6.95 लाख रुपए
|सोनेट G1.0 HTK विकल्प iMT
|8.23 लाख रुपए
|सोनेट G1.0 HTK प्लस विकल्प iMT
|9.10 लाख रुपए
|सोनेट G1.2 HTX iMT
|10.59 लाख रुपए
|सोनेट डी1.5 सीआरडीआई वीजीटी एचटीएक्स एटी
|11.11 लाख रुपए
|सोनेट डी1.5 सीआरडीआई वीजीटी एचटीई विकल्प
|8.21 लाख रुपए
|सोनेट डी1.5 सीआरडीआई वीजीटी एचटीके विकल्प
|9.09 लाख रुपए
किआ सोनेट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
सोनेट में 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, इसमें पहला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 120bhp की अधिकतम पावर और 172Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा इंजन 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल से लैस है, जो 83bhp की अधिकतम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, तीसरा ऑप्शन 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो अधिकतम 116bhp की पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
सेफ्टी के लिए सोनेट में 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के अलावा 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा, ग्राहकों इसमें लेवल-1 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) भी दिया गया है।
